A parceria entre Plenitude e a Red Bull
Vamos recarregar a nossa paixão
A implementação de intervenções de eficiência energética contribuiu para a redução do impacto ambiental de vários eventos promovidos pela Redbull e consciencializar cada vez mais pessoas sobre o uso consciente de energia em Itália e no exterior.
Um exemplo concreto deste compromisso é o sistema fotovoltaico usado em 2024 para alimentar parte da iluminação interna do local que sediou o Red Bull 64 Bars Live em Nápoles. Posteriormente, ele foi doado ao Instituto Integral Alpi-Levi, em Scampia, para produzir energia solar para o local .
Eventos em Itália, em 2025
Série Mundial de Mergulho em Penhasco Red Bull
Campeonato de saltos ornamentais, agora na décima segunda edição, aconteceu em Polignano a Mare (BA) nos dias 28 e 29 de junho. Levamos a nossa energia a este local evocativo com uma moto aquática elétrica dedicada a espetáculos aquáticos, demonstrando como a mobilidade elétrica pode encontrar o seu lugar em diversas áreas, como os desportos aquáticos.
Red Bull Cerro Abajo
Pelo primeiro ano somos parceiros do evento Red Bull Cerro Abajo , agora na sua segunda edição em Itália: no dia 24 de agosto, as pistas de Gênova recebem a corrida urbana de downhill cheia de adrenalina, destinada aos ciclistas mais ousados.
Em linha com o nosso objetivo, como Benefit Corporation, de gerar um impacto ambiental e social positivo nas comunidades onde atuamos, instalaremos um suporte especial equipado com painéis solares para carregar bicicletas elétricas, disponibilizando-o à cidade para incentivar a mobilidade sustentável. Um sistema fotovoltaico também será instalado no telhado do Instituto Vittorio Emanuele II – Ruffini para apoiar concretamente a eficiência energética da escola.
Red Bull 64 Bars Live
No sábado, 4 de outubro, o Red Bull 64 Bars Live regressou para a sua quarta edição, trazendo uma incrível dose de energia para os arredores de Roma, no bairro de Corviale. Foi um evento imperdível que contou com alguns dos nomes mais influentes da cena do rap a subir ao palco.
O nosso apoio enquanto parceiro do Red Bull 64 Bars Live ajudou a tornar o evento mais eficiente em termos energéticos: o sistema fotovoltaico de 2,58 kWp, equipado com um sistema de armazenamento de 5 kWh e adquirido pela Red Bull, foi utilizado inicialmente para alimentar parcialmente o bar localizado dentro do evento. Posteriormente, a Red Bull doou-o ao estádio de rugby de Corviale, contribuindo para um projeto tangível para a comunidade local. Além disso, foi instalada uma estação de carregamento temporária perto das entradas do estádio para permitir o carregamento dos veículos do staff.
Eventos em Espanha, em 2025
Qualificador Red Bull King of the Air
A nossa conexão com o desporto foi renovada em Tarifa, Cádiz, onde nos associamos à etapa classificatória da competição internacional de kitesurf mais emblemática, o Big Air. Em junho, tornamos o evento mais eficiente com a instalação de painéis fotovoltaicos e baterias de armazenamento que ajudaram a abastecer o evento com eletricidade proveniente de fontes renováveis.
Eventos em França em 2025
A adrenalina entra em ação com dois eventos dedicados aos desportos radicais dos quais seremos parceiros, onde a energia encontra o desempenho.
No dia 28 de setembro, o Circuito de Charade sediará o Red Bull Cycling Survivor: 300 ciclistas amadores competirão em quatro voltas eliminatórias, cada uma com desafios diferentes. Nos dias 15 e 16 de novembro, será a vez do Red Bull Ocean Rescue, uma competição multidesportiva que inclui corrida, natação, caiaque e resgate marítimo, que testará os melhores atletas de resgate costeiro. Em ambos os eventos, forneceremos pontos de carregamento solar para que os participantes possam alimentar os seus dispositivos pessoais com eletricidade de fontes renováveis.