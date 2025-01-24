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  • Insieme siamo protagonisti del cambiamento

    Siamo una Società Benefit del settore dell’energia, e crediamo che solo attraverso le scelte consapevoli possiamo muoverci tutti insieme verso una transizione equa e a prova di futuro.

  • L’energia arriva anche dal sole e dal vento

    Produciamo solo energia da fonti rinnovabili, in Italia e nel mondo.

  • Ispiriamo nuovi modi di muoversi

    Con una rete capillare di punti di ricarica in Italia, contribuiamo a una mobilità più sostenibile.

  • Promuoviamo un uso responsabile dell'energia

    Con le nostre soluzioni contribuiamo a diffondere un utilizzo sostenibile dell’energia.

Plenitude

da plenitudo, un nome che rappresenta la completezza della nostra offerta e il nostro approccio integrato alla sostenibilità, dalla produzione dell'energia al suo uso responsabile.

  • Lavoriamo per essere il miglior alleato delle persone nella sfida della consapevolezza energetica.

  • Ispiriamo le comunità a unirsi a noi per diventare ambasciatori del cambiamento.

  • Promuoviamo una cultura inclusiva per attrarre e sviluppare i talenti.

Scopri di più su chi siamo

Il nostro modello di business

Siamo una Società Benefit, controllata da Eni, e siamo presenti sul mercato con un modello distintivo che unisce la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche per i clienti e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.

  • Rinnovabili

    5,8 GW
    a dicembre 2025

    Obiettivo 10 GW al 2028
    Crescita supportata da una pipeline organica di progetti.

    Scopri di più

  • Retail

    10 MLN
    a dicembre 2025

    Obiettivo oltre 11 MLN al 2028
    Focus sulle soluzioni energetiche e sul segmento power.

    Scopri di più

  • E-mobility

    Circa 23K
    a dicembre 2025

    Obiettivo oltre 30K al 2028
    Focus sull’espansione della rete in Italia e all’estero e sui punti di ricarica ultra-fast.

    Scopri di più
Mappa del mondo che evidenzia i Paesi in cui Plenitude opera con i propri servizi, suddivisi per settore: verde scuro per le energie rinnovabili, verde chiaro per la vendita al dettaglio di energia (retail) e giallo per l’e-mobility.
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  • Modello integrato

    Operiamo con un modello sinergico e integrato lungo la catena del valore dell’energia attraverso i nostri tre business: rinnovabili, retail e e-mobility.

  • Crescita continua

    Abbiamo raggiunto 5,8 GW di impianti rinnovabilli e circa 23.000 punti di ricarica, consolidando la nostra solida base di circa 10 milioni di clienti Retail.

  • Globale e diversificato

    Siamo presenti con le nostre attività in oltre 15 Paesi OCSE in Europa, Nord America e Asia-Pacifico.

Diamo nuova forma alle idee con Plenitude Fibra

Con la rete ultraveloce, la casa si trasforma in uno spazio connesso ed efficiente dove energia e tecnologia si integrano insieme per semplificare la gestione della quotidianità.

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