Estrategia de Sostenibilidad y Modelo ESG
Los cinco pilares de nuestro modelo ESG : Gobernanza, Clima y Emisiones, Sostenibilidad Empresarial, Personas y Comunidades.
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[...] La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN corporativo. Los principios ESG están integrados en nuestro modelo de negocio y, como Società Benefit, nos comprometemos a reducir diariamente el impacto ambiental de nuestras operaciones, promoviendo iniciativas que aporten beneficios tangibles a las comunidades y territorios donde operamos. De cara al futuro, estamos decididos a continuar nuestro camino: invertiremos en energías renovables y soluciones de eficiencia energética para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Fortaleceremos nuestra red de carga de vehículos eléctricos, al mismo tiempo que fomentamos prácticas de consumo responsable. [...]
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Del mensaje de Stefano Goberti, CEO de Plenitude, a los grupos de interés en el Informe de Sostenibilidad e Impacto de 2024. Descargue el Informe de Sostenibilidad e Impacto de 2024 para conocer más información sobre nuestra estrategia de sostenibilidad integrada en nuestro modelo de negocio y nuestro desempeño ESG de 2024.
Nuestra estrategia de sostenibilidad, integrada en nuestro modelo de negocio, se basa en cinco pilares : Gobernanza , Clima y Emisiones , Sostenibilidad Empresarial , Personas y Comunidad .
Estos pilares están estrechamente relacionados con los fines de beneficio común que Plenitude, como Sociedad de Beneficio Público, se compromete a perseguir en sus estatutos, cumpliendo los requisitos legales exigidos a las Sociedades de Beneficio Público por la Ley nº 208/2015.
A través del modelo de negocio mencionado anteriormente, nos comprometemos a contribuir a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas : ODS 3 (Buena salud y bienestar), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Acción por el clima), ODS 13 (Acción por el clima), ODS 17 ( Alianzas para lograr los objetivos).
Los 5 pilares de nuestro modelo ESG
Gobernancia
La gobernanza corporativa es el sistema de administración y control de la empresa, la herramienta para crear valor duradero para los accionistas y todos los grupos de interés.
La “Gobernanza” se basa en los valores de la compañía, que guían la conducción de las actividades cumplimiendo de los principios de integridad y transparencia, promoviendo un comportamiento ético y una cultura inclusiva, y contribuyen a construir una relación de confianza entre la Compañía y sus grupos de interés.
|KPI
RESULTADOS 2024
Grupos de edad en la Junta Directiva en funciones al 31 de diciembre de 2024
>50: 86% (80% al 31/12/23)
30-50: 14% (20% al 31/12/23)
Diversidad de género en el Consejo de Administración en funciones al 31 de diciembre de 2024
Mujeres: 43% (40% al 31/12/23)
Valor económico generado
|10.395 millones de euros
Valor económico distribuido
9.510 millones de euros (91,5%)
Valor económico retenido
885 millones de euros (8,5%)
Remuneración en acciones vinculada a objetivos ESG
Atribución de un peso del 35% de la retribución variable a largo plazo del CEO y la Alta Dirección para vincularla a objetivos ESG
Interventions d'audit intégrées
|10
Intervenciones de auditoría con controles anticorrupción
|6
Ciberseguridad y protección de datos
Sin eventos de violación de datos (en línea con 2023)
Clima y emisiones
Con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono (Net Zero) en los alcances 1, 2 y 3 en 2040 , Plenitude ha definido una estrategia de descarbonización basada en incrementar la producción de energía a partir de fuentes renovables mediante el aumento de la capacidad instalada de sus plantas, ofrecer soluciones energéticas orientadas a la reducción del consumo, compensar progresivamente las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de gas por parte de los clientes y desarrollar servicios de movilidad eléctrica.
