Classificação ESG

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

A partir de 20 de março de 2025, a Plenitude posiciona‑se no 75.º percentil do setor de Electric Utilities no âmbito do S&P Global Corporate Sustainability Assessment.

O Corporate Sustainability Assessment (CSA) da S&P Global é uma avaliação anual que analisa as práticas de sustentabilidade das empresas. Envolve mais de 12.000 empresas em todo o mundo e permite comparar o seu desempenho com base em critérios económicos, ambientais e sociais específicos para cada setor.

Esta avaliação constitui uma referência cada vez mais relevante para os investidores atentos às questões de sustentabilidade.