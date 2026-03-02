Todos os dias inspiramos novas formas de nos movimentarmos
Conduzimos o futuro da mobilidade elétrica rumo a soluções cada vez mais integradas e abrangentes.
Contribuímos para difundir a mobilidade elétrica em Itália e na Europa
Estamos com um forte crescimento no setor da mobilidade elétrica: com as soluções On The Road da Plenitude, queremos tornar-nos um dos principais intervenientes no domínio da recarga de veículos elétricos e destacamo-nos no mercado graças à nossa capilaridade e integração de serviços.
Na Europa, podemos contar com uma rede de carregamento operacional, distribuída em locais estratégicos nas principais cidades e locais privados selecionados em 8 países, incluindo Itália, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Eslovénia e Roménia. Além disso, pretendemos expandir ainda mais a nossa rede na Grécia, Portugal, Croácia e Sérvia.
O desenvolvimento das nossas infraestruturas concretiza-se não só graças à colaboração com as estações Enilive, mas também através de alianças comerciais com parceiros estratégicos e graças à participação em concursos de grande relevância.
Cerca de 23 mil
Pontos de recarga instalados em dezembro de 2025.
33 mil
Meta de pontos de recarga que queremos atingir até 2028.
40 mil
Meta de pontos de recarga que queremos instalar até 2030.
Cerca de 160 mil
Meta de pontos de recarga que queremos atingir até 2050.
Com a Plenitude On The Road, dedicamo-nos a soluções para a mobilidade elétrica, desenvolvemos e gerimos uma rede de carregamento espalhada por todo o território nacional e internacional, acessível a todos, fiável e fácil de utilizar.
- Instalamos colunas de carregamento próprias, alimentadas por energia certificada, através de garantias de origem europeia, tal como introduzida na rede e produzida por instalações alimentadas a 100% por fontes renováveis. As colunas de carregamento On The Road da Plenitude são de corrente alternada do tipo Quick (até 22 kW) e de corrente contínua, do tipo Fast e Ultrafast (até 300 kW).
- Através da aplicação Plenitude On The Road, gerimos uma rede de carregamento interoperável com os principais fornecedores italianos e europeus e contamos com cerca de 600 000 pontos de carregamento acessíveis a partir da aplicação.
- Oferecemos aos condutores elétricos uma experiência de carregamento simples e fiável através da aplicação dedicada Plenitude On The Road, que oferece serviços digitais adicionais relacionados com a mobilidade elétrica e a experiência de condução elétrica.
Desta forma, queremos dar um contributo decisivo para o desenvolvimento de um novo sistema de mobilidade através de uma gestão inovadora dos fluxos digitais.
Estamos constantemente a avançar em direção à inovação tecnológica
Graças à nossa experiência no setor, oferecemos uma rede de carregamento sempre tecnologicamente avançada, capaz de garantir a fiabilidade e a velocidade de carregamento de que os condutores de veículos elétricos necessitam. Por isso, em termos de tecnologia, pretendemos tornar a nossa rede cada vez mais capilar com estações de recarga ultrarrápidas (mais de 150 kW) para continuar a alcançar objetivos importantes no presente e no futuro.
Para promover a difusão da mobilidade elétrica, através da Plenitude On The Road, celebramos vários acordos de interoperabilidade com Mobility Service Providers nacionais e internacionais.
Juntos, temos uma vantagem extra
Para conseguir trazer benefícios concretos e tornar a rede de carregamento mais eficiente e acessível, são necessários os parceiros certos. Por isso, decidimos estabelecer colaborações estratégicas com o objetivo de proporcionar uma experiência de condução elétrica mais completa e satisfatória. Aqui estão algumas das mais significativas:
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É sempre o momento certo para recarregar com Esselunga, Carrefour e Ikea
Quando a mobilidade elétrica encontra a Grande Distribuição, a comodidade é garantida. Decidimos instalar uma rede de recarga nestes estacionamentos para simplificar o dia a dia dos clientes: enquanto fazem as suas compras, podem recarregar os seus veículos e economizar tempo.
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O mundo da mobilidade elétrica ganha vida com a Leolandia
Juntamente com o parque de diversões de Capriate San Gervasio, queremos levar a mobilidade elétrica para o contexto infantil graças à atração «Scuola Guida Futuro», que permitirá às crianças experimentar a condução de veículos elétricos. Esta colaboração também incluirá a instalação de um hub com 10 pontos de recarga dentro das áreas de estacionamento do parque e dará início a programas educativos para escolas e ofertas especiais para visitantes.