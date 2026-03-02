A implementação de intervenções de eficiência energética contribuiu para a redução do impacto ambiental de vários eventos promovidos pela Redbull e consciencializar cada vez mais pessoas sobre o uso consciente de energia em Itália e no exterior.

Um exemplo concreto deste compromisso é o sistema fotovoltaico usado em 2024 para alimentar parte da iluminação interna do local que sediou o Red Bull 64 Bars Live em Nápoles. Posteriormente, ele foi doado ao Instituto Integral Alpi-Levi, em Scampia, para produzir energia solar para o local .