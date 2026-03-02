Ballshit. Los estereotipos de género son pura basura.

Con motivo del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, salimos al campo junto a Olimpia Milano con un proyecto de sensibilización contra los muchos, demasiados estereotipos de género. 5 balones, 5 ilustraciones, 5 expresiones que representan diferentes formas de violencia: física, verbal, psicológica y económica. Para vencerlas todas, comenzamos con las palabras que elegimos usar cada día.

En el pre-match de Euroliga del 21 de noviembre de 2024, los jugadores de Olimpia Milano salieron al campo con los balones Ballshit. Para llevar este mensaje de cambio fuera del Unipol Forum, las ilustraciones de las artistas se convirtieron en camisetas, y los balones se expusieron en el Flagship Store Plenitude de Corso Buenos Aires del 25 al 30 de noviembre de 2024.