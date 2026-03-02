Classificação ESG
A Plenitude está comprometida em implementar os mais altos padrões e as melhores práticas.
As classificações ESG são uma ferramenta que auxilia investidores a avaliar modelos de negócios sustentáveis e identificar oportunidades para o desenvolvimento de estratégias de investimento sustentáveis. O uso de avaliações ESG de terceiros garante um julgamento independente em relação a questões de sustentabilidade.
S&P Global Corporate Sustainability Assessment
A partir de 20 de março de 2025, a Plenitude posiciona‑se no 75.º percentil do setor de Electric Utilities no âmbito do S&P Global Corporate Sustainability Assessment.
O Corporate Sustainability Assessment (CSA) da S&P Global é uma avaliação anual que analisa as práticas de sustentabilidade das empresas. Envolve mais de 12.000 empresas em todo o mundo e permite comparar o seu desempenho com base em critérios económicos, ambientais e sociais específicos para cada setor.
Esta avaliação constitui uma referência cada vez mais relevante para os investidores atentos às questões de sustentabilidade.
EcoVadis Avaliação de Sustentabilidade
A Plenitude foi premiada com a Medalha de Ouro , um reconhecimento dado às 5% melhores empresas avaliadas pela EcoVadis nos 12 meses anteriores à data de emissão da medalha. Essa conquista ressalta a alta qualidade do sistema de gestão de sustentabilidade da empresa e o seu compromisso em garantir transparência em toda a cadeia de valor.
A EcoVadis é reconhecida globalmente como referência em classificações de sustentabilidade corporativa.
Para examinar o desempenho da sustentabilidade, a EcoVadis considera 21 critérios divididos em quatro áreas principais: Meio Ambiente, Práticas Trabalhistas e Direitos Humanos, Ética e Compras Sustentáveis. Mais de 130.000 empresas em todo o mundo receberam uma classificação da EcoVadis . As classificações de sustentabilidade corporativa da EcoVadis são baseadas em padrões internacionais de sustentabilidade, como os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas, as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), os padrões da Global Reporting Initiative (GRI ) e o padrão ISO 26000. Essas classificações fornecem uma análise objetiva do desempenho e um plano de ação concreto para melhoria contínua.