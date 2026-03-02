En 2021, Plenitude actualizó sus Estatutos para convertirse en una Società Benefit. Este modelo de negocio, introducido en Italia por la Ley n. 208 del 28 de diciembre de 2015 [1], establece que, al desarrollar su actividad empresarial, las Sociedades de Beneficio Público persiguen un doble propósito: la generación de beneficios y el logro de uno o más fines de beneficio común relacionados con las personas, comunidades, territorios, medio ambiente, actividades y bienes culturales y sociales, organizaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

Más específicamente, en línea con sus responsabilidades como Sociedad de Beneficio Público, Plenitude se comprometió a perseguir cuatro fines específicos de beneficio común.