  • Juntos, somos protagonistas da mudança

    Somos uma B Corp no setor da energia e acreditamos que só através de escolhas conscientes podemos avançar, juntos, para uma transição justa e preparada para o futuro.

  • A energia também vem do sol e do vento

    Produzimos energia exclusivamente a partir de fontes renováveis, em Itália e no mundo.

  • Inspiramos novas formas de se mover

    Com uma rede abrangente de pontos de carregamento em Itália, contribuímos para uma mobilidade mais sustentável.

  • Promovemos o uso responsável da energia

    Com as nossas soluções, promovemos um uso mais sustentável da energia.

Plenitude

De plenitudo, um nome que representa a totalidade da nossa oferta e a nossa abordagem integrada à sustentabilidade — desde a produção até ao uso consciente da energia.

  • Trabalhamos para ser o melhor aliado das pessoas no desafio da consciência energética.

  • Inspiramos as comunidades a juntarem-se a nós para se tornarem embaixadoras da mudança.

  • Promovemos uma cultura inclusiva, capaz de atrair e desenvolver talento.

Saiba mais sobre quem somos

O nosso modelo de negócio

Somos uma Sociedade Benefit, controlada pela Eni, e atuamos com um modelo diferenciado que integra a produção de energia renovável, a comercialização de energia e soluções, e uma ampla rede de pontos de carregamento para veículos elétricos.

  • Renováveis

    5,8 GW
    em dezembro de 2025

    Meta: 10 GW até 2028
    Crescimento apoiado por um pipeline de projetos orgânicos.

    Saiba mais

  • Retail

    10 milhões
    em setembro de 2025

    Meta: mais de 11 milhões até 2028
    Foco em soluções energéticas e no segmento de eletricidade.

    Saiba mais

  • Mobilidade Elétrica

    Cerca de 23 mil
    em dezembro de 2025

    Meta: mais de 30 mil até 2028
    Foco na expansão nacional e internacional, com ênfase no carregamento ultrarrápido.

    Saiba mais
Mapa do mundo que destaca os países onde a Plenitude atua com os seus serviços, divididos por setor: verde escuro para as energias renováveis, verde claro para a venda a retalho de energia (retail) e amarelo para a e-mobility.
Ir para a seção Plenitude no mundo

  • Modelo integrado

    Atuamos com um modelo sinérgico e integrado ao longo de toda a cadeia de valor da energia, através de três áreas de negócios: renováveis, retail e e-mobility.

  • Crescimento contínuo

    Atingimos 4,5 GW de capacidade renovável e cerca de 23 mil pontos de carregamento, consolidando uma base sólida de mais de 10 milhões de clientes na área da comercialização de energia.

  • Presença global e diversificada

    Estamos presentes em mais de 15 países da OCDE, distribuídos pela Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico.

Parcerias de valor

Queremos ser o melhor aliado das empresas na transição energética. Descubra os parceiros com quem compartilhamos os mesmos objetivos de sustentabilidade.

As nossas parcerias

  • Olimpia, o futuro da energia joga-se em campo

  • Com a Redbull, a energia mergulha numa nova aventura