Las mejoras en eficiencia energética han contribuido a reducir el impacto ambiental de varios eventos de Red Bull, al tiempo que han promovido la conciencia sobre el uso responsable de la energía en Italia y en el extranjero.

Un ejemplo de este compromiso es el sistema fotovoltaico utilizado en 2024 para alimentar parte de la iluminación del recinto que acogió Red Bull 64 Bars Live en Nápoles. Tras el evento, el sistema fue donado a la Escuela Integral Alpi-Levi en Scampia, llevando energía solar directamente a la comunidad.