A Nossa Equipa
Pessoas responsáveis por transformar a nossa missão e os nossos valores num serviço útil e eficiente para os clientes, com um compromisso constante em todas as diferentes áreas de atuação.
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Rita MarinoPresidente
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Stefano GobertiDiretor Executivo
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Alessandro Della ZoppaEnergias Renováveis
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Chiara FicetiGestão de Energia
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Federico RulfiPessoas, Sustentabilidade & Serviço
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Giorgia MolajoniDigital, Tecnologia da Informação & Comunicação
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Giovanna BianchiSaúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade
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Marco RotondiDesenvolvimento de Negócios, Negociações & Fusões e Aquisições
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Mauro FanfoniComercialização – Mercados Internacionais
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Nicola GiorgiDiretor Financeiro & de Riscos
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Paolo MartiniSoluções de Carregamento para Mobilidade Elétrica
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Vincenzo ViganòComercialização – Mercado Italiano
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Pietro GalizziAssuntos Jurídicos, Regulatórios & Compliance
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Rossano FranciaAquisições Globais
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Simona NapoliAuditoria Interna