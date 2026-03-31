A nossa energia nasce do talento

Fazer parte da Plenitude significa entrar num ambiente de trabalho onde a inovação e o bem-estar se fundem, criando um espaço onde cada pessoa pode expressar ao máximo as suas capacidades e ideias. Em linha com os valores que sempre nos guiaram, na Plenitude poderá desenvolver competências distintivas através de percursos de crescimento especializados ou transversais com mobilidade interfuncional, aceder a programas de mentoring e formação dedicados, com uma média de 33 horas anuais por pessoa, respeitando as aptidões e necessidades individuais.

Além disso, obtivemos a Certificação UNI PdR 125:2022 para a Igualdade de Género, um reconhecimento que demonstra o nosso compromisso concreto com a equidade e a igualdade de género.

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