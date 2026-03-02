Un modelo de negocio distintivo

Trabajamos constantemente para ser el mejor aliado de las personas en el reto de la conciencia energética: como Sociedad de Beneficio Público, operamos en el ámbito de la energía, el gas y los servicios, ofreciendo a los clientes domésticos y a las empresas la posibilidad de participar en el cambio y contribuir a la transición, tratando de proporcionarles toda la energía que necesitan para sus hogares, ciudades y proyectos.

Para ello, hemos creado un modelo de negocio distintivo que combina: