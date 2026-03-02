En el Reino Unido nuestras actividades se centran principalmente en el sector de las energías renovables, con una capacidad instalada de cerca 0,2 GW. Participamos activamene en la generación eléctrica a través de parques eólicos offshore mediante Vårgrønn, una joint venture entre Plenitude y el fondo noruego HitecVision. Entre los proyectos más relevantes se encuentra Dogger Bank, el mayor parque eólico offshore del mundo con una capacidad total de 3,6 GW. A través de Vårgrønn, en alianza con Flotation Energy, también firmamos un acuerdo de exclusividad con Crown Estate Scotland para el desarrollo de los parques eólicos marinos flotantes GreenVolt y Cenos, con una capacidad conjunta de 1,9 GW.

Profundizar