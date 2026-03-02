Somos main partner da Olimpia Milano para os jogos da Euroleague da temporada 2024-2025. A equipa de de basquetebol, 31 vezes campeã em Itália, compromete-se conosco a deixar um impacto positivo na sociedade.
Ballshit. Estereótipos de género são uma parvoíce.
No Dia Mundial pelo Fim da Violência contra as Mulheres, entramos em campo com a Olimpia Milano com um projeto de sensibilização contra os muitos, demasiados estereótipos de género. 5 bolas, 5 ilustrações, 5 expressões que representam diferentes formas de violência: física, verbal, psicológica e económica. Para derrotá-las, começamos pelas palavras que usamos todos os dias.
No pré-jogo da Euroleague, dia 21 de novembro de 2024, os jogadores da Olimpia Milano entraram em campo com as bolas Ballshit. Para levar esta mensagem de mudança além do Unipol Forum, as ilustrações das artistas transformaram-se em camisolas e as bolas foram expostas na Flagship Store Plenitude do Corso Buenos Aires de 25 a 30 de novembro de 2024.
Comunidade
Para fazermos cestos juntos, é preciso partir das comunidades: o desporto sempre contribuiu para melhorar a vida social de todos e transmite valores como paixão, respeito e inclusão. Por isso, junto à Olimpia Milano entramos nas escolas com o projeto Olimpia@School, inaugurado a 7 de novembro de 2024 durante o jogo contra o Real Madrid.
Mudança
Futuro
Este projeto nasce da colaboração com a Olimpia Milano, Comunità Nuova Onlus e GiGroup, que contribuem para a construção de uma cultura desportiva mais inclusiva e acompanham os jovens rumo ao seu futuro profissional. O objetivo é aproximar os participantes do mundo do desporto com uma abordagem técnica e educativa, numa visão orientada à organização dos diversos setores de uma sociedade desportiva. Em 10 de abril de 2025 foram premiados os mais empenhados de cada categoria e a turma que acumulou mais pontos.
Com a Olimpia Milano, também compartilhamos o valor da equidade de género. Por isso, durante o Dia Internacional da Mulher 2024, os jogadores entraram em campo exibindo os números da disparidade e da violência de género nas suas camisolas. Para vencer, precisamos chegar a zero, com a consciência de que, para as mulheres, a partida ainda está aberta.