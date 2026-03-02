Eventos e Parcerias de valor por uma energia mais consciente

Todos os dias temos o objetivo de gerar um impacto positivo no ambiente e nas comunidades, também através de um uso mais consciente da energia. Acreditamos na transição energética e trabalhamos para integrar os nossos objetivos de sustentabilidade nos modelos de negócio, colocando sempre as pessoas e os nossos parceiros no centro.

Por isso, apoiamos iniciativas capazes de criar valor partilhado: eventos desportivos, festivais de música e muito mais. O desporto e a música são uma linguagem universal que une, inspira e envolve, e ao longo do ano colaboramos com entidades e instituições, locais e internacionais, que partilham a nossa missão e o nosso compromisso. Saiba mais abaixo sobre as nossas colaborações.