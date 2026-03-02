El compromiso de Plenitude con las fuentes renovables

En un mundo en constante evolución, promover una transición energética socialmente justa y sostenible es un reto al que nos enfrentamos a diario: a través de nuestras operaciones, trabajamos para la consecución del objetivo de la neutralidad en carbono, empezando por nuestra propia producción de energía. Por eso ofrecemos un modelo de negocio distintivo e integrado, que combina tecnologías consolidadas con nuevas soluciones, incluyendo joint ventures estratégicas.