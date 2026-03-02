Società Benefit
Em 2021, a Plenitude atualizou os seus Estatutos para se tornar uma Società Benefit . Este modelo de negócios, introduzido em Itália pela Lei n.º 208 de 28 de dezembro de 2015 [1] , prevê que, no exercício de sua atividade económica, as Empresas de Benefícios procuram um duplo propósito: gerar lucro e realizar um ou mais propósitos de benefício comum para pessoas, comunidades, territórios e o meio ambiente, bens e atividades culturais e sociais, instituições e associações e outras partes interessadas. Em particular, em virtude do status de Empresa de Benefícios, a Plenitude comprometeu-se a realizar os quatro propósitos específicos de benefício comum a seguir .
Disseminar a cultura do uso sustentável de energia
Contribuir para a criação e difusão da cultura do uso sustentável da energia , promovendo o uso de fontes de energia renováveis e educando as pessoas sobre o consumo consciente e eficiente de energia, para contribuir ativamente para a transição energética em curso.
Soluções e tecnologias para o uso responsável da energia
Promover, também em colaboração com outras entidades, o desenvolvimento e a comercialização de produtos, serviços e tecnologias capazes de garantir o uso responsável da energia , melhorando a qualidade de vida.
Promover a diversidade e a inclusão
Salvaguardar, nas relações com funcionários e colaboradores, a diversidade e a inclusão como recursos valiosos, bem como criar condições favoráveis à aceitação e à flexibilidade do trabalho, apoiando a compatibilidade da vida profissional e familiar.
Centralidade no cliente através de um relacionamento transparente e justo
Ajudar os clientes a fazer melhor uso da energia e colocá-los no centro do nosso negócio, interagindo com os mesmos com justiça e transparência , oferecendo produtos e serviços de qualidade alinhados às suas necessidades, com o objetiov de tornar o estilo de vida e os hábitos de toda a comunidade mais sustentáveis.
A Eni Plenitude SpA Benefit Corporation (doravante também "Plenitude", a "Empresa") publicou o documento único integrado "Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Impacto 2024", anexo às Demonstrações Financeiras de 2024, conforme exigido pela lei italiana n.º 208 de 2015 sobre Corporações de Benefícios , com referência ao Relatório de Impacto. O documento foi elaborado de acordo com os "GRI Sustainability Reporting Standards" (GRI Standards 2021) da Global Reporting Initiative (GRI), que representam o "padrão de avaliação externa" utilizado para mensurar os impactos gerados, de acordo com as disposições dos Anexos 4 e 5 da legislação sobre Corporações de Benefícios, para fins de elaboração do relatório anual obrigatório. Além disso, foi submetido a uma Asseguração Limitada voluntária por uma empresa de auditoria independente.
[1]Para mais informações sobre a Lei 28 de dezembro de 2015, n. 208, parágrafos 376-384, consulte https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg.