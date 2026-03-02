A nossa energia no mundo

Visão Geral

Somos uma benefit company que pretende contribuir para a transição energética através de um modelo de negócio distintivo.

Onde atuamos

Mais de 15

países em que estamos presentes

Mais de 2.800

pessoas trabalham connosco

Energias Renováveis

5,8 GW

de capacidade total instalada

Cerca de 250

centrais elétricas
de Utility Scale1

Soluções energéticas

10 milhões

de clientes

Mobilidade eléctrica

Cerca de 23 mil

pontos de carregamento

Cerca de 600 mil

pontos de carregamento acessíveis por App

Dados atualizados em dezembro de 2025.
1 Centrais fotovoltaicas de grande porte, geralmente instaladas no solo.

Onde atuamos

Estamos presentes em todo o mundo, através das nossas pessoas e atividades.

Mais de 2.800

pessoas trabalham connosco

Em detalhe

Francia
Mais de 370 pessoas na França
Grecia
Mais de 190 pessoas na Grécia
Italia
Mais de 1.900 pessoas na Itália
Eslovenia
Mais de 40 pessoas na Eslovênia
Estados Unidos
Mais de 20 pessoas nos Estados Unidos
Portugal
Espagne
Mais de 270 pessoas em Portugal y
e Espanha
Australia
Austria
Alemania
Kazajistán
Mais de 20 pessoas na Austrália, Áustria, Alemanha e Cazaquistão
Dados atualizados em dezembro de 2025.

Energias renováveis

Comprometemo-nos diariamente com a produção de energia a partir de fontes renováveis para contribuir com a transição energética.

5,8 GW

de capacidade total instalada

Cerca de 250

centrais de Utility Scale1

Em detalhe
Australia
Cerca de 0,1 GW na Austrália
Francia
0,9 GW na França
Alemania
Cerca 0,1 GW na Alemanha
Italia
1,1 GW na Itália
Kazajistán
Cerca 0,2 GW no Cazaquistão
España
Mais de 1,5 GW na Espanha
Reino Unido
Cerca de 0,2 GW no Reino Unido
Estados Unidos
1,7 GW nos Estados Unidos
Grécia
cerca de 0,1 GW na Grécia
Investimos em atividades de desenvolvimento para produzir energia renovável a partir de:
Centrais fotovoltaicas
Plantas fotovoltaicas
Centrais eólicas onshore e offshore
Plantas eólicas terrestres y marinas
Centrais de armazenamento
Plantas de almacenamiento
Dados atualizados em dezembro de 2025.
1 Centrais fotovoltaicas de grande porte, geralmente instaladas no solo.

Soluções energéticas

Investimos constantemente na inovação dos nossos produtos e serviços para oferecer o melhor no mercado.

10 milhões

de clientes

na Europa nos escolheram:
Francia
Cerca de 1 milhão de pessoas na França
Grecia
Mais de 600.000 pessoas na Grécia
Italia
Cerca de 8 milhões de pessoas na Itália
Eslovenia
14.000 pessoas na Eslovênia
Portugal
España
Mais de 480.000 pessoas em Portugal e Espanha
Dados atualizados em dezembro de 2025.

Mobilidade elétrica

Estamos sempre à procura de novas formas de nos mover para soluções mais sustentáveis.

Cerca de 23 mil

pontos de recarga

Cerca de 600 mil

pontos de recarga acessíveis pela App

Os nossos pontos de recarga1 estão localizados em::
Áustria
Áustria
Romênia
Romênia
França
França
Eslovênia
Eslovênia
Alemanha
Alemanha
Espanha
Espanha
Itália
Itália
Suíça
Suíça
Dados atualizados em dezembro de 2025.
1 Os nossos pontos de recarga fazem parte da rede On The Road da Plenitude.

PAÍSES ONDE OPERAMOS

Nosso compromisso na Austrália concentra-se nas energias renováveis. Possuímos cerca de 0,1 GW de capacidade instalada. Um dos nossos principais projetos é a instalação fotovoltaica de Katherine (Território do Norte), com capacidade de 34 MW.

Na Áustria, nossas atividades focam principalmente na mobilidade elétrica. Possuímos diversos pontos de recarga próprios e a app Plenitude On The Road garante acesso à rede de recarga própria e interoperável.

Estamos presentes na França com cerca de 1 milhão de clientes através da nossa oferta de energia, gás e soluções de eficiência energética no setor de varejo. No setor de renováveis, instalamos cerca de 0,9 GW de capacida de total e desenvolvemos projetos que integram fotovoltaico e agricultura. Gerimos instalações estratégicas, como o parque Athies-Samoussy, um dos maiores do país, produzindo cerca de 90 GWh/ano. Estamos também comprometidos com a mobilidade elétrica, oferecendo soluções de recarga em estrada e permitindo aos nossos clientes o acesso à nossa rede e à de parceiros através da app Plenitude On The Road.

