Documentos

Plenitude promueve y prioriza la transparencia, poniendo a disposición los documentos relativos a las actividades de la Sociedad.

Corporate Presentation

En la Corporate Presentation, Plenitude ofrece una visión general de su modelo de negocio integrado, su estrategia y sus principales resultados operativos y económico-financieros. Saber más

Plenitude Corporate Presentation 2025

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Plenitude Corporate Presentation 2024

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Plenitude Corporate Presentation 2023

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Plenitude Corporate Presentation 2022

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Plenitude Capital Market Day 2021

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Quarterly Results

En los Quarterly Results, Plenitude presenta los resultados trimestrales, ilustrando su desempeño económico y financiero. Saber más

Plenitude FY25 results Overview

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Plenitude 9M25 Results Overview

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Plenitude 1H25 Results Overview

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Plenitude 1Q25 Results Overview

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Plenitude 1H24 Results Overview

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Plenitude 9M24 Results Overview

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Plenitude FY24 Results Overview

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Balances

En los balances anuales, Plenitude proporciona información detallada sobre la evolución de la empresa, los principales desarrollos de sus líneas de negocio y los resultados obtenidos durante el año. Saber más

Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto

En el Informe de Sostenibilidad y el Informe de Impacto, Plenitude rinde cuentas de su compromiso con la sostenibilidad ambiental y social. Saber más

Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto 2024

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Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto 2023

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Informe de Sostenibilidad 2022

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Informe de Impacto 2022

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Informe de Sostenibilidad 2021

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Informe de Impacto 2021

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Código Ético

El Código Ético de Eni, adoptado por Plenitude, refleja la visión de la Sociedad y define los valores y principios que inspiran la actuación de la empresa y de sus personas. Saber más

Código Ético

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Modern Slavery Statement

El Modern Slavery Statement de Eni, adoptado también por Plenitude, demuestra el compromiso de nuestra Empresa con la protección de los derechos humanos mediante políticas específicas, sistemas de control y mecanismos de denuncia, con el objetivo de prevenir y combatir, en sus propias actividades y especialmente a lo largo de toda la cadena de suministro, cualquier forma de trabajo forzoso o trata de seres humanos. Saber más

Modern Slavery Statement 2024

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Modelo Organizativo conforme al Decreto Legislativo 231/2001

Plenitude ha adoptado un Modelo de Organización, Gestión y Control, “Modelo 231” (actualizado en 2022), que constituye un sistema estructurado y orgánico de normas de conducta, procedimientos, flujos de información y actividades de control, con el fin de prevenir y disuadir la comisión de los delitos contemplados en el Decreto Legislativo 231/2001. Saber más

Zero Tolerance Policy

A través de la Zero Tolerance Policy de Eni, Plenitude reafirma su compromiso de prohibir cualquier forma de violencia y acoso en el lugar de trabajo. La política promueve una cultura empresarial basada en el respeto, la profesionalidad y la inclusión, con el apoyo activo de la Dirección y mediante canales específicos de denuncia. Saber más

ECG Policy "Zero Tolerance against violence and harassment in the workplace"

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ECG Policy "Respect for Human Rights"

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Anticorrupción

Plenitude se adhiere a la política de Zero Tolerance de Eni, que prohíbe sin excepción alguna cualquier forma de violencia y acoso en el trabajo. La política, basada en 10 principios generales e imprescindibles, tiene como objetivo difundir una cultura empresarial fundamentada en el respeto, la profesionalidad y la no discriminación. La cultura de Zero Tolerance es promovida por la Dirección, que garantiza la disponibilidad de canales específicos de denuncia y la gestión oportuna de los casos reportados. Saber más

ECG Policy "ANTICORRUPCIÓN"

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Documentos destacados

Whistleblowing – Gestión de Denuncias

Plenitude ha adoptado un sistema de gestión de denuncias que garantiza la confidencialidad, incluida la posibilidad de realizar denuncias anónimas, en cumplimiento de la normativa aplicable.