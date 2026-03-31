O seu futuro profissional com a Plenitude

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Porquê escolher a Plenitude?

Somos uma Sociedade Benefit que opera em mais de 15 países no mundo e acreditamos que apenas através de decisões conscientes podemos avançar juntos rumo a uma transição energética justa e preparada para o futuro. Graças ao nosso modelo de negócio distintivo, integramos a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, o fornecimento de soluções energéticas eficientes para os clientes e uma ampla rede de pontos de carregamento para veículos elétricos.

A nossa energia nasce do talento

Fazer parte da Plenitude significa entrar num ambiente de trabalho onde a inovação e o bem-estar se fundem, criando um espaço onde cada pessoa pode expressar ao máximo as suas capacidades e ideias. Em linha com os valores que sempre nos guiaram, na Plenitude poderá desenvolver competências distintivas através de percursos de crescimento especializados ou transversais com mobilidade interfuncional, aceder a programas de mentoring e formação dedicados, com uma média de 33 horas anuais por pessoa, respeitando as aptidões e necessidades individuais.
Além disso, obtivemos a Certificação UNI PdR 125:2022 para a Igualdade de Género, um reconhecimento que demonstra o nosso compromisso concreto com a equidade e a igualdade de género.

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Como funciona o processo de seleção?

Durante cada fase do processo, garantimos igualdade de oportunidades a todos os candidatos, promovendo a diversidade e a inclusão.

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  • 1

    Triagem de currículos

    Graças ao nosso sistema de recrutamento online, analisamos os CVs recebidos tanto para as vagas abertas como para as candidaturas espontâneas.
  • 2

    Avaliação técnico-profissional

    Para conhecer as competências especializadas, organizamos uma primeira entrevista com os responsáveis da área de recrutamento.
  • 3

    Avaliação psico-comportamental

    Para analisar as soft skills, submetemos os candidatos a assessment centres, provas práticas e entrevistas em grupo e individuais.
  • 4

    Última etapa com a Team People

    Os candidatos que superarem estas fases serão novamente contactados pela Team People para avaliações adicionais.
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Juntos para crescer

Bem-estar e iniciativas

Como pilar da nossa estratégia, comprometemo-nos a promover e melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e o bem-estar através de práticas concretas como o trabalho flexível (smart working), horários flexíveis, planos de apoio à parentalidade, acordos médicos e muito mais.

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