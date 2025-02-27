La nostra crescita nel panorama internazionale

Dal 2015 operiamo nel settore delle energie rinnovabili e ad oggi abbiamo circa 250 impianti Utility Scale1 in tutto il mondo. Siamo partiti dall’Italia e dal Kazakistan per poi, tramite una serie di acquisizioni e riorganizzazioni societarie, espandere il nostro raggio di azione in diversi paesi fra cui: Francia, Grecia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Norvegia, USA e Australia.