  • Juntos somos protagonistas del cambio

    Somos una Società Benefit del sector energético. Creemos que solo a través de decisiones conscientes podemos avanzar colectivamente hacia una transición energética justa y sostenible.

  • La energía también viene del sol y del viento

    Producimos energía exclusivamente a partir de fuentes renovables, en Italia y en el mundo.

  • Inspiramos nuevas formas de moverse

    Con una red extensa de puntos de recarga en Italia , contribuimos a una movilidad más sostenible.

  • Promovemos un uso responsable de la energía

    Con nuestras soluciones contribuimos a difundir un uso sostenible de la energía.

Plenitude

un nombre que representa la integración total de nuestra oferta y nuestro enfoque integrado hacia la sostenibilidad, desde la producción hasta el uso responsable de la energía.

  • Nuestro objetivo es ser el mejor aliado en el desafío de la conciencia energética.

  • Inspiramos a las comunidades a unirse a nosotros y convertirse en embajadores del cambio.

  • Promovemos una cultura inclusiva para atraer y desarrollar talento.

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Nuestro modelo de negocio

Somos una Società Benefit, controlada por Eni, y operamos en el mercado con un modelo distintivo que combina la producción de energía renovable, el suministro de energía y soluciones energéticas a nuestros clientes, y una amplia red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

  • Renovables

    5,8 GW
    en diciembre de 2025

    Objetivo: 10 GW para 2028
    Crecimiento impulsado por una cartera de proyectos orgánicos.

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  • Retail

    10 MLN
    en diciembre de 2025

    Objetivo: más de 11 millones para 2028
    Enfoque en soluciones energéticas y en el segmento eléctrico.

    Descubre más

  • E-mobility

    Cerca de 23K puntos
    en diciembre de 2025

    Objetivo: más de 30K para 2028
    Enfoque en expansión nacional e internacional y en recarga ultra-rápida.

    Descubre más
Mapa del mundo que muestra los países en los que Plenitude opera con sus servicios, divididos por sector: Estados Unidos, Australia, Kazajistán, Suecia y Reino Unido con energías renovables, venta minorista para Portugal, Grecia y Eslovenia. E-mobility en Suiza, Austria y Rumanía. España, Francia, Italia y Alemania cuenta con los tres sectores
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  • Modelo integrado

    Operamos con un modelo sinérgico e integrado a lo largo de toda la cadena de valor de la energía a través de tres negocios: renovables, retail y e-mobility.

  • Crecimiento continuo

    Hemos alcanzado los 5,8 GW en renovables y cerca de 23.000 puntos de recarga, consolidando una sólida base de 10 millones de clientes retail.

  • Presencia global y diversificada

    Estamos presentes en más de 15 países de la OCDE en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico.

Goodnight Light

Un libro que hemos creado para estimular el coraje en los más pequeños, ayudándolos a afrontar la oscuridad y a aprender a consumir menos energía.

Libro de Goodnight Light

Alianzas de valor

Queremos ser el mejor aliado de las empresas en la transición energética. Descubre a los socios con quienes compartimos los mismos objetivos de sostenibilidad.

Nuestras alianzas