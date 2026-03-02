Eventos y Alianzas de valor para una energía más consciente
Cada día nos proponemos tener un impacto positivo en el medioambiente y en las comunidades, también a través de un uso más consciente de la energía. Creemos en la transición energética y estamos comprometidos en la integración de nuestros objetivos de sostenibilidad en el modelo de negocio, poniendo siempre en el centro a las personas y a nuestros socios.
Por esta razón, a lo largo del año colaboramos con entidades e instituciones locales e internacionales que comparten nuestra misión.
Red Bull
La empresa ha elegido colaborar con Plenitude para mejorar la eficiencia energética de sus eventos, de su sede y de su centro logístico.Descubre más
Olimpia Milano
Plenitude es main partner de Olimpia Milano para los partidos de la Euroliga de la temporada 2024-2025. El equipo de baloncesto, 31 veces campeón de Italia, se une a Plenitude para dejar juntos un impacto positivo en la sociedad.Descubre más
La Vuelta
Plenitude fue Main Sponsor y Energy Partner Oficial de La Vuelta 2025, la competición ciclista más famosa de la península ibérica.Descubre más
Primavera Sound
Plenitude es el Energy Partner de la gran música por cuarto año consecutivo y apoya al festival más famoso de Europa en su camino hacia una mayor sostenibilidad.Descubre más