Em 2021, a Plenitude atualizou os seus Estatutos para se tornar uma Società Benefit . Este modelo de negócios, introduzido em Itália pela Lei n.º 208 de 28 de dezembro de 2015 [1] , prevê que, no exercício de sua atividade económica, as Empresas de Benefícios procuram um duplo propósito: gerar lucro e realizar um ou mais propósitos de benefício comum para pessoas, comunidades, territórios e o meio ambiente, bens e atividades culturais e sociais, instituições e associações e outras partes interessadas. Em particular, em virtude do status de Empresa de Benefícios, a Plenitude comprometeu-se a realizar os quatro propósitos específicos de benefício comum a seguir .