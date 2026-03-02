Energias renováveis

Comprometemo-nos diariamente com a produção de energia a partir de fontes renováveis para contribuir com a transição energética.

5,8 GW de capacidade total instalada Cerca de 250 centrais de Utility Scale1

Em detalhe

Cerca de 0,1 GW na Austrália 0,9 GW na França Cerca 0,1 GW na Alemanha 1,1 GW na Itália Cerca 0,2 GW no Cazaquistão Mais de 1,5 GW na Espanha Cerca de 0,2 GW no Reino Unido 1,7 GW nos Estados Unidos cerca de 0,1 GW na Grécia

Investimos em atividades de desenvolvimento para produzir energia renovável a partir de:

Plantas fotovoltaicas Plantas eólicas terrestres y marinas Plantas de almacenamiento