AS NOSSAS INICIATIVAS

Conselho ZustainabilityY : quando a cultura da sustentabilidade encontra as novas gerações
Envolvemos algumas pessoas da Plenitude das Gerações Z e Y para contribuir para um futuro melhor, aumentando a sua criatividade.
Como uma Società Benefit, na Plenitude procuramos criar valor partilhado para as comunidades e territórios onde atuamos, inspirados pelos objetivos de benefício comum definidos no nosso Estatuto Social. Para isso, promovemos a disseminação de uma cultura de uso sustentável de energia em prol de um compromisso coletivo com a transição energética, bem como iniciativas que visem contribuir para o desenvolvimento local sustentável e inclusivo .
Por isso, colaboramos com organizações que partilham os nossos valores para construir um futuro melhor.
O nosso compromisso sem fins lucrativos, voltado ao combate à pobreza educacional e energética e à promoção da inclusão social, decorre dos três primeiros objetivos comuns de benefício contidos no Estatuto Social da Plenitude, a saber: disseminar a cultura do uso sustentável da energia, oferecer soluções e tecnologias para o uso responsável da energia e promover a diversidade e a inclusão .
Os nossos projetos incidem principalmente nestas três áreas de intervenção:
Apoio a famílias, pessoas de baixa renda e organizações do terceiro setor para acesso a serviços básicos de energia que garantam um padrão de vida digno.Saiba mais
Apoio a meninas e adolescentes de famílias social e economicamente vulneráveis para ajudá-las a aprender, experimentar e desenvolver as suas habilidades, talentos e aspirações.Saiba mais
Integração e reinserção de pessoas marginalizadas no tecido socioeconómico através de iniciativas de apoio e assistência pessoal.Saiba mais
Colaboramos com o Banco dell'energia, apoiando projetos de eficiência que otimizam o consumo e contribuem para o desenvolvimento de comunidades de energia renovável e sustentável, beneficiando organizações sem fins lucrativos e famílias em situação de vulnerabilidade económica e social.SAIBA MAIS
Envolvemos algumas pessoas da Plenitude das Gerações Z e Y para contribuir para um futuro melhor, aumentando a sua criatividade.
Estamos comprometidos em promover o crescimento socioeconómico sustentável e inclusivo, para o desenvolvimento das comunidades locais e apoiando projetos educacionais que visem disseminar os princípios de um uso mais consciente das fontes de energia.
Inovação sustentável e inovação digital. Estes são os temas-chave para promover uma cultura de uso eficiente de energia, envolvendo alunos do ensino fundamental num projeto de grande valor educacional.SAIBA MAIS
A Plenitude participa do Open-es, uma iniciativa sistémica para o desenvolvimento de negócios sustentáveis.