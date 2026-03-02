Contribuimos a difundir la movilidad eléctrica en Italia y en Europa

Estamos creciendo significativamente en el sector de la movilidad eléctrica: con las soluciones On The Road de Plenitude queremos convertirnos en uno de los principales actores en el ámbito de la recarga de vehículos eléctricos, distinguiéndonos en el mercado gracias a nuestra capilaridad e integración de servicios.

En Europa contamos con una red de recarga operativa, distribuida en ubicaciones estratégicas en las principales ciudades y en sitios privados seleccionados en ocho países, entre ellos: Italia, Francia, Alemania, Austria, Suiza, España, Eslovenia y Rumanía. Además, nuestro objetivo es ampliar aún más nuestra red en Grecia, Portugal, Croacia y Serbia.

El desarrollo de nuestras infraestructuras se materializa no solo gracias a la colaboración con las estaciones Enilive, sino también a través de alianzas comerciales con socios estratégicos y gracias a la participación en licitaciones de gran importancia.