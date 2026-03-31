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Comunicados de prensa

  • E-MOVILIDAD

    Plenitude amplía la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España

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Nuestras campañas

  • El cambio toma forma

    2024/2025
    Damos forma a la energía del cambio con nuestras soluciones energéticas, la energía de fuentes renovables y la red para la movilidad eléctrica.

  • Protagonistas del Cambio

    2023/2024
    Gracias a nuestras soluciones, las personas se convierten en protagonistas del cambio sin siquiera darse cuenta.

  • Una nueva temporada

    2022
    Aquella de la conciencia energética y las elecciones sostenibles. La primera campaña institucional con la nueva marca.

  • Eni gas y luz se convierte en Plenitude

    2021/2022
    Una campaña para contar la nueva marca que representa la plenitud de una visión global de nuestra energía.

Contactos

  • Oficina de prensa Plenitude - Milán

    ufficio.stampa@eniplenitude.com