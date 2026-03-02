Nuestro Equipo

Los miembros de nuestro equipo directivo están plenamente comprometidos con sus respectivas áreas y son responsables de convertir nuestra misión y valores en servicios de valor para nuestros clientes.

  • Rita Marino

    Presidenta

  • Stefano Goberti

    Director Ejecutivo

  • Alessandro Della Zoppa

    Energías Renovables

  • Chiara Ficeti

    Gestión Energética

  • Federico Rulfi

    Personas, Sostenibilidad y Servicio

  • Giorgia Molajoni

    Digital, Tecnología de la Información y Comunicación

  • Giovanna Bianchi

    Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

  • Marco Rotondi

    Desarrollo de Negocios, Negociaciones y Fusiones & Adquisiciones

  • Mauro Fanfoni

    Retail – Mercados Internacionales

  • Nicola Giorgi

    Director Financiero y de Riesgos

  • Paolo Martini

    Soluciones de Recarga para Movilidad Eléctrica

  • Vincenzo Viganò

    Retail – Mercado Italiano

  • Pietro Galizzi

    Asuntos Legales, Regulatorios y de Cumplimiento

  • Rossano Francia

    Compras Globales

  • Simona Napoli

    Auditoría Interna