|KPI
|RESULTADOS 2024
|Capacidad instalada de fuentes renovables
4,1 GW [1] (+1,1 GW en comparación con 2023)
Capacidad eólica instalada
29% (1.187 MW)
Capacidad solar instalada (incluido el almacenamiento)
|71% (2.903 MW)
100% producción de electricidad a partir de fuentes renovables
4,7 TWh (+17% respecto a 2023)
Generación de energía eólica
|45% (2.122 GWh)
Producción de electricidad solar
|55% (2.543 GWh)
% de electricidad certificada mediante certificados de garantía de origen procedente de fuentes renovables sobre el total de energía vendida a nivel europeo
|74% (+5 puntos porcentuales en comparación con 2023)
Puntos de recarga propios instalados a nivel europeo
|>21.000 (+12% en comparación con 2023)
Capex alineado con la Taxonomía Europea
|75%
Emisiones de alcance 1, 2 y 3 (basadas en la ubicación) posteriores a la compensación [2]
|9,1 Mt de CO2 eq . (-20% respecto a 2023)
Emisiones de alcance 1
|4.149 t de CO2 eq . (-10,6% respecto a 2023)
Emisiones de alcance 2 (basadas en la ubicación) [3]
|6.781 t de CO2 eq . (+7% respecto a 2023)
Emisiones de alcance 2 (basadas en el mercado)
1.315 t de CO2 eq . (-68% respecto a 2023)
Emisiones de alcance 3
|12,25 Mt de CO2 eq . (-11% respecto a 2023)
Compensación de emisiones mediante la compra de créditos de carbono [4]
|3,14 Mt de CO2 equivalente (+31 % )
Emisión Índice de intensidad [5]
|55 g de CO2 eq./kWh
Emisiones de GEI evitadas mediante la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, servicios de movilidad eléctrica e intervenciones de recalificación energética [6]
|1,9 Mt de CO2 eq . (+7% respecto a 2023)
[1] La cifra incluye 199 GW relacionados con la adquisición de 2 plantas fotovoltaicas en Estados Unidos (acuerdo firmado en diciembre de 2024, con el cierre de la transacción previsto para el primer trimestre de 2025).
[2] Cifra derivada de la suma de Alcance 1, Alcance 2 (método Location Based) y Alcance 3 posterior a compensaciones de 2024. Las emisiones del Alcance 3 post compensación se calcula restando los créditos de carbono (3,14 Mt CO₂eq., ver nota 4) del total de emisiones del Alcance 3.
[3] Para más información sobre la evolución de las emisiones respecto al año anterior, consultar la sección “2.2 Emisiones directas e indirectas” del Informe de Sostenibilidad e Impacto 2024 de Plenitude.
[4] Dada por la suma:
- 0,32 Mt CO₂eq. que representan la diferencia entre los créditos de carbono estimados y los reales asociados a la compensación de entregas de gas del Q4 2023, cancelados en octubre de 2024.
- 2,82 Mt CO₂eq. que representan la compra estimada de créditos de carbono que se finalizará durante 2025, asociada a las entregas de gas compensadas de 2024. De esta cifra, 1,81 Mt CO₂eq. relacionadas con el consumo de gas facturado a los clientes de Plenitude de enero a septiembre de 2024 se compensaron en febrero de 2025. Para octubre de 2025, se compensará el resto del consumo de gas facturado de octubre a diciembre de 2024, estimado en 1 Mt CO₂eq.
[5] Para detalles sobre el método de cálculo, consultar la sección “Calculation Methodologies” sobre “Intensidad de Emisiones” del Informe de Sostenibilidad e Impacto 2024 de Plenitude.
[6] Para detalles sobre el método de cálculo, consultar la sección “Calculation Methodologies” sobre “GHG Emissions Avoided” del Informe de Sostenibilidad e Impacto 2024 de Plenitude.
Sostenibilidad empresarial
Plenitude gestiona sus actividades con respeto hacia todos los grupos de interés y trabaja para utilizar los recursos naturales de manera responsable, siguiendo un modelo de negocio sostenible que integra aspectos ESG a lo largo de toda la cadena de valor.
|KPI
RESULTADOS 2024
Número total de clientes (puntos de suministro)
Más de 10 millones (en línea con 2023)
Puntuación Net Promoter [1] - Retail Italia
2,71x Net Promoter Score en Italia vs. 2018 (2,94x en 2023)
Facturas digitales a nivel europeo [2]
56% (+7 pp respecto a 2023)
|Nuevos contratos firmados digitalmente [3]
|85% (+5pp respecto a 2023)
Procedimientos evaluados según ESG
|100% de las compras de Eni Plenitude Sociedad Anónima de Beneficio – Sede (en comparación con el 95 % en 2023)
[1] Net Promoter Score (NPS): indicador que mide, en modo multicanal (teléfono, chat, correo electrónico y atención en tienda), el porcentaje de clientes que recomendarían a Plenitude como operador. En el último trimestre de 2024, tras finalizar el desarrollo y la optimización del nuevo CRM con el que Plenitude renovó y modernizó sus sistemas de gestión de atención al cliente, el NPS en Italia alcanzó un valor 3,3 veces superior al registrado en 2018.
[2] Incluye Italia, Francia, Península Ibérica, Grecia y Eslovenia.
[3] Nuevos contratos de suministro de electricidad y gas firmados por clientes B2C en Italia, Francia, Península Ibérica, Grecia, Eslovenia, contratados digitalmente (por ejemplo, a través de tableta en tienda, vía web, etc.).
