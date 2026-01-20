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Ensemble, nous sommes les protagonistes du changement
Nous sommes une Société à mission (Società Benefit) du secteur de l’énergie, et nous croyons que seules des décisions conscientes peuvent nous permettre de progresser ensemble vers une transition équitable et tournée vers l’avenir.
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L’énergie vient aussi du soleil et du vent
Nous produisons uniquement de l’énergie à partir de sources renouvelables, en Italie et dans le monde.
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Nous inspirons de nouvelles façons de se déplacer
Avec un réseau étendu de points de recharge en Italie, nous contribuons à une mobilité plus durable.
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Nous promouvons une utilisation responsable de l’énergie
Grâce à nos solutions, nous encourageons un usage durable de l’énergie.
Plenitude
De plenitudo, un nom qui incarne la complétude de notre offre et notre approche intégrée de la durabilité, de la production d’énergie à son utilisation responsable.
Notre modèle économique
Nous sommes une Société à mission (Sociétà Benefit), contrôlée par Eni, avec un modèle distinctif qui allie production d’électricité renouvelable, vente d’énergie et de solutions énergétiques, et un large réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques.
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Renouvelables
5.8 GW
en décembre 2025
Objectif : 10 GW d’ici 2028En savoir plus
Croissance soutenue par un portefeuille de projets organiques.
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Retail
10 MLN
en décembre 2025
Objectif : plus de 11 millions d’ici 2028En savoir plus
Accent sur les solutions énergétiques et le segment électricité.
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Mobilité électrique
Environ 23K points de recharge
en décembre 2025
Objectif : plus de 30K d’ici 2028En savoir plus
Accent sur l’expansion nationale et internationale et sur les bornes de recharge ultra-rapides.
Partenariats de valeur
Nous voulons être le meilleur allié des entreprises pour la transition énergétique. Découvrez les partenaires avec lesquels nous partageons les mêmes objectifs de durabilité.
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Olimpia, l’avenir de l’énergie se joue sur le terrain
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Avec Redbull, l’énergie plonge dans une nouvelle aventure