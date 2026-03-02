Nuestra energía en el mundo
Resumen
Somos una Società Benefit que se propone contribuir en el camino hacia la transición energética a través de un modelo de negocio distintivo.
Más de 15
Países donde estamos presentes
Más de 2.800
personas que trabajan con nosotros
5.8 GW
de capacidad total instalada
Cerca de 250
plantas Utility Scale1
10 millones
de clientes
Cerca de 23K
puntos de recarga
Cerca de 600 mil
puntos de recarga accesibles por App
1 Plantas fotovoltaicas de gran tamaño, generalmente instaladas en tierra.
Dónde operamos
Estamos presentes en todo el mundo con nuestras personas y actividades.
Más de 2.800
personas que trabajan con nosotros
España
Energías renovables
Nos comprometemos cada día con la producción de energía a partir de fuentes renovables para contribuir a la transición energética.
5.8 GW
de capacidad total instalada
Cerca de 250
plantas Utility Scale1
1 Plantas fotovoltaicas de gran tamaño, generalmente instaladas en tierra.
Soluciones energéticas
Invertimos constantemente en la innovación de nuestros productos y servicios para ofrecer lo mejor en el mercado.
10 millones
de clientes
Movilidad eléctrica
Siempre buscamos nuevas formas de movernos hacia soluciones más sostenibles.
Cerca de 23K
puntos de recarga
Cerca de 600K
puntos de recarga accesibles por App
1 Nuestros puntos de recarga forman parte de la red On The Road de Plenitude.
Países en los que operamos
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Nuestro compromiso en Australia se centra en el desarrollo de energías a partir de fuentes renovables. En este sector, disponemos de unos 0,1 GW de capacidad instalada total. Uno de nuestros proyectos más relevantes es la planta fotovoltaica de Katherine, en el Territorio del Norte, con 34 MW de capacidad.
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En Austria nuestras actividades se enfocan principalmente en la movilidad eléctrica. Estamos presentes con varios puntos propios de recarga en el país y contamos con la app Plenitude On The Road, la cual garantiza el acceso a nuestra red de recarga y a la red interoperable.
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Estamos activos en Francia con aproximadamente 1 millón de clientes gracias a nuestra oferta de energía, gas y soluciones de eficiencia energética en el mercado retail. En el sector de las energías renovables, hemos instalado cerca 0,9 GW de capacidad total y estamos desarrollando proyectos que integran fotovoltaica y agricultura. También, gestionamos instalaciones estratégicas como el parque Athies‑Samoussy, uno de los mayores del país, que produce alrededor de 90 GWh/año. Estamos comprometidos con la movilidad eléctrica mediante soluciones de recarga en carretera, ofreciendo a nuestros clientes acceso a nuestra red y a la de nuestros socios a través de la app Plenitude On The Road.Profundizar
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En Alemania nuestras actividades se dirigen principalmente al sector de las renovables con una capadidad instalada de cerca 0,1 GW. A través de Vårgrønn (joint venture entre Plenitude y HitecVision) hemos anunciado la adquisición del parque eólico offshore Baltic 2 (288 MW), que opera en el mar Báltico alemán. En materia de movilidad eléctrica estamos implementando una red propia de recarga accesible, así como la red de otros socios, en la app Plenitude On The Road.
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En Grecia operamos mediante Zenith, suministrando gas, electricidad y soluciones de ahorro energético a unos 600K clientes retail, dónde planeamos expandir nuestra oferta. También estamos involucrados en el desarrollo de parques fotovoltaicos y la promoción de las energías renovables. También trabajamos en movilidad eléctrica para desplegar la red de recarga de vehículos eléctricos y colaboramos con nuevos socios para ampliar la interoperabilidad de servicios.Profundizar
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Como Sociedad de Beneficio Público, contribuimos a la transición energética y nos comprometemos a promover la sostenibilidad a nivel local. Apoyamos el desarrollo territorial a través de alianzas estratégicas y proyectos alineados con nuestros valores. Gracias a nuestro modelo de negocio distintivo, integramos la producción de energía renovable, la comercialización de energía y soluciones energéticas, así como una amplia red de puntos de recarga para vehículos eléctricos mediante las soluciones On The Road de Plenitude y los servicios de interoperabilidad ofrecidos a través de la app dedicada. En el sector de las renovables contamos con una capacidad instalada de 1.1 GW. En el sector retail ofrecemos nuestros productos y servicios a unos 8 millones de clientes.Profundizar
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En Kazajistán, estamos comprometidos con el sector de las energías renovables. Nuestra capacidad instalada es de cerca de 0,2 cerca 0,2 GW: en 2020 y 2022 construimos los parques eólicos Badamsha 1 y 2 (96 MW), produciendo un total de 395 GWh al año, mientras que en 2023 completamos la planta fotovoltaica de Shaulder (50 MW), generando anualmente aproximadamente 90 GWh. En septiembre de 2025, en Zhanaozen, entró en funcionamiento una nueva planta fotovoltaica de 50 MW. Este proyecto forma parte de una iniciativa más amplia, liderada por Eni junto con KazMunayGas, que prevé una central híbrida de 247 MW capaz de integrar energía solar, eólica y de gas.Profundizar
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En Noruega operamos con Vårgrønn, joint venture entre Plenitude y HitecVision, a través de la cual participamos activamente en eólica offshore. En el campo de la movilidad eléctrica, ofrecemos a nuestros clientes acceso centralizado a la red de recarga de socios a través de la app Plenitude On The Road.
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Desde 2021 estamos activos en España y Portugal con màs de 480 K clientes retail. Ofrecemos soluciones energéticas para particulares y empresas, incluyendo suministro de electricidad y gas, servicios de mantenimiento y soluciones de autoconsumo para viviendas y PYMEs. Hemos instalado más de 1,5 GW de energía renovable y, en junio de 2025, se inició la producción del bloque norte del parque fotovoltaico Renopool en Badajoz. Una vez operativo, será nuestro mayor parque solar a nivel global. También estamos involucrados en el sector de la movilidad eléctrica, ofreciendo soluciones de carga integradas tanto para el hogar como para desplazamientos, garantizando a nuestros clientes acceso a nuestra red y a la de nuestros socios a través de la aplicación Plenitude On The Road.Profundizar
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En Rumanía participamos en el sector de la movilidad eléctrica mediante estaciones de recarga ubicadas en colaboración con la gran cadena minorista Ikea en el país. Con la app Plenitude On The Road ofrecemos acceso a una red de carga interoperable.
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Desde 1994 estamos presentes en Eslovenia a través de Adriaplin doo. Ofrecemos soluciones energéticas diseñadas para atender las necesidades de nuestros 14K clientes. También gestionamos el mantenimiento de la red de gas para garantizar calidad y eficiencia. Además, ampliamos nuestros servicios de recarga para vehículos eléctricos en el marco de la movilidad eléctrica.Profundizar
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En Suiza centramos nuestro esfuerzo en la movilidad eléctrica. Gestionamos múltiples puntos propios de recarga, accesibles junto con los de otros socios, a través de la app Plenitude On The Road.
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En el Reino Unido nuestras actividades se centran principalmente en el sector de las energías renovables, con una capacidad instalada de cerca 0,2 GW. Participamos activamene en la generación eléctrica a través de parques eólicos offshore mediante Vårgrønn, una joint venture entre Plenitude y el fondo noruego HitecVision. Entre los proyectos más relevantes se encuentra Dogger Bank, el mayor parque eólico offshore del mundo con una capacidad total de 3,6 GW. A través de Vårgrønn, en alianza con Flotation Energy, también firmamos un acuerdo de exclusividad con Crown Estate Scotland para el desarrollo de los parques eólicos marinos flotantes GreenVolt y Cenos, con una capacidad conjunta de 1,9 GW.Profundizar
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En Estados Unidos estamos comprometidos con el sector de las energías renovables: contamos con una capacidad instalada de 1,7 GW y estamos consolidando nuestra presencia en el mercado con dos proyectos clave. Recientemente completamos en Texas la construcción de Guajillo, nuestra mayor planta de almacenamiento por baterías, con una capacidad de 200 MW, ubicada en el condado de Webb. También firmamos un acuerdo con EDP Renewables para adquirir dos parques solares en operación y una instalación de almacenamiento en construcción con una capacidad total de 245 MW.Profundizar