Eventos e Parcerias de valor por uma energia mais consciente
Todos os dias temos o objetivo de gerar um impacto positivo no ambiente e nas comunidades, também através de um uso mais consciente da energia. Acreditamos na transição energética e trabalhamos para integrar os nossos objetivos de sustentabilidade nos modelos de negócio, colocando sempre as pessoas e os nossos parceiros no centro.
Por isso, apoiamos iniciativas capazes de criar valor partilhado: eventos desportivos, festivais de música e muito mais. O desporto e a música são uma linguagem universal que une, inspira e envolve, e ao longo do ano colaboramos com entidades e instituições, locais e internacionais, que partilham a nossa missão e o nosso compromisso. Saiba mais abaixo sobre as nossas colaborações.
Red Bull
Red Bull escolheu colaborar connosco para melhorar a eficiência energética dos seus eventos, sede e centro logístico.SAIBA MAIS
Olimpia Milano
A Plenitude é main partner da Olimpia Milano para os jogos da Euroliga da temporada 2024-2025. A equipa de basquetebol, 31 vezes campeã em Itália, junta-se à Plenitude para deixar em conjunto um impacto positivo na sociedade.SAIBA MAIS
La Vuelta
A Plenitude foi Main Sponsor e Energy Partner Oficial da La Vuelta 2025, a competição de ciclismo mais famosa da Península Ibérica. Você viveu connosco cada etapa e descubra como a energia da Plenitude chegou em sprint ao lado dos campeões do ciclismo.SAIBA MAIS
Primavera Sound
Em Barcelona, subimos ao palco grande da música pelo quarto ano consecutivo para apoiar o festival mais famoso da Europa no seu caminho rumo a uma maior sustentabilidade.SAIBA MAIS