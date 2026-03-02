Documentos

Corporate Presentation En la Corporate Presentation, Plenitude ofrece una visión general de su modelo de negocio integrado, su estrategia y sus principales resultados operativos y económico-financieros. Saber más

Plenitude Corporate Presentation 2025 Descargar documento Plenitude Corporate Presentation 2024 Descargar documento Plenitude Corporate Presentation 2023 Descargar documento Plenitude Corporate Presentation 2022 Descargar documento Plenitude Capital Market Day 2021 Descargar documento

Quarterly Results En los Quarterly Results, Plenitude presenta los resultados trimestrales, ilustrando su desempeño económico y financiero. Saber más

Balances En los balances anuales, Plenitude proporciona información detallada sobre la evolución de la empresa, los principales desarrollos de sus líneas de negocio y los resultados obtenidos durante el año. Saber más

Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto En el Informe de Sostenibilidad y el Informe de Impacto, Plenitude rinde cuentas de su compromiso con la sostenibilidad ambiental y social. Saber más

Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto 2024 Descargar documento Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto 2023 Descargar documento Informe de Sostenibilidad 2022 Descargar documento Informe de Impacto 2022 Descargar documento Informe de Sostenibilidad 2021 Descargar documento Informe de Impacto 2021 Descargar documento

Código Ético El Código Ético de Eni, adoptado por Plenitude, refleja la visión de la Sociedad y define los valores y principios que inspiran la actuación de la empresa y de sus personas. Saber más

Código Ético Descargar documento

Modern Slavery Statement El Modern Slavery Statement de Eni, adoptado también por Plenitude, demuestra el compromiso de nuestra Empresa con la protección de los derechos humanos mediante políticas específicas, sistemas de control y mecanismos de denuncia, con el objetivo de prevenir y combatir, en sus propias actividades y especialmente a lo largo de toda la cadena de suministro, cualquier forma de trabajo forzoso o trata de seres humanos. Saber más

Modern Slavery Statement 2024 Descargar documento

Modelo Organizativo conforme al Decreto Legislativo 231/2001 Plenitude ha adoptado un Modelo de Organización, Gestión y Control, “Modelo 231” (actualizado en 2022), que constituye un sistema estructurado y orgánico de normas de conducta, procedimientos, flujos de información y actividades de control, con el fin de prevenir y disuadir la comisión de los delitos contemplados en el Decreto Legislativo 231/2001. Saber más

Mod 231 Descargar documento

Zero Tolerance Policy A través de la Zero Tolerance Policy de Eni, Plenitude reafirma su compromiso de prohibir cualquier forma de violencia y acoso en el lugar de trabajo. La política promueve una cultura empresarial basada en el respeto, la profesionalidad y la inclusión, con el apoyo activo de la Dirección y mediante canales específicos de denuncia. Saber más

ECG Policy "Zero Tolerance against violence and harassment in the workplace" Descargar documento ECG Policy "Respect for Human Rights" Descargar documento

Anticorrupción Plenitude se adhiere a la política de Zero Tolerance de Eni, que prohíbe sin excepción alguna cualquier forma de violencia y acoso en el trabajo. La política, basada en 10 principios generales e imprescindibles, tiene como objetivo difundir una cultura empresarial fundamentada en el respeto, la profesionalidad y la no discriminación. La cultura de Zero Tolerance es promovida por la Dirección, que garantiza la disponibilidad de canales específicos de denuncia y la gestión oportuna de los casos reportados. Saber más

ECG Policy "ANTICORRUPCIÓN" Descargar documento