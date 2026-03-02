A nossa história
Continuamos os mesmos porque a nossa essência, rica em história e repleta de inovação, não muda. Mantemos o objetivo concreto de oferecer aos nossos clientes todas as soluções possíveis através dos instrumentos e canais de sempre.
do latim plenitudo (dĭnis, derivado de plenus «cheio»); completude, adequação, plenitude
Continuamos os mesmos porque a nossa essência, rica em história e repleta de inovação, não muda. Mantemos o objetivo concreto de oferecer aos nossos clientes todas as soluções possíveis através dos instrumentos e canais de sempre.
Nasce a Eni gás e luz.
A Eni cria uma nova empresa dedicada à venda de gás, energia elétrica e soluções para a eficiência energética, consolidando a sua presença na Europa (Itália, França e Eslovénia).
Expansão internacional das atividades de retalho no mercado grego e ibérico. Entrada nos negócios de requalificação energética de edifícios e geração distribuída de energia elétrica a partir de energia fotovoltaica.
Integração do portfólio de atividades de produção de energia a partir de fontes renováveis da Eni e expansão no negócio de serviços de recarga para veículos elétricos (e-mobility).
A Eni gás e luz torna-se uma Sociedade de Benefício.
Nasce a Plenitude.
Finalização da entrada da Energy Infrastructure Partners como sócia minoritária (quota de cerca de 7,6% da Plenitude).
A produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis continua a crescer tanto na Itália como nos mercados internacionais (em particular em Espanha, nos Estados Unidos e na Alemanha com a energia eólica offshore, através da participada Vargronn).
Expansão das atividades de e-mobility no estrangeiro.
Conclusão do aumento da participação da EIP no capital social (quota igual a 10% da Plenitude).
Partilhamos a nossa competência para promover comportamentos éticos, começando por dentro da nossa empresa. Cultivamos uma cultura inclusiva para atrair e desenvolver talentos.
Saiba mais sobre a EQUIPA DE GESTÃO que trabalha com paixão e que todos os dias transforma os nossos valores em ações concretas.
A verdadeira energia está nas pessoas. Descubra as vagas disponíveis na nossa página do LINKEDIN.
de conhecimento, para alcançar os nossos objetivos e valorizar o nosso trabalho.
pelo nosso trabalho, que orienta ideias e ações e que transmitimos aos clientes e parceiros.
para mudar padrões, superar obstáculos e trazer inovação útil às pessoas.
para ganhar o respeito e a confiança dos nossos clientes e colaboradores.
para derrubar superestruturas e complicações, através de soluções simples.
como recurso fundamental para o enriquecimento dos nossos colaboradores.
Descubra os pilares em que se baseia o nosso modelo de negócio.