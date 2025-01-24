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Insieme siamo protagonisti del cambiamento
Siamo una Società Benefit del settore dell’energia, e crediamo che solo attraverso le scelte consapevoli possiamo muoverci tutti insieme verso una transizione equa e a prova di futuro.
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L’energia arriva anche dal sole e dal vento
Produciamo solo energia da fonti rinnovabili, in Italia e nel mondo.
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Ispiriamo nuovi modi di muoversi
Con una rete capillare di punti di ricarica in Italia, contribuiamo a una mobilità più sostenibile.
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Promuoviamo un uso responsabile dell'energia
Con le nostre soluzioni contribuiamo a diffondere un utilizzo sostenibile dell’energia.
Plenitude
da plenitudo, un nome che rappresenta la completezza della nostra offerta e il nostro approccio integrato alla sostenibilità, dalla produzione dell'energia al suo uso responsabile.
Il nostro modello di business
Siamo una Società Benefit, controllata da Eni, e siamo presenti sul mercato con un modello distintivo che unisce la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche per i clienti e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.
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Rinnovabili
5,8 GW
a dicembre 2025
Obiettivo 10 GW al 2028Scopri di più
Crescita supportata da una pipeline organica di progetti.
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Retail
10 MLN
a dicembre 2025
Obiettivo oltre 11 MLN al 2028Scopri di più
Focus sulle soluzioni energetiche e sul segmento power.
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E-mobility
Circa 23K
a dicembre 2025
Obiettivo oltre 30K al 2028Scopri di più
Focus sull’espansione della rete in Italia e all’estero e sui punti di ricarica ultra-fast.
Diamo nuova forma alle idee con Plenitude Fibra
Con la rete ultraveloce, la casa si trasforma in uno spazio connesso ed efficiente dove energia e tecnologia si integrano insieme per semplificare la gestione della quotidianità.
Novità dal mondo Plenitude
Goodnight Light
Un libro che abbiamo realizzato capace di stimolare il coraggio nei più piccoli, aiutandoli ad affrontare il buio e a imparare a consumare meno energia.Scopri di più
Goodnight Light: il libro di Plenitude per diventare amici del buioLEGGI DI PIÙ
Plenitude e Methagora firmano una partnership quindicennale per l’approvvigionamento di biometano in FranciaLEGGI DI PIÙ
“Energy shapers”: nel cuore dei sistemi di accumuloLeggi di più
Benvenuti su Futura
Un viaggio nei mondi virtuali al confine tra energia e innovazione.
Partnership di valore
Vogliamo essere il miglior alleato delle aziende per la transizione energetica. Scopri i partner con cui condividiamo gli stessi obiettivi di sostenibilità.
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Olimpia, il futuro dell’energia si gioca anche in campo
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The Art in Motion Museum
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Con Redbull, il mondo dell’energia si tuffa in una nuova avventura