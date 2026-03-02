NUESTRAS INICIATIVAS

Nuestro compromiso con las comunidades

Como Società Benefit, en Plenitude nuestro objetivo es crear valor compartido para las comunidades y territorios donde operamos, guiados por los objetivos de beneficio común definidos en nuestros Estatutos. Para lograrlo, promovemos la difusión de una cultura de uso sostenible de la energía, fomentando un compromiso colectivo con la transición energética y apoyando iniciativas que impulsen un desarrollo local sostenible e inclusivo.
Por ello, colaboramos con entidades que comparten nuestros valores para construir un futuro mejor.

Iniciativas sin ánimo de lucro

De los tres primeros fines de beneficio común contenidos en los Estatutos de Plenitude —difundir la cultura del uso sostenible de la energía, ofrecer soluciones y tecnologías para el uso responsable de la energía, y promover la diversidad e inclusión— surge nuestro compromiso sin ánimo de lucro, orientado a combatir la pobreza educativa y energética y fomentar la inclusión social.

Nuestros proyectos se centran principalmente en estas tres áreas:

  • Lucha contra la pobreza energética

    Apoyo a familias, personas de bajos ingresos y organizaciones del tercer sector para acceder a servicios energéticos básicos que garanticen un nivel de vida digno.

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  • Lucha contra la pobreza educativa

    Apoyo a niñas y adolescentes de familias social y económicamente vulnerables para ayudarlas a aprender, experimentar y desarrollar sus habilidades, talentos y aspiraciones.

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  • Inclusión social

    Integración y reintegración de personas en situación de marginación al tejido socioeconómico mediante iniciativas de apoyo y asistencia personal.

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Descubre nuestros proyectos destacados

Juntos tenemos mucha más energía

Colaboramos con el Banco dell'energia, apoyando proyectos de eficiencia que ayudan a optimizar el consumo y contribuyen al desarrollo de comunidades energéticas renovables y solidarias, beneficiando a organizaciones del tercer sector y familias en situación de vulnerabilidad económica y social.

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ZustainabilitY Board: cuando la cultura de la sostenibilidad se encuentra con las nuevas generaciones

Involucramos a algunos miembros de Plenitude de las Generaciones Z e Y para contribuir a un futuro mejor, potenciando su creatividad.

Iniciativas de desarrollo local

Estamos comprometidos con promover un crecimiento socioeconómico sostenible e inclusivo, enfocándonos en el desarrollo de las comunidades locales y apoyando proyectos educativos dirigidos a difundir los principios de un uso más consciente de los recursos energétcios.

  • Difundir la cultura del uso sostenible de la energía

    Promover y concienciar sobre un uso más consciente y eficiente de la energía con soluciones y tecnologías orientadas a que las personas sean más responsables de su consumo.

  • Intervenciones de renovación urbana y eficiencia energética

    Acciones encaminadas a mejorar la calidad de los espacios urbanos, reduciendo también el consumo energético para mejorar la eficiencia de edificios e infraestructuras.

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Cuanto más sé, menos consumo

La innovación sostenible y la innovación digital son temas fundamentales para promover una cultura de uso eficiente de la energía , involucrando a estudiantes de primaria en un proyecto de gran valor educativo.

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Open-es : Cadena de suministro sostenible

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