Somos main partner de Olimpia Milano para los partidos de Euroliga de la temporada 2024-2025. El equipo de baloncesto, 31 veces campeón de Italia, se compromete junto a nosotros para dejar un impacto positivo en la sociedad.
Ballshit. Los estereotipos de género son pura basura.
Con motivo del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, salimos al campo junto a Olimpia Milano con un proyecto de sensibilización contra los muchos, demasiados estereotipos de género. 5 balones, 5 ilustraciones, 5 expresiones que representan diferentes formas de violencia: física, verbal, psicológica y económica. Para vencerlas todas, comenzamos con las palabras que elegimos usar cada día.
En el pre-match de Euroliga del 21 de noviembre de 2024, los jugadores de Olimpia Milano salieron al campo con los balones Ballshit. Para llevar este mensaje de cambio fuera del Unipol Forum, las ilustraciones de las artistas se convirtieron en camisetas, y los balones se expusieron en el Flagship Store Plenitude de Corso Buenos Aires del 25 al 30 de noviembre de 2024.
Comunidad
Para encestar juntos, hay que partir de las comunidades: El deporte siempre ha jugado un papel clave en la mejora de la vida social para todos, promoviendo valores como la pasión, el respeto y la inclusión. Por eso, junto a Olimpia Milano llevamos el proyecto Olimpia@School a las escuelas, lanzado el 7 de noviembre de 2024 durante el partido contra el Real Madrid.
Cambio
Futuro
Este proyecto nació de la colaboración con Olimpia Milano, junto con Comunità Nuova Onlus y GiGroup, que contribuyen a construir una cultura deportiva más inclusiva y apoyan a los jóvenes en su camino hacia el empleo futuro. El objetivo es acercar a los participantes al mundo del deporte con un enfoque técnico y educativo, ofreciendo una visión completa de cómo operan las diferentes áreas de una organización deportiva. El 10 de abril de 2025, se premiaron a los mejores estudiantes de cada categoría y a la clase con la mayor puntuación global.
Con Olimpia Milano compartimos también el valor de la equidad de género. Por eso, durante el Día Internacional de la Mujer 2024, los jugadores salieron al campo mostrando los números de la disparidad y la violencia de género en sus dorsales. Para ganar, debemos llegar a cero, con la conciencia de que para las mujeres la partida aún está abierta.