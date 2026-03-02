Plenitude

do latim plenitudo (dĭnis, derivado de plenus «cheio»); completude, adequação, plenitude

  • Quem somos

    Somos uma Società Benefit do setor energético.
    Acreditamos que apenas uma transição justa pode gerar uma mudança à prova do futuro.
    Trabalhamos para ser o melhor aliado das pessoas e das empresas no desafio da consciência energética e da neutralidade de carbono.

  • O que fazemos

    Adotamos uma abordagem integrada à sustentabilidade, desde a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis até ao seu uso responsável. Investimos em inovação tecnológica para oferecer produtos e serviços que possibilitem escolhas virtuosas no dia a dia. Apoiamos a mobilidade elétrica, alimentando o crescimento de pontos de recarga em toda a Europa.

  • Como fazemos isto

    Inspiramos as comunidades a se unirem a nós para se tornarem embaixadoras da mudança.
    Partilhamos a nossa experiência para promover comportamentos éticos, começando dentro da nossa empresa.
    Cultivamos uma cultura inclusiva para atrair e desenvolver talentos.

  • Por que fazemos isto

    Acreditamos que, juntos, através de escolhas conscientes, podemos alcançar a meta de emissões líquidas zero até 2040.
    Queremos reduzir o nosso impacto no planeta, começando pela energia.
La nostra Storia

A nossa história

Continuamos os mesmos porque a nossa essência, rica em história e repleta de inovação, não muda. Mantemos o objetivo concreto de oferecer aos nossos clientes todas as soluções possíveis através dos instrumentos e canais de sempre.

2017

Nasce a Eni gás e luz.

 

A Eni cria uma nova empresa dedicada à venda de gás, energia elétrica e soluções para a eficiência energética, consolidando a sua presença na Europa (Itália, França e Eslovénia).

2018 - 2021


Expansão internacional das atividades de retalho no mercado grego e ibérico. Entrada nos negócios de requalificação energética de edifícios e geração distribuída de energia elétrica a partir de energia fotovoltaica.

 

2021

Integração do portfólio de atividades de produção de energia a partir de fontes renováveis da Eni e expansão no negócio de serviços de recarga para veículos elétricos (e-mobility).

A Eni gás e luz torna-se uma Sociedade de Benefício

2022

Nasce a Plenitude. 

2024

Finalização da entrada da Energy Infrastructure Partners como sócia minoritária (quota de cerca de 7,6% da Plenitude).

A produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis continua a crescer tanto na Itália como nos mercados internacionais (em particular em Espanha, nos Estados Unidos e na Alemanha com a energia eólica offshore, através da participada Vargronn). 

Expansão das atividades de e-mobility no estrangeiro.

2025

Conclusão do aumento da participação da EIP no capital social (quota igual a 10% da Plenitude).

As nossas Pessoas

Partilhamos a nossa competência para promover comportamentos éticos, começando por dentro da nossa empresa. Cultivamos uma cultura inclusiva para atrair e desenvolver talentos.

Saiba mais sobre a EQUIPA DE GESTÃO que trabalha com paixão e que todos os dias transforma os nossos valores em ações concretas.

A verdadeira energia está nas pessoas. Descubra as vagas disponíveis na nossa página do LINKEDIN.

  • Mais de 2.800

    N.º de funcionários em dezembro de 2025

     

  • 48,9%

    Homens

  • 51,1%

    Mulheres

Os valores que nos inspiram todos os dias

  • Partilha

    de conhecimento, para alcançar os nossos objetivos e valorizar o nosso trabalho. 

  • Paixão

    pelo nosso trabalho, que orienta ideias e ações e que transmitimos aos clientes e parceiros.

  • Coragem

    para mudar padrões, superar obstáculos e trazer inovação útil às pessoas.

  • Correção

    para ganhar o respeito e a confiança dos nossos clientes e colaboradores.

  • Simplicidade

    para derrubar superestruturas e complicações, através de soluções simples.

  • Diversidade

    como recurso fundamental para o enriquecimento dos nossos colaboradores.

A nossa estratégia de Sustentabilidade

Descubra os pilares em que se baseia o nosso modelo de negócio.

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