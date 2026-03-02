Estratégia de Sustentabilidade e Modelo ESG
Os cinco pilares do nosso modelo ESG: Governança, Clima e Emissões, Sustentabilidade Empresarial, Pessoas e Comunidades.
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[...] A sustentabilidade faz parte do nosso DNA corporativo. Os princípios ESG estão integrados ao nosso modelo de negócios e, como uma Società Benefit, estamos comprometidos em reduzir o impacto ambiental das nossas operações todos os dias, promovendo iniciativas que tragam benefícios tangíveis às comunidades e territórios onde atuamos.
Olhando para o futuro, estamos determinados a continuar o nosso caminho: investiremos em fontes de energia renováveis e soluções de eficiência energética para atender às necessidades de nossos clientes. Fortaleceremos a nossa rede de recarga de veículos elétricos e continuaremos a promover práticas de consumo responsáveis. [...]
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mensagem do CEO da Plenitude, Stefano Goberti, aos stakeholders no Relatório de Sustentabilidade e Impacto de 2024. Descarregue o Relatório de Sustentabilidade e Impacto de 2024 para saber mais sobre a nossa estratégia de sustentabilidade integrada no nosso modelo de negócios e o nosso desempenho ESG em 2024.
A nossa estratégia de sustentabilidade, integrada no nosso modelo de negócios, é baseada em cinco pilares : Governança , Clima e Emissões , Sustentabilidade Empresarial , Pessoas e Comunidade .
Estas estão intimamente relacionadas com os fins de benefício comum que, como Empresa de Benefício, perseguimos no nosso Estatuto, satisfazendo os requisitos regulamentares exigidos às Empresas de Benefício pela Lei n.º 208/2015.
Através do modelo de negócios acima, estamos comprometidos em contribuir para 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Agenda 2030 das Nações Unidas : ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS 7 (Energia Acessível e Limpa), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ODS 12 (Ação Climática), ODS 13 (Ação Climática), ODS 17 ( Parcerias para os Objetivos).
Os 5 pilares do nosso modelo ESG
Governança
Governança corporativa é o sistema de gestão e controle da Companhia, a ferramenta para criação de valor duradouro para acionistas e todas as partes interessadas.
A “ Governança ” está pautada nos valores da Companhia, que norteiam a condução das atividades em conformidade com os princípios de integridade e transparência, promovendo o comportamento ético e uma cultura inclusiva, e contribui para a construção de uma relação de confiança entre a Companhia e seus stakeholders.
|KPI
RESULTADOS DE 2024
Faixas etárias no Conselho de Administração em exercício em 31 de dezembro de 2024
>50: 86% (80% em 31/12/23)
30-50: 14% (20% em 31/12/23)
Diversidade de género no Conselho de Administração em exercício em 31 de dezembro de 2024
|Homens : 57% (60% em 31/12/23)
Mulheres: 43% (40% em 31/12/23)
Valor económico gerado
|10,395 milhões de euros
Valor económico distribuído
9.510 milhões de euros (91,5%)
Valor económico retido
885 milhões de euros (8,5%)
Remuneração em ações vinculada a objetivos ESG
Atribuição de um peso de 35% da remuneração variável de longo prazo do CEO e da Alta Direção atrelada aos objetivos ESG
Intervenções de auditoria integradas
|10
Intervenções de auditoria com verificações anticorrupção
|6
Cibersegurança e Proteção de Dados
Nenhum evento de violação de dados (em linha com 2023)
Clima e emissões
Com o objetivo de atingir o Net Zero Escopo 1, 2 e 3 até 2040, a Plenitude definiu uma estratégia de descarbonização baseada no aumento da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, aumentando a capacidade instalada das suas centrais, oferecendo soluções energéticas que visam a redução do consumo, compensando progressivamente as emissões de CO2 provenientes da combustão de gases pelos clientes e desenvolvendo serviços de mobilidade elétrica.
|KPI
|RESULTADOS DE 2024
|Capacidade instalada de fontes renováveis
4,1 GW [1] (+1,1 GW em relação a 2023)
Capacidade eólica instalada
29% (1.187 MW)
Capacidade solar instalada (incluindo armazenamento)
|71% (2.903 MW)
100% de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis
4,7 TWh (+17% em relação a 2023)
Geração de energia eólica
|45% (2.122 GWh)
Produção de eletricidade solar
|55% (2.543 GWh)
% de eletricidade certificada através de certificados de garantia de origem provenientes de fontes renováveis sobre o total de energia vendida a nível europeu
|74% (+5 pontos percentuais em relação a 2023)
Pontos de carregamento proprietários instalados a nível europeu
|> 21.000 (+12% em relação a 2023)
Capex alinhado com a Taxonomia Europeia
|75%
Emissões de escopo 1, 2 e 3 ( baseadas em localização ) pós-compensação [2]
|9,1 Mt CO2eq. (-20% em relação a 2023)
Emissões de Escopo 1
|4.149 t CO2eq. (-10,6% em relação a 2023)
Emissões de Escopo 2 (baseadas em localização) [3]
|6.781 t CO2eq. (+7% em relação a 2023)
Emissões de Escopo 2 (baseadas no mercado)
1.315 t CO2eq. (-68% em relação a 2023)
Emissões de Escopo 3
|12,25 Mt CO2eq. (-11% em relação a 2023)
Compensação de emissões através da compra de créditos de carbono [4]
|3,14 Mt CO2 equivalente (+31%)
Emissão Índice de Intensidade [5]
|55 g CO2eq. / kWh
Emissões de GEE evitadas pela produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, serviços de mobilidade elétrica e intervenções de requalificação energética [6]
|1,9 Mt CO2eq. (+7% em relação a 2023)
[1] O valor inclui 199 MW relativos à aquisição de 2 centrais fotovoltaicas nos Estados Unidos (acordo assinado em dezembro de 2024 e encerramento da operação previsto para o primeiro trimestre de 2025).
