Tu futuro profesional con Plenitude

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¿Por qué elegir Plenitude?

Somos una Sociedad Benefit que opera en más de 15 países en el mundo y creemos que solo a través de decisiones conscientes podemos avanzar juntos hacia una transición energética justa y preparada para el futuro. Gracias a nuestro modelo de negocio distintivo, integramos la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, el suministro de soluciones energéticas eficientes para los clientes y una amplia red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Nuestra energía nace del talento

Formar parte de Plenitude significa entrar en un entorno de trabajo donde la innovación y el bienestar se fusionan, creando un espacio en el que cada persona puede expresar al máximo sus capacidades e ideas. En línea con los valores que siempre nos han guiado, en Plenitude podrás desarrollar competencias distintivas a través de itinerarios de crecimiento especializados o transversales con movilidad interfuncional, acceder a programas de mentoring y formación dedicados, con un promedio de 33 horas anuales por persona, respetando las aptitudes y necesidades individuales.
Además, hemos obtenido la Certificación UNI PdR 125:2022 para la Igualdad de Género, un reconocimiento que demuestra nuestro compromiso concreto con la equidad y la igualdad de género.

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¿Cómo funciona el proceso de selección?

Durante cada fase del proceso, garantizamos igualdad de oportunidades a todos los candidatos, fomentando la diversidad y la inclusión.

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  • 1

    Cribado de currículos

    Gracias a nuestro sistema de reclutamiento online, analizamos los CV recibidos tanto para las posiciones abiertas como para las candidaturas espontáneas.
  • 2

    Evaluación técnico-profesional

    Para conocer las competencias especializadas, organizamos una primera entrevista con los responsables del área de incorporación.
  • 3

    Evaluación psico-actitudinal

    Para analizar las soft skills, sometemos a los candidatos a assessment centres, pruebas prácticas y entrevistas grupales e individuales.
  • 4

    Último paso con el Team People

    Los candidatos que superen estas fases serán contactados nuevamente por el Team People para evaluaciones adicionales.
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Juntos para crecer

Bienestar e iniciativas

Como pilar de nuestra estrategia, nos comprometemos a fomentar y mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal y el bienestar a través de prácticas concretas como el trabajo flexible (smart working), horarios flexibles, planes de apoyo a la parentalidad, convenios médicos y mucho más.

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