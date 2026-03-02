Contribuímos para difundir a mobilidade elétrica em Itália e na Europa

Estamos com um forte crescimento no setor da mobilidade elétrica: com as soluções On The Road da Plenitude, queremos tornar-nos um dos principais intervenientes no domínio da recarga de veículos elétricos e destacamo-nos no mercado graças à nossa capilaridade e integração de serviços.

Na Europa, podemos contar com uma rede de carregamento operacional, distribuída em locais estratégicos nas principais cidades e locais privados selecionados em 8 países, incluindo Itália, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Eslovénia e Roménia. Além disso, pretendemos expandir ainda mais a nossa rede na Grécia, Portugal, Croácia e Sérvia.

O desenvolvimento das nossas infraestruturas concretiza-se não só graças à colaboração com as estações Enilive, mas também através de alianças comerciais com parceiros estratégicos e graças à participação em concursos de grande relevância.