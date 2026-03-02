La colaboración entre Plenitude y Red Bull
Recargando la pasión
Las mejoras en eficiencia energética han contribuido a reducir el impacto ambiental de varios eventos de Red Bull, al tiempo que han promovido la conciencia sobre el uso responsable de la energía en Italia y en el extranjero.
Un ejemplo de este compromiso es el sistema fotovoltaico utilizado en 2024 para alimentar parte de la iluminación del recinto que acogió Red Bull 64 Bars Live en Nápoles. Tras el evento, el sistema fue donado a la Escuela Integral Alpi-Levi en Scampia, llevando energía solar directamente a la comunidad.
Eventos en Italia en 2025
Serie Mundial de Clavados de Acantilado Red Bull
El 28 y 29 de junio tuvo lugar la etapa italiana del prestigioso campeonato de clavados extremos en Polignano a Mare (BA), que celebra su duodécima edición. En este impresionante escenario, llevamos nuestra energía con una embarcación eléctrica diseñada para espectáculos acuáticos, demostrando cómo la movilidad eléctrica puede prosperar incluso en los deportes acuáticos.
Red Bull Cerro Abajo
Por primera vez, fuimos socios del evento Red Bull Cerro Abajo, ahora en su segunda edición en Italia. El 24 de agosto, los callejones de Génova acogieron la carrera urbana de descenso llena de adrenalina para los ciclistas más atrevidos. En línea con nuestra misión, como Benefit Corporation, de generar un impacto ambiental y social positivo en las comunidades donde operamos, instalamos un soporte especial para bicicletas equipado con paneles solares para la carga de e-bikes, disponible para la ciudad para fomentar la movilidad sostenible. También planificamos la instalación de un sistema fotovoltaico en el techo del Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini, brindando un apoyo tangible a la eficiencia energética del centro escolar.
Red Bull 64 Bars Live
El sábado 4 de octubre, Red Bull 64 Bars Live regresó con su cuarta edición, trayendo una increíble explosión de energía a las afueras de Roma, en el barrio de Corviale. Fue un evento imperdible que reunió a algunos de los nombres más influyentes de la escena rap. Nuestro apoyo como socio de Red Bull 64 Bars Live contribuyó a que el evento fuera más eficiente energéticamente: el sistema fotovoltaico de 2,58 kWp, equipado con un sistema de almacenamiento de 5 kWh y adquirido por Red Bull, se utilizó inicialmente para alimentar parcialmente el bar dentro del evento. Posteriormente, Red Bull lo donó al estadio de rugby de Corviale para aportar a un proyecto tangible para la comunidad local. Además, se instaló una estación de carga temporal cerca de las entradas del estadio para permitir la recarga de los vehículos del personal.
Eventos en España en 2025
Clasificatorio del Red Bull King of the Air
Nuestro vínculo con el deporte continúa en Tarifa, Cádiz, donde colaboramos con la ronda clasificatoria de la competición de kitesurf Big Air más icónica del mundo. En junio, mejoramos la eficiencia energética del evento mediante la instalación de paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento, ayudando a que el evento se alimentara con electricidad procedente de fuentes renovables.
Eventos en Francia en 2025
La adrenalina está al máximo con dos eventos de deportes extremos con los que colaboramos, donde la energía se encuentra con el rendimiento.
El 28 de septiembre se celebra el Red Bull Cycling Survivor en el Circuit de Charade: 300 ciclistas amateur competirán en cuatro rondas de eliminación, cada una con diferentes desafíos. El 15 y 16 de noviembre es el turno de Red Bull Ocean Rescue, una carrera multisport que incluye carrera, natación, kayak y rescates en el mar, poniendo a prueba a los atletas de rescate costero.
En ambos eventos, proporcionaremos hubs solares de carga para que los participantes puedan alimentar sus dispositivos personales usando electricidad de fuentes renovables.