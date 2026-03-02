Diversas nacionalidades
Forman parte de nuestro diverso equipo
Nuestra gente proviene de: Europa, Asia, Oriente Medio, Oceanía y Norteamérica.
Las personas son uno de los cinco pilares sobre los que se basa la estrategia de sostenibilidad de Plenitude Società Benefit. Por eso, cada día trabajamos juntos para dar prioridad a su bienestar y protección, situando en el centro de nuestra organización el inestimable valor que residen en sus ideas y competencias. Además, tratamos de crear un entorno de trabajo inclusivo capaz de reconocer y acoger su singularidad.
Apoyamos a nuestras personas en su trayectoria profesional y personal con una visión basada en la colaboración, con el fin de crear un entorno de trabajo en el que se sientan acogidas y libres de expresarse. En todos los países en los que estamos presentes, nos guiamos por nuestra cultura corporativa, centrándonos en los valores que siempre nos han distinguido, entre los que se incluyen: el intercambio de conocimientos, la pasión, el coraje, la equidad, la sencillez y la diversidad.
Fomentamos el crecimiento profesional de nuestros empleados, potenciando sus competencias y su talento, al proporcionarles las herramientas necesarias para alcanzar metas que evolucionan constantemente.
Forman parte de nuestro diverso equipo
Nuestra gente proviene de: Europa, Asia, Oriente Medio, Oceanía y Norteamérica.
Principales grupos de edad presentes:
El 1 % tiene entre 18 y 24 años.
El 44 % tiene entre 25 y 39 años.
El 40 % tiene entre 40 y 54 años.
El 15 % tiene más de 54 años.
Por persona, el tiempo medio anual dedicado.
Nuestros cursos tratan sobre:
Comunicación y habilidades sociales;
Idiomas;
Digital, diseño de servicios y prácticas ágiles;
HSE;
Formación profesional e innovación.
Nos comprometemos a salvaguardar los principios de diversidad, equidad e inclusión, los cuales creemos que son un recurso valioso para nuestra cultura y nuestro éxito. Para poner esto en práctica, hemos iniciado un camino que incluye todos nuestros proyectos e iniciativas, destancando nuestros logros junto con las acciones a corto y largo plazo que hemos llevado a cabo para alcanzarlos.
La D&I influye en todos los aspectos de nuestra empresa, ayudándonos a crear condiciones favorables para acoger un amplio rango de talentos, orientaciones, nacionalidades, culturas y antecedentes diferentes en un entorno abierto, estimulante, seguro y colaborativo. Por ello, involucramos activamente al liderazgo y organizamos una formación continua sobre temas de D&I. Esto se lleva a cabo a través de redes que promueven el cambio y comunidades de aliados, todos comprometidos con apoyar y difundir una cultura cada vez más inclusiva. Este enfoque constituye una piedra angular de nuestro marco estratégico de sostenibilidad y del corrrespondiente modelo ESG.
Los valores y objetivos que rigen estos aspectos se han integrado además en una política específica de ECG (Ética, Cumplimiento y Gobernanza) dedicada a la diversidad y la inclusión, que puede consultarse en este enlace.
Plenitude ha obtenido la certificación UNI PdR 125:2022 para la igualdad de género, un importante reconocimiento que certifica las decisiones y las iniciativas concretas puestas en marcha para crear un entorno de trabajo inclusivo, en línea con los valores que siempre nos han guiado.
En Plenitude nos hemos fijado un objetivo: favorecer el bienestar de quienes trabajan con nosotros. Por este motivo, ofrecemos un plan de vida-trabajo integrado en el que se prioriza el equilibrio entre el trabajo, la vida privada y la paternidad, con especial atención a la salud física y mental. Nuestro enfoque de la experiencia de las personas People Experience se materializa a través de una serie de iniciativas diseñadas para consolidar la evolución de nuestra cultura corpotativa, creando un lugar de trabajo innovador y atento a las necesidades de flexibilidad y dinamismo de nuestro personal.
Queremos involucrar a personas motivadas, capaces de contribuir con pasión y entusiasmo a los retos de la transición energética. Juntos, podemos emprender un viaje emocionante e innovador en el sector energético, abriendo nuestras puertas a todos aquellos talentos que deseen poner a prueba sus habilidades y mostrar su singularidad a través de nuevos proyectos e iniciativas.
¿Qué hace que nuestro entorno de trabajo sea estimulante y dinámico? Echa un vistazo a algunas de las iniciativas y proyectos en los que nuestro equipo ha participado, aportando su valor único para impulsar la evolución de la empresa.
Para contribuir a la innovación sostenible, hemos involucrado a las generaciones Z y Y presentes en la empresa, valorizando su talento.
Cada día trabajamos para promover el cambio, creando un lugar de trabajo seguro que favorezca el crecimiento y potencie las habilidades de nuestros empleados. Por eso, actualmente ofrecemos una amplia gama de oportunidades de formación que suman más de 98000 horas a disposición de nuestro equipo. Diseñar un entorno laboral que combine estabilidad, bienestar e innovación es un camino desafiante que requiere múltiples pasos. En esta sección recopilaremos novedades, acciones, iniciativas y proyectos en curso destinados a alcanzar objetivos ambiciosos.