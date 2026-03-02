Società Benefit
En 2021, Plenitude actualizó sus Estatutos para convertirse en una Società Benefit. Este modelo de negocio, introducido en Italia por la Ley n. 208 del 28 de diciembre de 2015 [1], establece que, al desarrollar su actividad empresarial, las Sociedades de Beneficio Público persiguen un doble propósito: la generación de beneficios y el logro de uno o más fines de beneficio común relacionados con las personas, comunidades, territorios, medio ambiente, actividades y bienes culturales y sociales, organizaciones, asociaciones y otros grupos de interés.
Más específicamente, en línea con sus responsabilidades como Sociedad de Beneficio Público, Plenitude se comprometió a perseguir cuatro fines específicos de beneficio común.
Difundir la cultura del uso sostenible de la energía
Contribuir a la creación y difusión de una cultura del uso sostenible de la energía, promoviendo el acceso a fuentes de energía renovable, sensibilizando a las personas sobre su consumo consciente de energía y convirtiéndolas en participantes activos de la transición energética en curso.
Soluciones y tecnologías para el uso responsable de la energía
Fomentar el desarrollo y la comercialización de productos, servicios y tecnologías capaces de garantizar un uso responsable de la energía, mejorando la calidad de vida, en cooperación con otras entidades.
Promoviendo la diversidad y la inclusión
Reconocer a nuestras personas como un recurso valioso, asegurando que sean diversas y plenamente integradas mediante la creación de un entorno de trabajo acogedor y el apoyo a un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.
Centrada en el cliente a través de una relación transparente y justa
Poner a los clientes en primer lugar, alentándolos a usar la energía de manera más eficiente y convirtiéndolos en el centro de nuestras actividades, comunicándonos con ellos de manera honesta y transparente, ofreciendo productos y servicios de calidad alineados con sus necesidades, para hacer más sostenibles los estilos de vida y hábitos de toda la comunidad.
Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (en adelante también “Plenitude” o la “Empresa”) publicó el “Informe Integrado de Sostenibilidad e Impacto 2024”, como anexo al Informe Anual 2024, tal como lo exige la Ley italiana n. 208 de 2015 sobre Sociedades de Beneficio Público, con referencia al Informe de Impacto. El documento ha sido elaborado de acuerdo con los “Sustainability Reporting Standards” 2021 de la Global Reporting Initiative (GRI), que constituye el estándar de valoración externa utilizado para medir los impactos generados, cumpliendo con los Anexos 4 y 5 del reglamento de Sociedades de Beneficio Público, con el fin de preparar el informe anual obligatorio.
Este documento ha sido sometido de manera voluntaria a una Limited Assurance por un auditor independiente.
[1][1] Para mayor información sobre la Ley del 28 de diciembre de 2015, n. 208, párrafos 376-384, véase https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg.