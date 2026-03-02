Toda la energía que necesitas gracias a nuestras soluciones
Cada día proporcionamos nuestros servicios y productos a los 10 millones de clientes que nos han elegido.
Datos actualizados en diciembre de 2025.
Un modelo de negocio distintivo
Trabajamos constantemente para ser el mejor aliado de las personas en el reto de la conciencia energética: como Sociedad de Beneficio Público, operamos en el ámbito de la energía, el gas y los servicios, ofreciendo a los clientes domésticos y a las empresas la posibilidad de participar en el cambio y contribuir a la transición, tratando de proporcionarles toda la energía que necesitan para sus hogares, ciudades y proyectos.
Para ello, hemos creado un modelo de negocio distintivo que combina:
Ofrecemos energía eléctrica certificada por garantías de origen europeo y brindamos a nuestros clientes la posibilidad de suscribir contratos que incluyan compensación por las emisiones de CO2 de «Alcance 3». Nuestras soluciones abarcan desde mejoras en la eficiencia energética de los edificios hasta la elección de electrodomésticos de alta eficiencia, así como una amplia gama de servicios para el hogar, las comunidades y las empresas. De hecho, colaboramos especialmente con estas últimas para mejorar su rendimiento energético, compartiendo buenas prácticas y creando valor compartido.
Cada vez más cerca de tus necesidades
En Europa estamos presentes en seis países: Italia, Francia, España, Portugal, Grecia y Eslovenia. Nos dedicamos a la compra y venta al por menor de electricidad y gas para hogares y empresas, y para 2028 esperamos alcanzar un objetivo de más de 11 millones de clientes.
10 millones
Número total de clientes en diciembre de 2025.
Más de 11 millones
Número total de clientes que queremos alcanzar en 2028.
15 millones
Número total de clientes que queremos adquirir para 2030.
20 millones
Número total de clientes que queremos alcanzar para 2050.
Juntos construimos valorpara un futuro a prueba de cambios
Poner a nuestros clientes en el centro es nuestra prioridad diaria. Por ello, nos comprometemos a innovar en nuestros productos y servicios para ofrecer la mejor calidad y eficiencia, al mismo tiempo que satisfacemos sus necesidades y hacemos su vida más sencilla y cómoda, con el objetivo de:
Promover la innovación
Nuestra oferta incluye productos y servicios en continua evolución. Como por ejemplo, la energía fotovoltaica, con la que ayudamos a los consumidores a entrar en una nueva era de generación energética: les acompañamos en la creación de su futura instalación directamente en su propia vivienda. La instalación y el mantenimiento, en algunas ocasiones, están incluidos. Además, en el mercado italiano, con el nuevo servicio Adopta un panel, los clientes pueden aprovechar virtualmente la energía solar y disfrutar de todos sus beneficios sin tener que instalar un sistema fotovoltaico en su hogar.
Mejorar el consumo
Desde calderas, bombas de calor y sistemas de almacenamiento con convertidor, hasta aires acondicionados inteligentes y termostatos, ofrecemos soluciones innovadoras para el confort doméstico destinadas a mejorar el consumo en aras de un hogar más inteligente. Para ello, seleccionamos cuidadosamente productos de calidad con un rendimiento energético superior y tecnologías avanzadas. También apoyamos a los clientes a través de la asistencia de nuestros asesores, gracias a una red de socios en todo el territorio y al uso de nuestras aplicaciones.
Crear cercanía
Para contribuir a la transición energética, promovemos nuevas formas de desplazarnos en línea con las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos una red de puntos de recarga fácilmente accesibles a través de la aplicación Plenitude On the Road y cajas de carga residenciales para recargar los vehículos eléctricos directamente en casa de forma fácil y rápida.
Colaboramos con empresas que comparten nuestra misma visión a través de asociaciones estratégicas para promover comportamientos más conscientes.
Establecemos diversas colaboraciones comerciales con empresas líderes del mercado, como Zurich, Ariston Thermo, Haier, Riello y Daikin, con el fin de que las soluciones que ofrecemos sean aún más completas. Además de una amplia red de puntos de venta en Italia, contamos con numerosos canales de asistencia y venta, tanto telefónicos como digitales, a completa disposición de nuestros clientes para darles soporte a diario.
Fomentamos una nueva forma de vivir la energía a través de la innovación
Cada día intentamos mejorar nuestros productos y servicios atendiendo a las necesidades de una sociedad en constante cambio, haciendo de las ciudades lugares donde las nuevas tecnologías puedan encontrar terreno fértil y aportar beneficios a la comunidad.
Conoce algunos de nuestros proyectos más importantes:
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CER
Apoyamos el desarrollo de Comunidades Energéticas Renovables: grupos de múltiples entidades, como empresas, administraciones públicas, organizaciones, asociaciones y ciudadanos particulares que se coordinan para producir y compartir localmente energía procedente de fuentes renovables. Un modelo colaborativo que permite generar y distribuir valor en el territorio.
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Distrito inteligente
Participamos en proyectos de desarrollo como los distritos inteligentes, lugares en los que la digitalización y la eficiencia energética se fusionan para dar vida a auténticos ecosistemas residenciales alimentados por fuentes de energía renovables y conectados con tecnologías inteligentes.
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Menos desperdicio energético con BEMS
Gracias a los sistemas de control inteligentes Building Energy Management System, se pueden realizar análisis en tiempo real de los datos de consumo de las empresas y realizar análisis predictivos para optimizar el rendimiento energético y evitar el desperdicio, mejorando así la eficiencia del consumo.