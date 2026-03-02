AS NOSSAS PESSOAS

O recurso mais importante: as nossas pessoas

Reconhecer a singularidade é o primeiro passo para o sucesso.

Colocamos toda a nossa energia em circulação 

As pessoas são um dos cinco pilares em que se baseia a estratégia de sustentabilidade da Plenitude Società Benefit. Por isso, trabalhamos todos os dias para dar prioridade ao seu bem-estar e proteção, colocando no centro da nossa organização o valor inestimável que reside nas suas ideias e competências. Procuramos também criar um ambiente de trabalho inclusivo, capaz de reconhecer e acolher a sua singularidade. 

  • Mais de 2.800

    N.º de funcionários em dezembro de 2025

  • 48,9%

    Homens

  • 51,1%

    Mulheres

Apoiamos os nossos colaboradores no seu percurso profissional e pessoal com uma visão baseada na colaboração, com o objetivo de criar um ambiente de trabalho onde se possam sentir acolhidos e livres para se expressarem. Em todos os países onde estamos presentes, somos guiados pela nossa cultura empresarial, colocando no centro os valores que sempre nos distinguiram, entre os quais: partilha de conhecimento, paixão, coragem, correção, simplicidade e diversidade

Incentivamos o crescimento profissional dos nossos colaboradores, valorizando as suas competências e o seu talento, fornecendo as ferramentas necessárias para alcançar novos objetivos.

  • Várias nacionalidades 

    Compõem as nossas equipas heterogéneas

    Os países de origem dos nossos colaboradores são: Europa, Ásia, Médio Oriente, Oceânia e América do Norte. 

  • 41 anos

    É a idade média das pessoas na empresa

    As principais faixas etárias presentes:

    1% tem entre 18 e 24 anos

    44% tem entre 25 e 39 anos

    40% tem entre 40 e 54 anos

    15% tem mais de 54 anos

  • 35 horas de formação

     

    Por pessoa, tempo médio anual dedicado 

    Os nossos cursos abordam:

    Comunicação e competências sociais;

    Idiomas;

    Digital, Design de Serviços e Práticas Ágeis;

    HSE;

    Formação profissional e inovação. 

D&I: valorizar cada talento e acolher a singularidade

Estamos empenhados em salvaguardar os princípios da diversidade, equidade e inclusão, porque acreditamos que são um recurso precioso para a nossa cultura e o nosso sucesso. E para sermos ainda mais concretos, iniciámos um percurso que inclui todos os nossos projetos, iniciativas e ações que podemos implementar a curto e longo prazo para alcançar os nossos objetivos.

A D&I orienta os aspetos da nossa empresa, passo a passo, com o objetivo de criar condições favoráveis para acolher diferentes talentos, orientações, nacionalidades, culturas e origens num ambiente aberto, estimulante, seguro e colaborativo. Para isso, envolvemos ativamente a liderança e mantemos uma formação contínua sobre temas de D&I. Isso acontece através de redes que atuam para a mudança e comunidades de figuras aliadas, com o objetivo de apoiar e difundir uma cultura cada vez mais inclusiva. Um elemento-chave do nosso quadro estratégico de  sustentabilidade e do respetivo modelo ESG.

Os valores e objetivos que regem esses aspetos também foram integrados numa política específica de ECG (Ética, Conformidade e Governança) dedicada à D&I, disponível para consulta neste link.

A Plenitude obteve a Certificação UNI PdR 125:2022 para a Igualdade de Género, um importante reconhecimento que atesta as escolhas e iniciativas concretas implementadas para a criação de um ambiente de trabalho inclusivo, em linha com os valores que sempre nos guiaram.

Personnes qui regardent un graphique

Um ambiente inclusivo e orientado para o bem-estar

Na Plenitude, estabelecemos um objetivo: promover o bem-estar daqueles que trabalham connosco. Por esse motivo, disponibilizamos um plano de vida-trabalho integrado, onde o equilíbrio entre trabalho, vida privada e parentalidade é valorizado a partir da saúde física e mental. A nossa abordagem à Experiência das Pessoas concretiza-se através de uma série de iniciativas concebidas para consolidar a evolução da nossa realidade empresarial, criando um local de trabalho inovador e atento às necessidades de flexibilidade e dinamismo das nossas pessoas

DESCUBRA AS INICIATIVAS DE BEM-ESTAR

  • Bem-estar psicofísico das pessoas

    Oportunidades de voluntariado, exames preventivos, apoio psicológico, convénios médicos e assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana.

  • Modalidades de trabalho

    Trabalho remoto e horário flexível. 

  • Paternidade e família

    Licença paternidade, apoio a cuidadores, idosos e familiares dependentes.

  • Apoio às novas gerações

    Acampamento de verão de formação, orientação escolar e profissional.

Faça parte do mundo Plenitude

Queremos envolver na nossa realidade pessoas motivadas, capazes de contribuir com paixão e entusiasmo para os desafios da transição energética. Abrimos as portas a todos os talentos que desejam colocar à prova as suas competências e viver num ambiente de trabalho capaz de valorizar a sua singularidade. Juntos, podemos empreender um caminho estimulante e inovador no setor da energia.

Estamos sempre à procura de novos talentos orientados para o futuro.

Veja as vagas disponíveis no nosso perfil do LinkedIn e envie a sua candidatura.

Atividades para criar valor na empresa

O que torna o nosso ambiente de trabalho estimulante e dinâmico? Veja algumas das iniciativas e projetos em que os nossos colaboradores participaram para contribuir para a evolução da empresa, agregando o seu valor:

  • ZustainabilitY Board: ideias jovens em prol do futuro

    Para contribuir para a inovação sustentável, envolvemos as gerações Z e Y presentes na empresa, valorizando o seu talento.

    • O nosso compromisso transforma-se em ação

    Todos os dias trabalhamos para promover a mudança, criando um local de trabalho seguro que possa favorecer o crescimento e a valorização das competências de quem dele faz parte. Por isso, até o momento, prevemos percursos diversificados de formação com um total de mais de 98.000 horas para os funcionários. Delinear um futuro em que o ambiente de trabalho possa combinar estabilidade, bem-estar e inovação é, de fato, um caminho desafiador a ser percorrido passo a passo. Nesta seção, reuniremos novidades, ações, iniciativas e projetos em andamento voltados para a realização de objetivos ambiciosos, tendo a nossa coesão como denominador comum mínimo.