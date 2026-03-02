NUESTRA GENTE

D&I : valorar cada talento y acoger la singularidad

Nos comprometemos a salvaguardar los principios de diversidad, equidad e inclusión, los cuales creemos que son un recurso valioso para nuestra cultura y nuestro éxito. Para poner esto en práctica, hemos iniciado un camino que incluye todos nuestros proyectos e iniciativas, destancando nuestros logros junto con las acciones a corto y largo plazo que hemos llevado a cabo para alcanzarlos.

La D&I influye en todos los aspectos de nuestra empresa, ayudándonos a crear condiciones favorables para acoger un amplio rango de talentos, orientaciones, nacionalidades, culturas y antecedentes diferentes en un entorno abierto, estimulante, seguro y colaborativo. Por ello, involucramos activamente al liderazgo y organizamos una formación continua sobre temas de D&I. Esto se lleva a cabo a través de redes que promueven el cambio y comunidades de aliados, todos comprometidos con apoyar y difundir una cultura cada vez más inclusiva. Este enfoque constituye una piedra angular de nuestro marco estratégico de sostenibilidad y del corrrespondiente modelo ESG.

Los valores y objetivos que rigen estos aspectos se han integrado además en una política específica de ECG (Ética, Cumplimiento y Gobernanza) dedicada a la diversidad y la inclusión, que puede consultarse en este enlace.

Plenitude ha obtenido la certificación UNI PdR 125:2022 para la igualdad de género, un importante reconocimiento que certifica las decisiones y las iniciativas concretas puestas en marcha para crear un entorno de trabajo inclusivo, en línea con los valores que siempre nos han guiado.