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Na Alemanha, nossas atividades concentram-se principalmente em energias renováveis, com capacidade instalada de cerca de 0,1 GW. Através da Vårgrønn (Plenitude – HitecVision), anunciamos a aquisição do parque eólico offshore Baltic 2 (288 MW), operacional no Mar Báltico alemão. Em termos de mobilidade elétrica, implementamos uma rede própria acessível via app Plenitude On The Road, complementando a rede de parceiros.

Na Grécia, operamos através da Zenith, fornecendo gás, eletricidade e soluções de eficiência energética a cerca de 600 mil clientes particulares, com ambição de expansão. Desenvolvemos parques fotovoltaicos e participamos do desenvolvimento das energias renováveis. Atuamos também na mobilidade elétrica, implantando uma rede de recarga para veículos elétricos, colaborando com novos parceiros para ampliar a interoperabilidade dos serviços.

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Como Sociedade com missão (Società Benefit), contribuímos para a transição energética e promovemos a sustentabilidade no território. Favorecemos o desenvolvimento local através de parcerias estratégicas e projetos alinhados aos nossos valores. Com nosso modelo econômico distinto, integramos produção de energia renovável, venda de energia e soluções energéticas, além de uma ampla rede de pontos de recarga para veículos elétricos através das soluções Plenitude On The Road e dos serviços de interoperabilidade oferecidos pela nossa app dedicada. No setor de energias renováveis, possuímos 1,1 GW de capacidade instalada. No varejo, fornecemos nossos produtos e serviços a cerca de 8 milhões de clientes.

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No Cazaquistão, estamos envolvidos no setor de energias renováveis. Nossa capacidade instalada é de cerca 0,2 GW: em 2020 e 2022, construímos os parques eólicos Badamsha 1 e 2 (96 MW), produzindo um total de 395 GWh por ano, enquanto em 2023 concluímos a central fotovoltaica de Shaulder (50 MW), gerando anualmente cerca de 90 GWh. Em setembro de 2025, uma nova central fotovoltaica de 50 MW foi inaugurada em Zhanaozen. Este projeto faz parte de uma iniciativa maior, liderada pela Eni em colaboração com a KazMunayGas, que prevê uma central híbrida de 247 MW capaz de integrar energia solar, eólica e a gás.

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Na Noruega, estamos presentes através da Vårgrønn, joint venture entre Plenitude e HitecVision, participando ativamente no desenvolvimento de energia eólica offshore. Em termos de mobilidade elétrica, oferecemos aos clientes acesso centralizado à rede de recarga de parceiros através da app Plenitude On The Road.

Desde 2021, estamos ativos na Espanha e em Portugal com mais de 480 mil clientes particulares. Oferecemos soluções energéticas para particulares e empresas: fornecimento de eletricidade e gás, serviços de manutenção e soluções de autoconsumo para residências e PMEs. Instalamos mais de 1,5 GW de energias renováveis e, em junho de 2025, começou a produção do bloco norte do parque fotovoltaico Renopool em Badajoz. Quando estiver totalmente operacional, será o nosso maior parque solar a nível mundial. Também atuamos na mobilidade elétrica, através da rede On the Road da Plenitude e das soluções de recarga via app Plenitude On The Road.

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Na Romênia, atuamos na mobilidade elétrica através de pontos de recarga, em parceria com o distribuidor local Ikea. Através da app Plenitude On The Road, oferecemos acesso a uma rede de recarga interoperável.

Desde 1994, estamos presentes na Eslovênia através da Adriaplin d.o.o.. Oferecemos soluções energéticas adaptadas às necessidades de 14 mil clientes. Também asseguramos a manutenção da rede de gás para garantir qualidade e eficiência. Expandimos nossos serviços de recarga para veículos elétricos no âmbito da mobilidade elétrica.

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 Na Suíça, focamos na mobilidade elétrica. Gerimos diversos pontos de recarga próprios, bem como os de outros parceiros, através da app Plenitude On The Road.

No Reino Unido, nossas atividades concentram-se principalmente no setor de energias renováveis, com capacidade instalada de cerca de a 0,2 GW. Produzimos eletricidade através de instalações eólicas offshore via Vårgrønn, joint venture entre Plenitude e o fundo norueguês HitecVision. Entre os principais projetos está Dogger Bank, o maior parque eólico offshore do mundo, com capacidade total de 3,6 GW. Através da Vårgrønn, em parceria com a Flotation Energy, também assinamos um acordo de exclusividade com Crown Estate Scotland para o desenvolvimento dos parques eólicos offshore flutuantes GreenVolt e Cenos, com capacidade total de 1,9 GW.

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Nos Estados Unidos, estamos ativos no setor de energias renováveis, com capacidade instalada de 1,7 GW. Consolidamos nossa presença no mercado com dois projetos principais. Recentemente, concluímos no Texas a construção de Guajillo, nossa maior instalação de armazenamento por bateria, com capacidade de 200 MW, localizada no condado de Webb. Também assinamos um acordo com a EDP Renewables para aquisição de dois parques fotovoltaicos operacionais e uma instalação de armazenamento em construção, com capacidade total de 245 MW.

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