A Nossa Equipa

Pessoas responsáveis por transformar a nossa missão e os nossos valores num serviço útil e eficiente para os clientes, com um compromisso constante em todas as diferentes áreas de atuação.

  • Rita Marino

    Presidente

  • Stefano Goberti

    Diretor Executivo

  • Alessandro Della Zoppa

    Energias Renováveis

  • Chiara Ficeti

    Gestão de Energia

  • Federico Rulfi

    Pessoas, Sustentabilidade & Serviço

  • Giorgia Molajoni

    Digital, Tecnologia da Informação & Comunicação

  • Giovanna Bianchi

    Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade

  • Marco Rotondi

    Desenvolvimento de Negócios, Negociações & Fusões e Aquisições

  • Mauro Fanfoni

    Comercialização – Mercados Internacionais

  • Nicola Giorgi

    Diretor Financeiro & de Riscos

  • Paolo Martini

    Soluções de Carregamento para Mobilidade Elétrica

  • Vincenzo Viganò

    Comercialização – Mercado Italiano

  • Pietro Galizzi

    Assuntos Jurídicos, Regulatórios & Compliance

  • Rossano Francia

    Aquisições Globais

  • Simona Napoli

    Auditoria Interna