Documentos
A Plenitude promove e prioriza a transparência, disponibilizando documentos relativos às atividades da Sociedade.
Corporate Presentation
Na Corporate Presentation, a Plenitude apresenta uma visão geral do seu modelo de negócio integrado, da sua estratégia e dos principais resultados operacionais e econômico-financeiros. Ir para a página dedicada
Plenitude Corporate Presentation 2025Descarregue o documento
Plenitude Corporate Presentation 2024Descarregue o documento
Plenitude Corporate Presentation 2023Descarregue o documento
Plenitude Corporate Presentation 2022Descarregue o documento
Plenitude Capital Market Day 2021Descarregue o documento
Quarterly Results
Nos Quarterly Results, a Plenitude apresenta os resultados trimestrais, ilustrando o seu desempenho econômico e financeiro. Ir para a página dedicada
Plenitude FY25 results OverviewDescarregue o documento
Plenitude 9M25 Results OverviewDescarregue o documento
Plenitude 1H25 Results OverviewDescarregue o documento
Plenitude 1Q25 Results OverviewDescarregue o documento
Plenitude FY24 Results OverviewDescarregue o documento
Plenitude 9M24 Results OverviewDescarregue o documento
Plenitude 1H24 Results OverviewDescarregue o documento
Demonstrações Financeiras
Nas demonstrações financeiras anuais, a Plenitude fornece detalhes sobre a evolução da empresa, os principais desenvolvimentos das suas linhas de negócio e os resultados alcançados ao longo do ano. Ir para a página dedicada
Balanço 2024Descarregue o documento
Balanço 2023Descarregue o documento
Balanço 2022Descarregue o documento
Balanço 2021Descarregue o documento
Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Impacto
No Relatório de Sustentabilidade e no Relatório de Impacto, a Plenitude presta contas do seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e social. Ir para a página dedicada
Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Impacto 2024Descarregue o documento
Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Impacto 2023Descarregue o documento
Relatório de Sustentabilidade 2022Descarregue o documento
Relatório de Impacto 2022Descarregue o documento
Relatório de Sustentabilidade 2021Descarregue o documento
Relatório de Impacto 2021Descarregue o documento
Código de Ética
O Código de Ética da Eni, adotado pela Plenitude, reflete a visão da Sociedade e define os valores e princípios que orientam a atuação da empresa e das suas pessoas. Ir para a página dedicada
Modern Slavery Statement
O Modern Slavery Statement da Eni, adotado também pela Plenitude, demonstra o compromisso da nossa Empresa com a proteção dos direitos humanos através de políticas específicas, sistemas de controlo e mecanismos de denúncia, com o objetivo de prevenir e combater, nas suas próprias atividades e sobretudo ao longo de toda a cadeia de abastecimento, qualquer forma de trabalho forçado ou tráfico de seres humanos. Ir para a página dedicada
Modelo Organizacional nos termos do Decreto Legislativo 231/2001
A Plenitude adotou um Modelo de Organização, Gestão e Controlo, o “Modelo 231” (atualizado em 2022), que constitui um sistema estruturado e orgânico de normas de conduta, procedimentos, fluxos de informação e atividades de controlo, com o objetivo de prevenir e desencorajar a prática dos crimes previstos no Decreto Legislativo 231/2001. Ir para a página dedicada
Zero Tolerance Policy
Por meio da Zero Tolerance Policy da Eni, a Plenitude reforça o seu compromisso em proibir qualquer forma de violência e assédio no local de trabalho. A política promove uma cultura empresarial baseada no respeito, na profissionalidade e na inclusão, com o apoio ativo da Gestão e através de canais específicos de denúncia. Ir para a página dedicada
ECG Policy "Zero Tolerance against violence and harassment in the workplace"Descarregue o documento
ECG Policy "Respect for Human Rights"Descarregue o documento
Anticorrupção
A Plenitude adere à política de Zero Tolerance da Eni, que proíbe, sem qualquer exceção, todas as formas de violência e assédio no trabalho. A política, baseada em 10 princípios gerais e fundamentais, visa promover uma cultura empresarial assente no respeito, na profissionalidade e na não discriminação. A cultura de Zero Tolerance é promovida pela Gestão, que garante a disponibilização de canais próprios de denúncia e a gestão atempada dos casos comunicados. Ir para a página dedicada
Nenhum resultado
Documentos em destaque
-
-
Plenitude FY25 results Overview
-
Annual Report 2024
-
Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Impacto
-
Código de Ética
-
Modern Slavery Statement
-
Modelo Organizacional nos termos do Decreto Legislativo 231/2001
-
Zero Tolerance and Respect for Human Rights
-
ECG Policy "ANTI-CORRUPTION"
Whistleblowing – Gestão de Denúncias
A Plenitude adotou um sistema de gestão de denúncias que garante confidencialidade, incluindo a possibilidade de denúncias anônimas, em conformidade com a legislação aplicável.