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Juntos, somos protagonistas da mudança
Somos uma B Corp no setor da energia e acreditamos que só através de escolhas conscientes podemos avançar, juntos, para uma transição justa e preparada para o futuro.
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A energia também vem do sol e do vento
Produzimos energia exclusivamente a partir de fontes renováveis, em Itália e no mundo.
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Inspiramos novas formas de se mover
Com uma rede abrangente de pontos de carregamento em Itália, contribuímos para uma mobilidade mais sustentável.
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Promovemos o uso responsável da energia
Com as nossas soluções, promovemos um uso mais sustentável da energia.
Plenitude
De plenitudo, um nome que representa a totalidade da nossa oferta e a nossa abordagem integrada à sustentabilidade — desde a produção até ao uso consciente da energia.
O nosso modelo de negócio
Somos uma Sociedade Benefit, controlada pela Eni, e atuamos com um modelo diferenciado que integra a produção de energia renovável, a comercialização de energia e soluções, e uma ampla rede de pontos de carregamento para veículos elétricos.
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Renováveis
5,8 GW
em dezembro de 2025
Meta: 10 GW até 2028Saiba mais
Crescimento apoiado por um pipeline de projetos orgânicos.
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Retail
10 milhões
em setembro de 2025
Meta: mais de 11 milhões até 2028Saiba mais
Foco em soluções energéticas e no segmento de eletricidade.
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Mobilidade Elétrica
Cerca de 23 mil
em dezembro de 2025
Meta: mais de 30 mil até 2028Saiba mais
Foco na expansão nacional e internacional, com ênfase no carregamento ultrarrápido.
Parcerias de valor
Queremos ser o melhor aliado das empresas na transição energética. Descubra os parceiros com quem compartilhamos os mesmos objetivos de sustentabilidade.
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Olimpia, o futuro da energia joga-se em campo
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Com a Redbull, a energia mergulha numa nova aventura