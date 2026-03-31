Nuestra energía nace del talento

Formar parte de Plenitude significa entrar en un entorno de trabajo donde la innovación y el bienestar se fusionan, creando un espacio en el que cada persona puede expresar al máximo sus capacidades e ideas. En línea con los valores que siempre nos han guiado, en Plenitude podrás desarrollar competencias distintivas a través de itinerarios de crecimiento especializados o transversales con movilidad interfuncional, acceder a programas de mentoring y formación dedicados, con un promedio de 33 horas anuales por persona, respetando las aptitudes y necesidades individuales.

Además, hemos obtenido la Certificación UNI PdR 125:2022 para la Igualdad de Género, un reconocimiento que demuestra nuestro compromiso concreto con la equidad y la igualdad de género.

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