[2] Dados resultantes da soma das emissões pós-compensação do Escopo 1, Escopo 2 ( método baseado na localização ) e Escopo 3 em 2024. As emissões pós-compensação do Escopo 3 são calculadas subtraindo-se os créditos de carbono das emissões totais do Escopo 3 (3,14 Mt CO2 eq., ver nota 4). Relatório de Sustentabilidade e Impacto da Plenitude 2024.
[3] For more information on the trend in emissions compared to last year, see section “2.2 Direct and indirect emissions” of Plenitude Sustainability and Impact Report 2024.
[4] Datas da soma:
- 0,32 Mt CO2eq. representando a diferença entre os créditos de carbono estimados e reais associados aos fornecimentos de gás compensados relativos ao quarto trimestre de 2023 e cancelados em outubro de 2024.
- 2.82 Mt CO2eq. representando a estimativa de compra de créditos de carbono que serão finalizados durante 2025 associados aos fornecimentos de gás compensados referentes a 2024. Destes, 1,81 Mt CO2 eq ., vinculados ao consumo de gás faturado aos clientes da Plenitude de janeiro de 2024 a setembro de 2024, foram compensados em fevereiro de 2025. A parte restante referente ao consumo de gás faturado de outubro de 2024 a dezembro de 2024, estimada em 1 Mt CO2 eq., será compensada até outubro de 2025.
[5] Para mais detalhes sobre a metodologia de cálculo, consulte o parágrafo “Metodologias de cálculo”, seção “ Emissão Intensidade ” do Relatório de Sustentabilidade e Impacto de 2024 da Plenitude.
[6] Relatório de Sustentabilidade e Impacto Plenitude 2024.
Sustentabilidade Empresarial
A Plenitude gerencia as suas atividades com respeito a todas as partes interessadas e trabalha para usar os recursos naturais de forma responsável, buscando um modelo de negócio sustentável que integre aspectos ESG ao longo de toda a cadeia de valor.
|KPI
RESULTADOS DE 2024
Número total de clientes (pontos de abastecimento)
Mais de 10 milhões (em linha com 2023)
Net Promoter Score[1] - Varejo Itália
2,71x Net Promoter Score na Itália vs 2018 (2,94x em 2023)
Faturas digitais a nível europeu[2]
56% (+7 pp em relação a 2023)
|Novos contratos assinados digitalmente [3]
|85% (+5pp em relação a 2023)
Procedimentos avaliados pela ESG
|100% das compras da Eni Plenitude SpA Benefit Corporation – HQ (comparado a 95% em 2023)
[1] Net Promoter Score (NPS): indicador que mede, em modo multicanal (telefone, chat, e-mail e suporte na loja), a percentagem de clientes que recomendariam a Plenitude como operadora. No último trimestre de 2024, após a conclusão do desenvolvimento e otimização do novo CRM, com o qual a Plenitude renovou e modernizou os seus sistemas de gestão de atendimento ao cliente, o NPS na Itália atingiu um valor 3,3 vezes superior ao medido em 2018.
[2] Inclui Itália, França, Península Ibérica, Grécia, Eslovénia.
[3] Novos contratos de fornecimento de eletricidade e gás assinados por clientes B2C em Itália, França, Península Ibérica, Grécia, Eslovénia, contratados digitalmente (por exemplo, através de tablet na loja, via web, etc.).
Pessoas
A Plenitude valoriza as suas pessoas, assegurando percursos de crescimento pessoal e profissional ; protege a sua saúde e segurança, bem como o seu bem-estar psicológico e físico , num clima de respeito pela diversidade e inclusão .
|KPI
|RESULTADOS DE 2024
Composição do quadro de funcionários em 31 de dezembro:
|49,2% mulheres (47,7% em 2023)
50,8% homens (52,3% em 2023)
Empregados por contrato de trabalho
2.771 contratos permanentes (+10% em relação a 2023)
17 contratos a termo certo (-45% em relação a 2023)
Diferença salarial entre géneros
1.4 para remuneração fixa [1] (1,8 em 2023)
1,6 para remuneração total [2] (3,0 em 2023)
Funcionárias em cargos de responsabilidade (Gerentes e Executivas)
43,5% (+2,7 pontos percentuais em relação a 2023)
Treinamento de funcionários
87.366 horas (84.706 horas entregues em 2023)
32,6 horas médias de formação por funcionário (comparado com 34,5 em 2023 [3])
Despesa média com formação e desenvolvimento para colaboradores a tempo inteiro: 1.006 € (+16% em relação a 2023)
Taxa de frequência total de lesões registráveis
|0,19 (1,09 em 2023)
(total de lesões registráveis/horas trabalhadas) x 1.000.000
[1] Diferença salarial de género calculada para o mesmo nível de função e faixa etária.
[2] Diferença salarial de género calculada para o mesmo nível de função e faixa etária.
[3] Os dados apresentaram redução de 5,5% em relação a 2023, devido à ampliação do perímetro de reporte devido às novas aquisições em 2024 e ao elevado número de novas contratações.
Comunidade
A Plenitude está comprometida em criar valor compartilhado nas comunidades onde atua, tanto promovendo a cultura do uso sustentável de energia em prol de um compromisso coletivo com a transição energética quanto apoiando iniciativas que visem ao desenvolvimento local sustentável e inclusivo.
|KPI
|RESULTADOS DE 2024
Disseminando a cultura do uso sustentável de energia
Plenitude nas redes sociais
Apoio às comunidades locais
3,64 milhões de euros investidos para apoiar as comunidades locais (em linha com 2023 [1])
Combate à pobreza energética
6 projetos apoiados
Beneficiários: aproximadamente 425 famílias
Combatendo a pobreza educacional
2 projetos apoiados
Beneficiários: aproximadamente 1.430 menores e adolescentes
Inclusão social
5 projetos apoiados
Beneficiários: aproximadamente 5.220 indivíduos
Desenvolvimento local
1.898 alunos do primeiro ciclo de 27 instituições de 9 regiões italianas envolvidos no projeto "Quanto mais sei, menos consumo"
Nas áreas onde a Plenitude atua no domínio da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, apoia intervenções a favor das comunidades locais para a requalificação urbana, eficiência energética de estruturas públicas e formação.
Voluntariado corporativo
|1.840 horas de voluntariado corporativo em toda a Itália
[1] Relatório de Sustentabilidade e Impacto da Plenitude 2024 .
Engajamento e materialidade das partes interessadas
Para a Plenitude, é essencial envolver diretamente todos os stakeholders e manter um diálogo contínuo com eles. Estes elementos são essenciais para a criação de valor partilhado e o estabelecimento de relacionamentos baseados em confiança, transparência e integridade. Por isso, além de dar voz aos seus stakeholders anualmente, envolvendo-os na definição e avaliação dos impactos do negócio, a Empresa está constantemente comprometida em promover um diálogo aberto e transparente, visando a partilha de informações, valores e visão.
Em 2024, a Plenitude atualizou sua Análise de Materialidade, inspirando-se na abordagem de Materialidade de Impacto prevista pela recente Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD).
Especificamente, a Plenitude identificou os impactos significativos gerados pela Empresa sobre as pessoas e o meio ambiente, bem como as questões materiais relacionadas. Além disso, o exercício não se limitou apenas à organização, mas estendeu-se a toda a cadeia de valor [1].
O processo de análise de materialidade foi delineado em seis fases principais:
1
Identificação de tópicos potencialmente relevantes
Análise preliminar para identificar tópicos potencialmente relevantes, com base em fontes internas, tendências do setor, pares e empresas comparáveis.
2
Identificação de impactos
Definição de uma lista de impactos positivos e negativos, reais e potenciais, partindo dos temas identificados como potencialmente materiais
3
Definição do modelo de cálculo da Materialidade do Impacto e seleção de stakeholders
Desenvolvimento de um modelo para avaliar a relevância do tema. Seleção de stakeholders internos e externos, respectivamente, para avaliar e validar impactos.
4
Avaliação de impacto
Avaliação de impacto pelas funções internas da Plenitude, responsáveis pelas relações diretas com as partes interessadas, como especialistas da empresa ( assunto matéria especialistas )
5
Comparação e validação de impactos
Comparação dos resultados preliminares através de entrevistas individuais com peritos externos, a fim de obter uma validação da significância dos impactos
6
Definição de impactos relevantes e validação final
Validação dos impactos materiais pelo Comité de Sustentabilidade da Plenitude. Inclusão dos impactos relevantes no Relatório de Sustentabilidade e no Relatório de Impacto da Plenitude de 2024.
[1] Em consonância com os princípios de relato de sustentabilidade, a informação fornecida inclui também os impactos relevantes associados à cadeia de valor a montante e a jusante, e/ou decorrentes de relações.comerciais.