Gente
Plenitud Valora a su gente, asegurando caminos de crecimiento personal y profesional ; protege su salud y seguridad así como su bienestar psicológico y físico , en un clima que respeta la diversidad y la inclusión .
Tasa de frecuencia total de lesiones registrables
|0,19 (1,09 en 2023)
(total de lesiones registrables/horas trabajadas) x 1.000.000
[1] Brecha salarial de género calculada para el mismo nivel de rol y grupo de edad.
[2] Brecha salarial de género calculada para el mismo nivel de rol y grupo de edad.
[3] Los datos disminuyeron un 5,5% respecto a 2023, debido a la ampliación del perímetro de reporte por las nuevas adquisiciones en 2024 y al elevado número de nuevas contrataciones.
Comunidad
Plenitude se compromete a crear valor compartido en las comunidades donde opera, tanto promoviendo la cultura del uso sostenible de la energía en favor de un compromiso colectivo con la transición energética como apoyando iniciativas orientadas al desarrollo local sostenible e inclusivo.
|KPI
|RESULTADOS 2024
Difundir la cultura del uso sostenible de la energía
Plenitud de las redes sociales
Revista Plenitud
Apoyo a las comunidades locales
3,64 millones de euros invertidos para apoyar a las comunidades locales (en línea con 2023 [1] )
Lucha contra la pobreza energética
6 proyectos apoyados
Beneficiarios: aproximadamente 425 familias
Lucha contra la pobreza educativa
2 proyectos apoyados
Beneficiarios: aproximadamente 1.430 menores y adolescentes
Inclusión social
5 proyectos apoyados
Beneficiarios: aproximadamente 5.220 personas
Desarrollo local
1.898 alumnos de primaria de 27 instituciones de 9 regiones italianas participan en el proyecto «Cuanto más sé, menos consumo».
En las zonas donde Plenitude opera en el ámbito de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, apoya intervenciones a favor de las comunidades locales para la reurbanización urbana, la eficiencia energética de las estructuras públicas y la formación.
Voluntariado corporativo
|1.840 horas de voluntariado corporativo en toda Italia
[1] Para más información, consultar la sección “5.2 Apoyo a las Comunidades Locales” del Informe de Sostenibilidad e Impacto 2024 de Plenitude..
Participación de las partes interesadas y materialidad
Para Plenitude , es fundamental involucrar directamente a todos los grupos de interés y mantener un diálogo constante con ellos . Estos elementos son esenciales para crear valor compartido y establecer relaciones basadas en la confianza, la transparencia y la integridad. Por esta razón, además de dar voz a sus grupos de interés anualmente, involucrándolos en la definición y evaluación de los impactos, la empresa se esfuerza constantemente por promover un diálogo abierto y transparente para compartir información, valores y visión.
En 2024, Plenitude actualizó su Análisis de Materialidad, inspirándose en el enfoque de Materialidad de Impacto previsto en la reciente Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) .
Específicamente, Plenitude identificó los impactos significativos generados por la compañía sobre las personas y el medio ambiente, así como los asuntos materiales relacionados. Además, el análisis no se limitó únicamente a la organización, sino que se extendió a toda la cadena de valor [1] .
El proceso de análisis de materialidad se describió en seis fases principales :
1
Identificación de temas potencialmente relevantes
Análisis preliminar para identificar temas potencialmente relevantes, basado en fuentes internas, tendencias del sector, empresas pares y empresas comparables.
2
Identificación de impactos
Definición de una lista de impactos positivos y negativos, reales y potenciales, a partir de los temas identificados como potencialmente materiales.
3
Definición del modelo de cálculo de Materialidad de Impacto y selección de los grupos de interés
Desarrollo de un modelo para evaluar la relevancia de los temas. Selección de actores internos y externos, respectivamente, para la evaluación de impactos y su validación.
4
Evaluación de impacto
Evaluación de los impactos por parte de las funciones internas de Plenitude, responsables de las relaciones directas con los grupos de interés, actuando como expertos en la materia.
5
Comparación y validación de impactos
Comparación de resultados preliminares a través de entrevistas individuales con expertos externos con el fin de obtener una validación de la importancia de los impactos.
6
Definición de impactos relevantes y validación final
Validación de los impactos materiales por parte del Comité de Sostenibilidad de Plenitude . Inclusión de los impactos relevantes en el Informe de Sostenibilidad e Impacto de Plenitude 2024.
[1] De acuerdo con los principios de presentación de informes de sostenibilidad, la información proporcionada también incluye los impactos relevantes asociados con la cadena de valor ascendente y descendente, y/o derivados de las relaciones comerciales.