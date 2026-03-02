Toda a energia que precisa graças às nossas soluções
Todos os dias fornecemos os nossos serviços e produtos aos 10 milhões de clientes que nos escolheram.
Dados atualizados em dezembro de 2025
Um modelo de negócio distinto
Trabalhamos constantemente para ser o melhor aliado das pessoas no desafio da consciência energética: como Benefit Company, atuamos no setor da energia, gás e serviços, oferecendo aos clientes domésticos e às empresas a possibilidade de participar na mudança e contribuir para a transição, procurando fornecer-lhes toda a energia de que precisam para as suas casas, cidades e projetos.
Para isso, criámos um modelo de negócio distinto que combina:
Oferecemos energia elétrica certificada por garantias de origem europeia e damos aos nossos clientes a possibilidade de celebrar contratos que prevêem a compensação das emissões de CO2 «Scope 3». As nossas soluções vão desde a eficiência energética dos edifícios, à escolha de eletrodomésticos de alta eficiência, até uma vasta gama de serviços para a casa, para as comunidades e para as empresas. De facto, estamos ao lado destas últimas para melhorar o seu desempenho energético, divulgando as melhores práticas e criando valor partilhado.
Cada vez mais próximos das suas necessidades
Na Europa, estamos presentes em 6 países: Itália, França, Espanha, Portugal, Grécia e Eslovénia. Ocupamo-nos da compra e venda a retalho de eletricidade e gás para famílias e empresas e, até 2027, contamos atingir uma meta de mais de 11 milhões de clientes.
10 milhões
Número total de clientes em dezembro de 2025.
Mais de 11 milhões
Número total de clientes que pretendemos atingir em 2028.
15 milhões
Número total de clientes que pretendemos adquirir até 2030.
20 milhões
Número total de clientes que pretendemos atingir até 2050.
Juntos, criamos valor para um futuro à prova de mudanças
Colocar os nossos clientes no centro das nossas atenções é uma prioridade diária para nós. Por isso, estamos empenhados em inovar os nossos produtos e serviços, de modo a oferecer a melhor qualidade e eficiência, mas, acima de tudo, para satisfazer as suas necessidades, tornando a sua vida mais simples e confortável, com o objetivo de:
Promover a inovação
A nossa oferta inclui produtos e serviços em constante evolução. Como a energia fotovoltaica, com a qual ajudamos os consumidores a entrar numa nova era de geração de energia: acompanhamos os consumidores na criação do seu futuro sistema diretamente na sua casa. A instalação e a manutenção, no caso de algumas soluções, estão incluídas. Além disso, no mercado italiano, com o novo serviço Adotta un Pannello (Adote um Painel), os clientes podem aproveitar virtualmente a energia solar e desfrutar de todos os seus benefícios sem ter que instalar um sistema fotovoltaico em casa.
Melhorar o consumo
Desde caldeiras, bombas de calor e sistemas de acumulação com conversor, até aparelhos de ar condicionado e termóstatos inteligentes, fornecemos soluções inovadoras para o conforto doméstico, com o objetivo de melhorar o consumo e tornar a casa mais inteligente. Por isso, selecionamos produtos de qualidade com desempenho energético superior e tecnologias avançadas. Apoiamos os clientes também através da assistência dos nossos consultores, graças a uma rede de parceiros no território e com a utilização das nossas aplicações.
Criar proximidade
Para contribuir para a transição energética, promovemos novas formas de nos deslocarmos, em linha com as necessidades dos nossos clientes. Oferecemos uma rede de colunas de carregamento facilmente utilizáveis através da aplicação Plenitude On the Road e wall boxes residenciais para carregar veículos elétricos diretamente em casa, de forma fácil e rápida.
Colaboramos com empresas que partilham a nossa visão através de parcerias estratégicas para promover comportamentos mais conscientes.
Estabelecemos várias parcerias comerciais com empresas líderes de mercado, como Zurich, Ariston Thermo, Haier, Riello e Daikin, para tornar as soluções que oferecemos ainda mais completas. Além de uma rede capilar de pontos de venda em Itália, dispomos de vários canais de assistência e venda, tanto telefónicos como digitais, à disposição dos nossos clientes para os apoiar diariamente.
Incentivamos uma nova forma de viver a energia sob o signo da inovação
Todos os dias procuramos melhorar os nossos produtos e serviços, acolhendo as necessidades de uma sociedade em mudança, tornando as cidades locais onde as novas tecnologias podem encontrar terreno fértil e trazer benefícios para a comunidade.
Saiba mais sobre alguns dos nossos projetos mais importantes:
-
CER
Apoiamos o desenvolvimento de Comunidades Energéticas Renováveis: grupos de vários intervenientes, como empresas, administrações públicas, entidades, associações e cidadãos particulares, que se coordenam para produzir e partilhar localmente energia proveniente de fontes renováveis. Um modelo colaborativo que permite gerar e distribuir valor no território.
-
Bairro inteligente
Estamos envolvidos em projetos de desenvolvimento como os bairros inteligentes, locais onde a digitalização e a eficiência energética se fundem, dando vida a verdadeiros ecossistemas residenciais alimentados por fontes de energia renováveis e conectados com tecnologias inteligentes.
-
Menos desperdício de energia com o BEMS
Graças aos sistemas de controlo inteligentes Building Energy Management System, é possível efetuar em tempo real a análise dos dados de consumo das empresas e realizar análises preditivas para otimizar o desempenho energético e evitar desperdícios, tornando assim o consumo mais eficiente.