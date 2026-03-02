Várias nacionalidades
Compõem as nossas equipas heterogéneas
Os países de origem dos nossos colaboradores são: Europa, Ásia, Médio Oriente, Oceânia e América do Norte.
As pessoas são um dos cinco pilares em que se baseia a estratégia de sustentabilidade da Plenitude Società Benefit. Por isso, trabalhamos todos os dias para dar prioridade ao seu bem-estar e proteção, colocando no centro da nossa organização o valor inestimável que reside nas suas ideias e competências. Procuramos também criar um ambiente de trabalho inclusivo, capaz de reconhecer e acolher a sua singularidade.
Apoiamos os nossos colaboradores no seu percurso profissional e pessoal com uma visão baseada na colaboração, com o objetivo de criar um ambiente de trabalho onde se possam sentir acolhidos e livres para se expressarem. Em todos os países onde estamos presentes, somos guiados pela nossa cultura empresarial, colocando no centro os valores que sempre nos distinguiram, entre os quais: partilha de conhecimento, paixão, coragem, correção, simplicidade e diversidade.
Incentivamos o crescimento profissional dos nossos colaboradores, valorizando as suas competências e o seu talento, fornecendo as ferramentas necessárias para alcançar novos objetivos.
Compõem as nossas equipas heterogéneas
Os países de origem dos nossos colaboradores são: Europa, Ásia, Médio Oriente, Oceânia e América do Norte.
41 anos
É a idade média das pessoas na empresa
As principais faixas etárias presentes:
1% tem entre 18 e 24 anos
44% tem entre 25 e 39 anos
40% tem entre 40 e 54 anos
15% tem mais de 54 anos
35 horas de formação
Por pessoa, tempo médio anual dedicado
Os nossos cursos abordam:
Comunicação e competências sociais;
Idiomas;
Digital, Design de Serviços e Práticas Ágeis;
HSE;
Formação profissional e inovação.
Estamos empenhados em salvaguardar os princípios da diversidade, equidade e inclusão, porque acreditamos que são um recurso precioso para a nossa cultura e o nosso sucesso. E para sermos ainda mais concretos, iniciámos um percurso que inclui todos os nossos projetos, iniciativas e ações que podemos implementar a curto e longo prazo para alcançar os nossos objetivos.
A D&I orienta os aspetos da nossa empresa, passo a passo, com o objetivo de criar condições favoráveis para acolher diferentes talentos, orientações, nacionalidades, culturas e origens num ambiente aberto, estimulante, seguro e colaborativo. Para isso, envolvemos ativamente a liderança e mantemos uma formação contínua sobre temas de D&I. Isso acontece através de redes que atuam para a mudança e comunidades de figuras aliadas, com o objetivo de apoiar e difundir uma cultura cada vez mais inclusiva. Um elemento-chave do nosso quadro estratégico de sustentabilidade e do respetivo modelo ESG.
Os valores e objetivos que regem esses aspetos também foram integrados numa política específica de ECG (Ética, Conformidade e Governança) dedicada à D&I, disponível para consulta neste link.
A Plenitude obteve a Certificação UNI PdR 125:2022 para a Igualdade de Género, um importante reconhecimento que atesta as escolhas e iniciativas concretas implementadas para a criação de um ambiente de trabalho inclusivo, em linha com os valores que sempre nos guiaram.
Na Plenitude, estabelecemos um objetivo: promover o bem-estar daqueles que trabalham connosco. Por esse motivo, disponibilizamos um plano de vida-trabalho integrado, onde o equilíbrio entre trabalho, vida privada e parentalidade é valorizado a partir da saúde física e mental. A nossa abordagem à Experiência das Pessoas concretiza-se através de uma série de iniciativas concebidas para consolidar a evolução da nossa realidade empresarial, criando um local de trabalho inovador e atento às necessidades de flexibilidade e dinamismo das nossas pessoas
Queremos envolver na nossa realidade pessoas motivadas, capazes de contribuir com paixão e entusiasmo para os desafios da transição energética. Abrimos as portas a todos os talentos que desejam colocar à prova as suas competências e viver num ambiente de trabalho capaz de valorizar a sua singularidade. Juntos, podemos empreender um caminho estimulante e inovador no setor da energia.
O que torna o nosso ambiente de trabalho estimulante e dinâmico? Veja algumas das iniciativas e projetos em que os nossos colaboradores participaram para contribuir para a evolução da empresa, agregando o seu valor:
Para contribuir para a inovação sustentável, envolvemos as gerações Z e Y presentes na empresa, valorizando o seu talento.
Todos os dias trabalhamos para promover a mudança, criando um local de trabalho seguro que possa favorecer o crescimento e a valorização das competências de quem dele faz parte. Por isso, até o momento, prevemos percursos diversificados de formação com um total de mais de 98.000 horas para os funcionários. Delinear um futuro em que o ambiente de trabalho possa combinar estabilidade, bem-estar e inovação é, de fato, um caminho desafiador a ser percorrido passo a passo. Nesta seção, reuniremos novidades, ações, iniciativas e projetos em andamento voltados para a realização de objetivos ambiciosos, tendo a nossa coesão como denominador comum mínimo.