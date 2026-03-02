Cada día inspiramos nuevas formas de desplazarnos
Guiamos el futuro de la movilidad eléctrica hacia soluciones cada vez más integradas y capilares.
Contribuimos a difundir la movilidad eléctrica en Italia y en Europa
Estamos creciendo significativamente en el sector de la movilidad eléctrica: con las soluciones On The Road de Plenitude queremos convertirnos en uno de los principales actores en el ámbito de la recarga de vehículos eléctricos, distinguiéndonos en el mercado gracias a nuestra capilaridad e integración de servicios.
En Europa contamos con una red de recarga operativa, distribuida en ubicaciones estratégicas en las principales ciudades y en sitios privados seleccionados en ocho países, entre ellos: Italia, Francia, Alemania, Austria, Suiza, España, Eslovenia y Rumanía. Además, nuestro objetivo es ampliar aún más nuestra red en Grecia, Portugal, Croacia y Serbia.
El desarrollo de nuestras infraestructuras se materializa no solo gracias a la colaboración con las estaciones Enilive, sino también a través de alianzas comerciales con socios estratégicos y gracias a la participación en licitaciones de gran importancia.
Cerca de 23K
Puntos de recarga instalados en septiembre de 2025 diciembre de 2025.
33K
Objetivo de puntos de recarga que queremos alcanzar para 2028.
40K
Objetivo de puntos de recarga que queremos instalar para 2030.
Aproximadamente 160K
Objetivo de puntos de recarga que queremos alcanzar para 2050.
Plenitude On The Road está dedicado a las soluciones para la movilidad eléctrica, desarrollamos y gestionamos una amplia red de recarga extendida por todo el territorio nacional e internacional, accesible para todos, fiable y fácil de usar.
• Instalamos puntos de recarga propios, alimentados con energía certificada mediante garantías de origen europeo, inyectadas en la red y producida en instalaciones alimentadas al 100 % por fuentes renovables. Los puntos de recarga On The Road de Plenitude son de corriente alterna de tipo Quick (hasta 22 kW) y de corriente continua, de tipo Fast y Ultrafast (hasta 300 kW).
• A través de la aplicación Plenitude On The Road, gestionamos una red de recarga interoperable con los principales proveedores italianos y europeos y contamos con alrededor de 600 000 puntos de recarga accesibles desde la aplicación.
• Ofrecemos a los conductores eléctricos una experiencia de recarga sencilla y fiable a través de la aplicación Plenitude On The Road, que ofrece servicios digitales adicionales relacionados con la movilidad eléctrica y la experiencia de conducción eléctrica.
De este modo, queremos contribuir de forma decisiva al desarrollo de un nuevo sistema de movilidad mediante una gestión innovadora de los flujos digitales.
Hombre joven paga con tarjeta Plenitude en estación de recarga para coche eléctrico de la misma marca
Gracias a nuestra experiencia en el sector, ofrecemos una red de recarga siempre a la vanguardia tecnológica, capaz de garantizar la fiabilidad y la velocidad de recarga que necesitan los conductores de vehículos eléctricos. Por eso, en términos de tecnología, nuestro objetivo es hacer que nuestra red sea cada vez más extensa con estaciones de recarga ultrarrápidas (más de 150 kW) para seguir alcanzando importantes hitos en el presente y en el futuro.
Para promover la difusión de la movilidad eléctrica, a través de Plenitude On The Road hemos firmado numerosos acuerdos de interoperabilidad con proveedores de servicios de movilidad nacionales e internacionales.
Juntos damos un paso más
Para poder aportar beneficios tangibles y hacer que la red de recarga sea más eficiente y accesible, se necesitan los socios adecuados. Por ello, hemos decidido establecer colaboraciones estratégicas con el fin de ofrecer una experiencia de conducción eléctrica más completa y satisfactoria. Estas son algunas de las más significativas:
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Siempre es el momento adecuado para recargar con Esselunga, Carrefour e Ikea
Cuando la movilidad eléctrica se une a la distribución a gran esacala, la comodidad está garantizada. De hecho, hemos decidido instalar una red de recarga en los aparcamientos de estas empresas para simplificar el día a día de los clientes: mientras realizan sus recados, pueden recargar y ahorrar tiempo.
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El mundo de la movilidad eléctrica cobra vida con Leolandia
Junto con el parque de atracciones de Capriate San Gervasio, queremos llevar la movilidad eléctrica al ámbito infantil gracias a la atracción «Scuola Guida Futuro», que permitirá a los más pequeños experimentar la conducción de vehículos eléctricos. Esta colaboración también incluirá la instalación de un centro con 10 puntos de recarga dentro de las zonas de aparcamiento del parque y dará lugar a programas educativos para las escuelas y ofertas especiales para los visitantes.