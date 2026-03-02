A nossa energia no mundo
Visão Geral
Somos uma benefit company que pretende contribuir para a transição energética através de um modelo de negócio distintivo.
Mais de 15
países em que estamos presentes
Mais de 2.800
pessoas trabalham connosco
5,8 GW
de capacidade total instalada
Cerca de 250
centrais elétricas
de Utility Scale1
10 milhões
de clientes
Cerca de 23 mil
pontos de carregamento
Cerca de 600 mil
pontos de carregamento acessíveis por App
1 Centrais fotovoltaicas de grande porte, geralmente instaladas no solo.
Onde atuamos
Estamos presentes em todo o mundo, através das nossas pessoas e atividades.
Mais de 2.800
pessoas trabalham connosco
e Espanha
Energias renováveis
Comprometemo-nos diariamente com a produção de energia a partir de fontes renováveis para contribuir com a transição energética.
5,8 GW
de capacidade total instalada
Cerca de 250
centrais de Utility Scale1
1 Centrais fotovoltaicas de grande porte, geralmente instaladas no solo.
Soluções energéticas
Investimos constantemente na inovação dos nossos produtos e serviços para oferecer o melhor no mercado.
10 milhões
de clientes
Mobilidade elétrica
Estamos sempre à procura de novas formas de nos mover para soluções mais sustentáveis.
Cerca de 23 mil
pontos de recarga
Cerca de 600 mil
pontos de recarga acessíveis pela App
1 Os nossos pontos de recarga fazem parte da rede On The Road da Plenitude.
PAÍSES ONDE OPERAMOS
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Nosso compromisso na Austrália concentra-se nas energias renováveis. Possuímos cerca de 0,1 GW de capacidade instalada. Um dos nossos principais projetos é a instalação fotovoltaica de Katherine (Território do Norte), com capacidade de 34 MW.
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Na Áustria, nossas atividades focam principalmente na mobilidade elétrica. Possuímos diversos pontos de recarga próprios e a app Plenitude On The Road garante acesso à rede de recarga própria e interoperável.
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Estamos presentes na França com cerca de 1 milhão de clientes através da nossa oferta de energia, gás e soluções de eficiência energética no setor de varejo. No setor de renováveis, instalamos cerca de 0,9 GW de capacida de total e desenvolvemos projetos que integram fotovoltaico e agricultura. Gerimos instalações estratégicas, como o parque Athies-Samoussy, um dos maiores do país, produzindo cerca de 90 GWh/ano. Estamos também comprometidos com a mobilidade elétrica, oferecendo soluções de recarga em estrada e permitindo aos nossos clientes o acesso à nossa rede e à de parceiros através da app Plenitude On The Road.Aprofundar
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Na Alemanha, nossas atividades concentram-se principalmente em energias renováveis, com capacidade instalada de cerca de 0,1 GW. Através da Vårgrønn (Plenitude – HitecVision), anunciamos a aquisição do parque eólico offshore Baltic 2 (288 MW), operacional no Mar Báltico alemão. Em termos de mobilidade elétrica, implementamos uma rede própria acessível via app Plenitude On The Road, complementando a rede de parceiros.
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Na Grécia, operamos através da Zenith, fornecendo gás, eletricidade e soluções de eficiência energética a cerca de 600 mil clientes particulares, com ambição de expansão. Desenvolvemos parques fotovoltaicos e participamos do desenvolvimento das energias renováveis. Atuamos também na mobilidade elétrica, implantando uma rede de recarga para veículos elétricos, colaborando com novos parceiros para ampliar a interoperabilidade dos serviços.Aprofundar
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Como Sociedade com missão (Società Benefit), contribuímos para a transição energética e promovemos a sustentabilidade no território. Favorecemos o desenvolvimento local através de parcerias estratégicas e projetos alinhados aos nossos valores. Com nosso modelo econômico distinto, integramos produção de energia renovável, venda de energia e soluções energéticas, além de uma ampla rede de pontos de recarga para veículos elétricos através das soluções Plenitude On The Road e dos serviços de interoperabilidade oferecidos pela nossa app dedicada. No setor de energias renováveis, possuímos 1,1 GW de capacidade instalada. No varejo, fornecemos nossos produtos e serviços a cerca de 8 milhões de clientes.Aprofundar
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No Cazaquistão, estamos envolvidos no setor de energias renováveis. Nossa capacidade instalada é de cerca 0,2 GW: em 2020 e 2022, construímos os parques eólicos Badamsha 1 e 2 (96 MW), produzindo um total de 395 GWh por ano, enquanto em 2023 concluímos a central fotovoltaica de Shaulder (50 MW), gerando anualmente cerca de 90 GWh. Em setembro de 2025, uma nova central fotovoltaica de 50 MW foi inaugurada em Zhanaozen. Este projeto faz parte de uma iniciativa maior, liderada pela Eni em colaboração com a KazMunayGas, que prevê uma central híbrida de 247 MW capaz de integrar energia solar, eólica e a gás.Aprofundar
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Na Noruega, estamos presentes através da Vårgrønn, joint venture entre Plenitude e HitecVision, participando ativamente no desenvolvimento de energia eólica offshore. Em termos de mobilidade elétrica, oferecemos aos clientes acesso centralizado à rede de recarga de parceiros através da app Plenitude On The Road.
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Desde 2021, estamos ativos na Espanha e em Portugal com mais de 480 mil clientes particulares. Oferecemos soluções energéticas para particulares e empresas: fornecimento de eletricidade e gás, serviços de manutenção e soluções de autoconsumo para residências e PMEs. Instalamos mais de 1,5 GW de energias renováveis e, em junho de 2025, começou a produção do bloco norte do parque fotovoltaico Renopool em Badajoz. Quando estiver totalmente operacional, será o nosso maior parque solar a nível mundial. Também atuamos na mobilidade elétrica, através da rede On the Road da Plenitude e das soluções de recarga via app Plenitude On The Road.Aprofundar
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Na Romênia, atuamos na mobilidade elétrica através de pontos de recarga, em parceria com o distribuidor local Ikea. Através da app Plenitude On The Road, oferecemos acesso a uma rede de recarga interoperável.
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Desde 1994, estamos presentes na Eslovênia através da Adriaplin d.o.o.. Oferecemos soluções energéticas adaptadas às necessidades de 14 mil clientes. Também asseguramos a manutenção da rede de gás para garantir qualidade e eficiência. Expandimos nossos serviços de recarga para veículos elétricos no âmbito da mobilidade elétrica.Aprofundar
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Na Suíça, focamos na mobilidade elétrica. Gerimos diversos pontos de recarga próprios, bem como os de outros parceiros, através da app Plenitude On The Road.
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No Reino Unido, nossas atividades concentram-se principalmente no setor de energias renováveis, com capacidade instalada de cerca de a 0,2 GW. Produzimos eletricidade através de instalações eólicas offshore via Vårgrønn, joint venture entre Plenitude e o fundo norueguês HitecVision. Entre os principais projetos está Dogger Bank, o maior parque eólico offshore do mundo, com capacidade total de 3,6 GW. Através da Vårgrønn, em parceria com a Flotation Energy, também assinamos um acordo de exclusividade com Crown Estate Scotland para o desenvolvimento dos parques eólicos offshore flutuantes GreenVolt e Cenos, com capacidade total de 1,9 GW.Aprofundar
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Nos Estados Unidos, estamos ativos no setor de energias renováveis, com capacidade instalada de 1,7 GW. Consolidamos nossa presença no mercado com dois projetos principais. Recentemente, concluímos no Texas a construção de Guajillo, nossa maior instalação de armazenamento por bateria, com capacidade de 200 MW, localizada no condado de Webb. Também assinamos um acordo com a EDP Renewables para aquisição de dois parques fotovoltaicos operacionais e uma instalação de armazenamento em construção, com capacidade total de 245 MW.Aprofundar