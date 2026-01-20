  • Ensemble, nous sommes les protagonistes du changement

    Nous sommes une Société à mission (Società Benefit) du secteur de l’énergie, et nous croyons que seules des décisions conscientes peuvent nous permettre de progresser ensemble vers une transition équitable et tournée vers l’avenir.

  • L’énergie vient aussi du soleil et du vent

    Nous produisons uniquement de l’énergie à partir de sources renouvelables, en Italie et dans le monde.

  • Nous inspirons de nouvelles façons de se déplacer

    Avec un réseau étendu de points de recharge en Italie, nous contribuons à une mobilité plus durable.

  • Nous promouvons une utilisation responsable de l’énergie

    Grâce à nos solutions, nous encourageons un usage durable de l’énergie.

Plenitude

De plenitudo, un nom qui incarne la complétude de notre offre et notre approche intégrée de la durabilité, de la production d’énergie à son utilisation responsable.

  • Nous œuvrons pour être le meilleur allié des citoyens dans le défi de la conscience énergétique.

  • Nous inspirons les communautés à se joindre à nous pour devenir des ambassadeurs du changement.

  • Nous promouvons une culture inclusive pour attirer et développer les talents.

En savoir plus sur qui nous sommes

Notre modèle économique

Nous sommes une Société à mission (Sociétà Benefit), contrôlée par Eni, avec un modèle distinctif qui allie production d’électricité renouvelable, vente d’énergie et de solutions énergétiques, et un large réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques.

  • Renouvelables

    5.8 GW
    en décembre 2025

    Objectif : 10 GW d’ici 2028
    Croissance soutenue par un portefeuille de projets organiques.

    En savoir plus

  • Retail

    10 MLN
    en décembre 2025

    Objectif : plus de 11 millions d’ici 2028
    Accent sur les solutions énergétiques et le segment électricité.

    En savoir plus

  • Mobilité électrique

    Environ 23K points de recharge
    en décembre 2025

    Objectif : plus de 30K d’ici 2028
    Accent sur l’expansion nationale et internationale et sur les bornes de recharge ultra-rapides.

    En savoir plus
Carte du monde mettant en évidence les pays où Plenitude opère avec ses services, répartis par secteur : vert foncé pour les énergies renouvelables, vert clair pour la vente au détail d’énergie (retail) et jaune pour la mobilité électrique.
Voir la section Plenitude dans le monde

  • Modèle intégré

    Nous opérons avec un modèle synergique et intégré sur toute la chaîne de valeur de l’énergie à travers nos trois activités : renouvelables, retail et e-mobilité.

  • Croissance continue

    Nous avons atteint 5.8 GW de capacités renouvelables et environ 23.000 points de recharge, consolidant notre base solide de 10 millions de clients retail.

  • Présence mondiale et diversifiée

    Nous sommes actifs dans plus de 15 pays de l’OCDE en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique.

Partenariats de valeur

Nous voulons être le meilleur allié des entreprises pour la transition énergétique. Découvrez les partenaires avec lesquels nous partageons les mêmes objectifs de durabilité.

Nos partenariats