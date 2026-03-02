Iniciativas sin ánimo de lucro

De los tres primeros fines de beneficio común contenidos en los Estatutos de Plenitude —difundir la cultura del uso sostenible de la energía, ofrecer soluciones y tecnologías para el uso responsable de la energía, y promover la diversidad e inclusión— surge nuestro compromiso sin ánimo de lucro, orientado a combatir la pobreza educativa y energética y fomentar la inclusión social.

Nuestros proyectos se centran principalmente en estas tres áreas: