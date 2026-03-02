Finalização da entrada da Energy Infrastructure Partners como sócia minoritária (quota de cerca de 7,6% da Plenitude).

A produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis continua a crescer tanto na Itália como nos mercados internacionais (em particular em Espanha, nos Estados Unidos e na Alemanha com a energia eólica offshore, através da participada Vargronn).

Expansão das atividades de e-mobility no estrangeiro.