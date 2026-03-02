Eventos y Alianzas de valor para una energía más consciente

Cada día nos proponemos tener un impacto positivo en el medioambiente y en las comunidades, también a través de un uso más consciente de la energía. Creemos en la transición energética y estamos comprometidos en la integración de nuestros objetivos de sostenibilidad en el modelo de negocio, poniendo siempre en el centro a las personas y a nuestros socios.



Por esta razón, a lo largo del año colaboramos con entidades e instituciones locales e internacionales que comparten nuestra misión.