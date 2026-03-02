RENOVABLES
Toda nuestras energías para el cambio
Estamos comprometidos con facilitar el proceso de transición energética.
El compromiso de Plenitude con las fuentes renovables
En un mundo en constante evolución, promover una transición energética socialmente justa y sostenible es un reto al que nos enfrentamos a diario: a través de nuestras operaciones, trabajamos para la consecución del objetivo de la neutralidad en carbono, empezando por nuestra propia producción de energía. Por eso ofrecemos un modelo de negocio distintivo e integrado, que combina tecnologías consolidadas con nuevas soluciones, incluyendo joint ventures estratégicas.
5,8 GW
Capacidad de energía renovable instalada en diciembre de 2025.
10 GW
Objetivo de capacidad que prevemos alcanzar en 2028.
15 GW
Objetivo de capacidad que queremos instalar para 2030.
60 GW
Objetivo de capacidad que queremos instalar para 2050.
Las tecnologías en las que invertimos para el futuro de las energías renovables
La energía renovable que producimos, principalmente en el sector eólico y fotovoltaico, proviene de instalaciones dedicadas de nuestra propiedad o gestionadas por nosotros, lo que nos permite diversificar tanto desde el punto de vista tecnológico como geográfico.
FOTOVOLTAICA
Gracias al ensamblaje de múltiples módulos fotovoltaicos, aprovechamos la luz solar para generar energía y damos uso a áreas abandonadas en antiguos sitios de producción del grupo Eni.
EÓLICA TERRESTRE Y MARINA
Hemos instalado y continuaremos instalando nuestros parques eólicos tanto en tierra firme como en el mar para aprovechar al máximo la energía del viento.
ALMACENAMIENTO
Si la naturaleza se toma un descanso, siempre disponemos del almacenamiento de energía de nuestros sistemas de almacenamiento.
Aprovechamos nuestra amplia experiencia e inversiones para apoyar iniciativas de transición energética y contamos con instalaciones en diversos países alrededor del mundo.
Nuestro crecimiento en el panorama internacional
Desde 2015 operamos activament en el sector de las energías renovables y, a día de hoy, contamos con cerca de 250 instalaciones Utility Scale1 en todo el mundo. Empezamos en Italia y Kazajistán y, a través de una serie de adquisiciones y reorganizaciones corporativas, ampliamos nuestro radio de acción a varios países, entre ellos: Francia, Grecia, España, Portugal, Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y Australia.
En Plenitude, hay un mundo por explorar
Descubre algunos de los proyectos más significativos en los países donde operamos y profundiza en nuestro compromiso en las páginas dedicadas.
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Italia
Entre los proyectos que desarrollamos en este país, uno de los principales es la planta de 31 MW en Porto Torres (Sassari), inaugurada a principios de 2020. En julio de 2024, la empresa también completó la construcción de un nuevo parque eólico terrestre en el municipio de Borgia (Catanzaro), en Calabria, con una capacidad total de aproximadamente 39 MW.
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Estados Unidos
Con una capacidad de 200 MW, completamos la construcción de la planta de Guajillo, ubicada en el condado de Webb, en el suroeste de Texas. Se trata del mayor sistema de almacenamiento con baterías que hemos realizado hasta ahora. Situado cerca del parque solar Corazon Solar Farm, con una capacidad de 265 MW, permite un uso más eficiente de los recursos energéticos.
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Península Ibérica
Hemos iniciado la construcción del bloque norte de la planta fotovoltaica Renopool en Extremadura, uno de nuestros mayores proyectos a nivel global, que estará operativa a finales de 2025 con una capacidad total de 330 MW. Paralelamente, también ha comenzado la construcción del parque solar de Guillena, con una capacidad de 230 MW.
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Francia
En el norte de Francia se encuentra el parque fotovoltaico de Athies-Samoussy, que cubre 100 hectáreas y genera alrededor de 90 GWh al año, situándose entre las diez mayores centrales solares del país. Está compuesto por cinco plantas fotovoltaicas, contribuyendo así a ampliar la capacidad de producción a partir de fuentes renovables.
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Kazajistán
En 2020 y 2022 construimos dos parques eólicos, Badamsha 1 y 2, cada uno con una capacidad de 48 MW, sumando un total de 96 MW. Juntos, pueden generar una producción anual de electricidad de aproximadamente 395 GWh. En 2023, además, pusimos en marcha la primera planta fotovoltaica de Plenitude Arm Wind (50 MW), ubicada en Shaulder, con una capacidad de generación de unos 90 GWh de energía al año.
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Reino Unido
Hemos invertido en la expansión de las actividades de Värgronn, la joint venture entre Plenitude (empresa controlada por Eni) y HitecVision, para reforzar su posición como uno de los actores líderes del sector. Así, participamos en el proyecto Dogger Bank Wind Farm, el mayor parque eólico marino del mundo (3,6 GW al 100 %), que se completará en fases hasta 2026.
1 Plantas fotovoltaicas de gran tamaño, generalmente instaladas en tierra.