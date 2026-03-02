RENOVÁVEIS
As nossas energias para a mudança
Trabalhamos constantemente para promover a transição energética.
O compromisso da Plenitude com as fontes renováveis
Num mundo em constante evolução, promover uma transição energética socialmente justa e sustentável é um desafio que enfrentamos diariamente: através do nosso trabalho, pretendemos dar o nosso contributo para a prossecução do objetivo da neutralidade carbónica, a partir da produção de energia. Por isso, estamos presentes no mercado com um modelo de negócio distinto e integrado, combinando tecnologias consolidadas com novas soluções, também através de joint ventures estratégicas.
5,8 GW
Capacidade de energia renovável instalada em dezembro de 2025.
10 GW
Meta de capacidade que prevemos atingir em 2028.
15 GW
Meta de capacidade que queremos instalar até 2030.
60 GW
Meta de capacidade que queremos instalar até 2050.
As tecnologias em que investimos para o futuro das energias renováveis
A energia renovável que produzimos, principalmente no setor eólico e fotovoltaico, provém de instalações dedicadas nas nossas propriedades ou por nós geridas, proporcionando assim diversificação tanto do ponto de vista tecnológico como geográfico.
FOTOVOLTAICO
Graças à montagem de vários módulos fotovoltaicos, utilizamos a luz solar para produzir energia, valorizando também áreas não utilizadas de antigas instalações produtivas do grupo Eni.
Eólica onshore e offshore
Instalamos e continuaremos a instalar os nossos parques eólicos tanto em terra como no mar para aproveitar ao máximo a energia eólica.
ARMAZENAMENTO
Se a natureza fizer uma pausa, temos sempre à disposição energia aramzenada dos nossos sistemas de armazenamento.
Para facilitar os processos de transição energética, colocamos em prática toda a nossa experiência com investimentos constantes e estamos presentes com as nossas instalações em vários países em todo o mundo.
O nosso crescimento no panorama internacional
Desde 2015, operamos no setor das energias renováveis e, atualmente, temos cerca de 250 instalações Utility Scale1 em todo o mundo. Começámos em Itália e no Cazaquistão e, através de uma série de aquisições e reorganizações societárias, expandimos o nosso raio de ação para vários países, incluindo: França, Grécia, Espanha, Portugal, Reino Unido, Noruega, EUA e Austrália.
Na Plenitude, há um mundo por explorar
Descubra alguns dos projetos mais significativos nos países onde operamos e aprofunde o nosso compromisso nas páginas dedicadas.
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Itália
Entre os projetos que desenvolvemos neste país, um dos principais é a central de 31 MW em Porto Torres (Sassari), inaugurada no início de 2020. Em julho de 2024, a empresa concluiu também a construção de um novo parque eólico onshore no município de Borgia (Catanzaro), na Calábria, com uma capacidade total de cerca de 39 MW.
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Estados Unidos
Com uma capacidade de 200 MW, concluímos a construção da central de Guajillo, situada no condado de Webb, no sudoeste do Texas. Trata-se do maior sistema de armazenamento por baterias que realizámos até agora. Localizado próximo do parque solar Corazon Solar Farm, com uma capacidade de 265 MW, permite uma utilização mais eficiente dos recursos energéticos.
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Península Ibérica
Iniciámos a construção do bloco norte da central fotovoltaica Renopool, na Estremadura, um dos nossos maiores projetos a nível global, que estará operacional até ao final de 2025, com uma capacidade total de 330 MW. Em paralelo, começou também a construção do parque solar de Guillena, com uma capacidade de 230 MW.
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França
No norte de França, encontra-se o parque fotovoltaico de Athies-Samoussy, que se estende por 100 hectares e gera cerca de 90 GWh por ano, situando-se entre as dez maiores centrais solares do país. É composto por cinco unidades fotovoltaicas, contribuindo assim para o aumento da capacidade de produção de energia renovável.
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Cazaquistão
Em 2020 e 2022, construímos dois parques eólicos, Badamsha 1 e 2: cada um com uma capacidade de 48 MW, totalizando 96 MW. Juntos, podem fornecer uma produção anual de eletricidade de cerca de 395 GWh. Em 2023, lançámos também a primeira central fotovoltaica da Plenitude Arm Wind (50 MW), localizada em Shaulder, com uma capacidade de produção de cerca de 90 GWh por ano.
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Reino Unido
Investimos na expansão das atividades da Värgronn, a joint venture entre a Plenitude (subsidiária da Eni) e a HitecVision, para consolidar a sua presença como um dos principais players do setor. Participamos assim no projeto Dogger Bank Wind Farm, o maior parque eólico offshore do mundo (3,6 GW a 100%), cuja conclusão está prevista por fases até 2026.
1 Centrais fotovoltaicas de dimensões significativas, geralmente instaladas no solo.