-
Juntos somos protagonistas del cambio
Somos una Società Benefit del sector energético. Creemos que solo a través de decisiones conscientes podemos avanzar colectivamente hacia una transición energética justa y sostenible.
-
La energía también viene del sol y del viento
Producimos energía exclusivamente a partir de fuentes renovables, en Italia y en el mundo.
-
Inspiramos nuevas formas de moverse
Con una red extensa de puntos de recarga en Italia , contribuimos a una movilidad más sostenible.
-
Promovemos un uso responsable de la energía
Con nuestras soluciones contribuimos a difundir un uso sostenible de la energía.
Plenitude
un nombre que representa la integración total de nuestra oferta y nuestro enfoque integrado hacia la sostenibilidad, desde la producción hasta el uso responsable de la energía.
Nuestro modelo de negocio
Somos una Società Benefit, controlada por Eni, y operamos en el mercado con un modelo distintivo que combina la producción de energía renovable, el suministro de energía y soluciones energéticas a nuestros clientes, y una amplia red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
-
Renovables
5,8 GW
en diciembre de 2025
Objetivo: 10 GW para 2028Descubre más
Crecimiento impulsado por una cartera de proyectos orgánicos.
-
Retail
10 MLN
en diciembre de 2025
Objetivo: más de 11 millones para 2028Descubre más
Enfoque en soluciones energéticas y en el segmento eléctrico.
-
E-mobility
Cerca de 23K puntos
en diciembre de 2025
Objetivo: más de 30K para 2028Descubre más
Enfoque en expansión nacional e internacional y en recarga ultra-rápida.
Goodnight Light
Un libro que hemos creado para estimular el coraje en los más pequeños, ayudándolos a afrontar la oscuridad y a aprender a consumir menos energía.
Alianzas de valor
Queremos ser el mejor aliado de las empresas en la transición energética. Descubre a los socios con quienes compartimos los mismos objetivos de sostenibilidad.
-
Olimpia, el futuro de la energía se juega en la cancha
-
Con Redbull, la energía se lanza a una nueva aventura