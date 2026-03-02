Calificación ESG

EcoVadis - Evaluación de sostenibilidad

Plenitude ha sido galardonada con la Medalla de Oro , un reconocimiento otorgado al 5% superior de empresas evaluadas por EcoVadis en los 12 meses previos a la fecha de emisión de la medalla. Este logro subraya la alta calidad del sistema de gestión de sostenibilidad de la empresa y demuestra su compromiso de garantizar la transparencia en toda la cadena de valor.

EcoVadis es reconocido mundialmente como un punto de referencia fiable para las calificaciones de sostenibilidad corporativa.

La evaluación de EcoVadis analiza 21 criterios de sostenibilidad agrupados en cuatro áreas principales: Medio ambiente, Prácticas laborales y Derechos humanos, Ética y Adquisiciones sostenibles. Más de 150.000 empresas en todo el mundo han recibido una calificación de EcoVadis.

Las calificaciones de sostenibilidad empresarial de EcoVadis se basan en estándares internacionales de sostenibilidad como los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI ) y el estándar ISO 26000. Estas calificaciones proporcionan un análisis basado en el desempeño y un plan de acción para la mejora continua.