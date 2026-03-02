AS NOSSAS INICIATIVAS

Iniciativas sem fins lucrativos

O nosso compromisso sem fins lucrativos, voltado ao combate à pobreza educacional e energética e à promoção da inclusão social, decorre dos três primeiros objetivos comuns de benefício contidos no Estatuto Social da Plenitude, a saber: disseminar a cultura do uso sustentável da energia, oferecer soluções e tecnologias para o uso responsável da energia e promover a diversidade e a inclusão .

Os nossos projetos incidem principalmente nestas três áreas de intervenção: