D&I: valorizar cada talento e acolher a singularidade

Estamos empenhados em salvaguardar os princípios da diversidade, equidade e inclusão, porque acreditamos que são um recurso precioso para a nossa cultura e o nosso sucesso. E para sermos ainda mais concretos, iniciámos um percurso que inclui todos os nossos projetos, iniciativas e ações que podemos implementar a curto e longo prazo para alcançar os nossos objetivos.

A D&I orienta os aspetos da nossa empresa, passo a passo, com o objetivo de criar condições favoráveis para acolher diferentes talentos, orientações, nacionalidades, culturas e origens num ambiente aberto, estimulante, seguro e colaborativo. Para isso, envolvemos ativamente a liderança e mantemos uma formação contínua sobre temas de D&I. Isso acontece através de redes que atuam para a mudança e comunidades de figuras aliadas, com o objetivo de apoiar e difundir uma cultura cada vez mais inclusiva. Um elemento-chave do nosso quadro estratégico de sustentabilidade e do respetivo modelo ESG.

Os valores e objetivos que regem esses aspetos também foram integrados numa política específica de ECG (Ética, Conformidade e Governança) dedicada à D&I, disponível para consulta neste link.

A Plenitude obteve a Certificação UNI PdR 125:2022 para a Igualdade de Género, um importante reconhecimento que atesta as escolhas e iniciativas concretas implementadas para a criação de um ambiente de trabalho inclusivo, em linha com os valores que sempre nos guiaram.