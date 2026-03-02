Ballshit. Estereótipos de género são uma parvoíce.

No Dia Mundial pelo Fim da Violência contra as Mulheres, entramos em campo com a Olimpia Milano com um projeto de sensibilização contra os muitos, demasiados estereótipos de género. 5 bolas, 5 ilustrações, 5 expressões que representam diferentes formas de violência: física, verbal, psicológica e económica. Para derrotá-las, começamos pelas palavras que usamos todos os dias.

No pré-jogo da Euroleague, dia 21 de novembro de 2024, os jogadores da Olimpia Milano entraram em campo com as bolas Ballshit. Para levar esta mensagem de mudança além do Unipol Forum, as ilustrações das artistas transformaram-se em camisolas e as bolas foram expostas na Flagship Store Plenitude do Corso Buenos Aires de 25 a 30 de novembro de 2024.