Um modelo de negócio distinto

Trabalhamos constantemente para ser o melhor aliado das pessoas no desafio da consciência energética: como Benefit Company, atuamos no setor da energia, gás e serviços, oferecendo aos clientes domésticos e às empresas a possibilidade de participar na mudança e contribuir para a transição, procurando fornecer-lhes toda a energia de que precisam para as suas casas, cidades e projetos.

Para isso, criámos um modelo de negócio distinto que combina: