O compromisso da Plenitude com as fontes renováveis

Num mundo em constante evolução, promover uma transição energética socialmente justa e sustentável é um desafio que enfrentamos diariamente: através do nosso trabalho, pretendemos dar o nosso contributo para a prossecução do objetivo da neutralidade carbónica, a partir da produção de energia. Por isso, estamos presentes no mercado com um modelo de negócio distinto e integrado, combinando tecnologias consolidadas com novas soluções, também através de joint ventures estratégicas.