Documentos
Plenitude promueve y prioriza la transparencia, poniendo a disposición los documentos relativos a las actividades de la Sociedad.
Corporate Presentation
En la Corporate Presentation, Plenitude ofrece una visión general de su modelo de negocio integrado, su estrategia y sus principales resultados operativos y económico-financieros. Saber más
Plenitude Corporate Presentation 2025Descargar documento
Plenitude Corporate Presentation 2024Descargar documento
Plenitude Corporate Presentation 2023Descargar documento
Plenitude Corporate Presentation 2022Descargar documento
Plenitude Capital Market Day 2021Descargar documento
Quarterly Results
En los Quarterly Results, Plenitude presenta los resultados trimestrales, ilustrando su desempeño económico y financiero. Saber más
Plenitude FY25 results OverviewDescargar documento
Plenitude 9M25 Results OverviewDescargar documento
Plenitude 1H25 Results OverviewDescargar documento
Plenitude 1Q25 Results OverviewDescargar documento
Plenitude 1H24 Results OverviewDescargar documento
Plenitude 9M24 Results OverviewDescargar documento
Plenitude FY24 Results OverviewDescargar documento
Balances
En los balances anuales, Plenitude proporciona información detallada sobre la evolución de la empresa, los principales desarrollos de sus líneas de negocio y los resultados obtenidos durante el año. Saber más
Balance 2024Descargar documento
Balance 2023Descargar documento
Balance 2022Descargar documento
Balance 2021Descargar documento
Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto
En el Informe de Sostenibilidad y el Informe de Impacto, Plenitude rinde cuentas de su compromiso con la sostenibilidad ambiental y social. Saber más
Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto 2024Descargar documento
Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto 2023Descargar documento
Informe de Sostenibilidad 2022Descargar documento
Informe de Impacto 2022Descargar documento
Informe de Sostenibilidad 2021Descargar documento
Informe de Impacto 2021Descargar documento
Código Ético
El Código Ético de Eni, adoptado por Plenitude, refleja la visión de la Sociedad y define los valores y principios que inspiran la actuación de la empresa y de sus personas. Saber más
Modern Slavery Statement
El Modern Slavery Statement de Eni, adoptado también por Plenitude, demuestra el compromiso de nuestra Empresa con la protección de los derechos humanos mediante políticas específicas, sistemas de control y mecanismos de denuncia, con el objetivo de prevenir y combatir, en sus propias actividades y especialmente a lo largo de toda la cadena de suministro, cualquier forma de trabajo forzoso o trata de seres humanos. Saber más
Modelo Organizativo conforme al Decreto Legislativo 231/2001
Plenitude ha adoptado un Modelo de Organización, Gestión y Control, “Modelo 231” (actualizado en 2022), que constituye un sistema estructurado y orgánico de normas de conducta, procedimientos, flujos de información y actividades de control, con el fin de prevenir y disuadir la comisión de los delitos contemplados en el Decreto Legislativo 231/2001. Saber más
Zero Tolerance Policy
A través de la Zero Tolerance Policy de Eni, Plenitude reafirma su compromiso de prohibir cualquier forma de violencia y acoso en el lugar de trabajo. La política promueve una cultura empresarial basada en el respeto, la profesionalidad y la inclusión, con el apoyo activo de la Dirección y mediante canales específicos de denuncia. Saber más
ECG Policy "Zero Tolerance against violence and harassment in the workplace"Descargar documento
ECG Policy "Respect for Human Rights"Descargar documento
Anticorrupción
Plenitude se adhiere a la política de Zero Tolerance de Eni, que prohíbe sin excepción alguna cualquier forma de violencia y acoso en el trabajo. La política, basada en 10 principios generales e imprescindibles, tiene como objetivo difundir una cultura empresarial fundamentada en el respeto, la profesionalidad y la no discriminación. La cultura de Zero Tolerance es promovida por la Dirección, que garantiza la disponibilidad de canales específicos de denuncia y la gestión oportuna de los casos reportados. Saber más
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Documentos destacados
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Plenitude FY25 results Overview
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Balances
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Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto
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Código Ético
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Modern Slavery Statement
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Modelo Organizativo conforme al Decreto Legislativo 231/2001
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Zero Tolerance Policy
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Anticorrupción
Whistleblowing – Gestión de Denuncias
Plenitude ha adoptado un sistema de gestión de denuncias que garantiza la confidencialidad, incluida la posibilidad de realizar denuncias anónimas, en cumplimiento de la normativa aplicable.