Con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono (Net Zero) en los alcances 1, 2 y 3 en 2040 , Plenitude ha definido una estrategia de descarbonización basada en incrementar la producción de energía a partir de fuentes renovables mediante el aumento de la capacidad instalada de sus plantas, ofrecer soluciones energéticas orientadas a la reducción del consumo, compensar progresivamente las emisiones de CO 2 procedentes de la combustión de gas por parte de los clientes y desarrollar servicios de movilidad eléctrica.





KPI RESULTADOS 2024 Capacidad instalada de fuentes renovables 4,1 GW [1] (+1,1 GW en comparación con 2023) Capacidad eólica instalada 29% (1.187 MW) Capacidad solar instalada (incluido el almacenamiento) 71% (2.903 MW) 100% producción de electricidad a partir de fuentes renovables 4,7 TWh (+17% respecto a 2023) Generación de energía eólica 45% (2.122 GWh) Producción de electricidad solar 55% (2.543 GWh) % de electricidad certificada mediante certificados de garantía de origen procedente de fuentes renovables sobre el total de energía vendida a nivel europeo 74% (+5 puntos porcentuales en comparación con 2023) Puntos de recarga propios instalados a nivel europeo >21.000 (+12% en comparación con 2023) Capex alineado con la Taxonomía Europea 75% Emisiones de alcance 1, 2 y 3 (basadas en la ubicación) posteriores a la compensación [2] 9,1 Mt de CO2 eq . (-20% respecto a 2023) Emisiones de alcance 1 4.149 t de CO2 eq . (-10,6% respecto a 2023) Emisiones de alcance 2 (basadas en la ubicación) [3] 6.781 t de CO2 eq . (+7% respecto a 2023) Emisiones de alcance 2 (basadas en el mercado) 1.315 t de CO2 eq . (-68% respecto a 2023) Emisiones de alcance 3 12,25 Mt de CO2 eq . (-11% respecto a 2023) Compensación de emisiones mediante la compra de créditos de carbono [4] 3,14 Mt de CO2 equivalente (+31 % ) Emisión Índice de intensidad [5] 55 g de CO2 eq./kWh Emisiones de GEI evitadas mediante la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, servicios de movilidad eléctrica e intervenciones de recalificación energética [6] 1,9 Mt de CO2 eq . (+7% respecto a 2023)

[1] La cifra incluye 199 GW relacionados con la adquisición de 2 plantas fotovoltaicas en Estados Unidos (acuerdo firmado en diciembre de 2024, con el cierre de la transacción previsto para el primer trimestre de 2025).

[2] Cifra derivada de la suma de Alcance 1, Alcance 2 (método Location Based) y Alcance 3 posterior a compensaciones de 2024. Las emisiones del Alcance 3 post compensación se calcula restando los créditos de carbono (3,14 Mt CO₂eq., ver nota 4) del total de emisiones del Alcance 3.

[3] Para más información sobre la evolución de las emisiones respecto al año anterior, consultar la sección “2.2 Emisiones directas e indirectas” del Informe de Sostenibilidad e Impacto 2024 de Plenitude.

[4] Dada por la suma:

0,32 Mt CO₂eq. que representan la diferencia entre los créditos de carbono estimados y los reales asociados a la compensación de entregas de gas del Q4 2023, cancelados en octubre de 2024.

2,82 Mt CO₂eq. que representan la compra estimada de créditos de carbono que se finalizará durante 2025, asociada a las entregas de gas compensadas de 2024. De esta cifra, 1,81 Mt CO₂eq. relacionadas con el consumo de gas facturado a los clientes de Plenitude de enero a septiembre de 2024 se compensaron en febrero de 2025. Para octubre de 2025, se compensará el resto del consumo de gas facturado de octubre a diciembre de 2024, estimado en 1 Mt CO₂eq.

[5] Para detalles sobre el método de cálculo, consultar la sección “Calculation Methodologies” sobre “Intensidad de Emisiones” del Informe de Sostenibilidad e Impacto 2024 de Plenitude.

[6] Para detalles sobre el método de cálculo, consultar la sección “Calculation Methodologies” sobre “GHG Emissions Avoided” del Informe de Sostenibilidad e Impacto 2024 de Plenitude.