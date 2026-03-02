Documentos

Corporate Presentation Na Corporate Presentation, a Plenitude apresenta uma visão geral do seu modelo de negócio integrado, da sua estratégia e dos principais resultados operacionais e econômico-financeiros. Ir para a página dedicada

Quarterly Results Nos Quarterly Results, a Plenitude apresenta os resultados trimestrais, ilustrando o seu desempenho econômico e financeiro. Ir para a página dedicada

Demonstrações Financeiras Nas demonstrações financeiras anuais, a Plenitude fornece detalhes sobre a evolução da empresa, os principais desenvolvimentos das suas linhas de negócio e os resultados alcançados ao longo do ano. Ir para a página dedicada

Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Impacto No Relatório de Sustentabilidade e no Relatório de Impacto, a Plenitude presta contas do seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e social. Ir para a página dedicada

Código de Ética O Código de Ética da Eni, adotado pela Plenitude, reflete a visão da Sociedade e define os valores e princípios que orientam a atuação da empresa e das suas pessoas. Ir para a página dedicada

Código de Ética Descarregue o documento

Modern Slavery Statement O Modern Slavery Statement da Eni, adotado também pela Plenitude, demonstra o compromisso da nossa Empresa com a proteção dos direitos humanos através de políticas específicas, sistemas de controlo e mecanismos de denúncia, com o objetivo de prevenir e combater, nas suas próprias atividades e sobretudo ao longo de toda a cadeia de abastecimento, qualquer forma de trabalho forçado ou tráfico de seres humanos. Ir para a página dedicada

Modern Slavery Statement 2024 Descarregue o documento

Modelo Organizacional nos termos do Decreto Legislativo 231/2001 A Plenitude adotou um Modelo de Organização, Gestão e Controlo, o “Modelo 231” (atualizado em 2022), que constitui um sistema estruturado e orgânico de normas de conduta, procedimentos, fluxos de informação e atividades de controlo, com o objetivo de prevenir e desencorajar a prática dos crimes previstos no Decreto Legislativo 231/2001. Ir para a página dedicada

Mod 231 Descarregue o documento

Zero Tolerance Policy Por meio da Zero Tolerance Policy da Eni, a Plenitude reforça o seu compromisso em proibir qualquer forma de violência e assédio no local de trabalho. A política promove uma cultura empresarial baseada no respeito, na profissionalidade e na inclusão, com o apoio ativo da Gestão e através de canais específicos de denúncia. Ir para a página dedicada

ECG Policy "Zero Tolerance against violence and harassment in the workplace" Descarregue o documento ECG Policy "Respect for Human Rights" Descarregue o documento

Anticorrupção A Plenitude adere à política de Zero Tolerance da Eni, que proíbe, sem qualquer exceção, todas as formas de violência e assédio no trabalho. A política, baseada em 10 princípios gerais e fundamentais, visa promover uma cultura empresarial assente no respeito, na profissionalidade e na não discriminação. A cultura de Zero Tolerance é promovida pela Gestão, que garante a disponibilização de canais próprios de denúncia e a gestão atempada dos casos comunicados. Ir para a página dedicada

ECG Policy "ANTI-CORRUPTION" Descarregue o documento