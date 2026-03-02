A nossa estratégia de sustentabilidade, integrada no nosso modelo de negócios, é baseada em cinco pilares : Governança , Clima e Emissões , Sustentabilidade Empresarial , Pessoas e Comunidade .

Estas estão intimamente relacionadas com os fins de benefício comum que, como Empresa de Benefício, perseguimos no nosso Estatuto, satisfazendo os requisitos regulamentares exigidos às Empresas de Benefício pela Lei n.º 208/2015.

Através do modelo de negócios acima, estamos comprometidos em contribuir para 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Agenda 2030 das Nações Unidas : ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS 7 (Energia Acessível e Limpa), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ODS 12 (Ação Climática), ODS 13 (Ação Climática), ODS 17 ( Parcerias para os Objetivos).