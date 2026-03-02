Plenitude y Armani Olimpia Milano, jugar para cambiar

La energía es un juego de equipo.

Somos main partner de Armani Olimpia Milano para los partidos de Euroliga de la temporada 2026-2027. El equipo de baloncesto, 32 veces campeón de Italia, se compromete junto a nosotros para sensibilizar a la comunidad sobre temas de interés social.

Conciencia, determinación y progreso: Plenitude y Armani Olimpia Milano colaboran para dar nueva energía a cada acción, juntos hacia el cambio.

A top-down shot of an orange basketball resting on the ground on a red basketball court.

Ballshit. Los estereotipos de género son pura basura.

Con motivo del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, salimos al campo junto a Armani Olimpia Milano con un proyecto de sensibilización contra los muchos, demasiados estereotipos de género. 5 balones, 5 ilustraciones, 5 expresiones que representan diferentes formas de violencia: física, verbal, psicológica y económica. Para vencerlas todas, comenzamos con las palabras que elegimos usar cada día.
En el pre-match de Euroliga del 21 de noviembre de 2024, los jugadores de Armani Olimpia Milano salieron al campo con los balones Ballshit. Para llevar este mensaje de cambio fuera del Unipol Forum, las ilustraciones de las artistas se convirtieron en camisetas, y los balones se expusieron en el Flagship Store Plenitude de Corso Buenos Aires del 25 al 30 de noviembre de 2024.

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Comunidad

Para encestar juntos, hay que partir de las comunidades: El deporte siempre ha jugado un papel clave en la mejora de la vida social para todos, promoviendo valores como la pasión, el respeto y la inclusión. Por eso, junto a Armani Olimpia Milano llevamos el proyecto Olimpia@School a las escuelas, lanzado el 7 de noviembre de 2024 durante el partido contra el Real Madrid.

Cambio

A través del baloncesto, Plenitude busca contribuir a la difusión de la innovación con soluciones de vanguardia. Con el proyecto Olimpia@School, seis clases de distintos institutos de Milán se transformaron en auténticas organizaciones deportivas, donde cada estudiante asumió un rol, abarcando áreas como comunicación, sostenibilidad, ticketing, marketing, redes sociales y deporte. Ponemos a disposición de los estudiantes a nuestros expertos en la eficiencia energética, enseñándoles cómo gestionar la energía de manera más consciente.

Futuro

Este proyecto nació de la colaboración con Armani Olimpia Milano, junto con Comunità Nuova Onlus y GiGroup, que contribuyen a construir una cultura deportiva más inclusiva y apoyan a los jóvenes en su camino hacia el empleo futuro. El objetivo es acercar a los participantes al mundo del deporte con un enfoque técnico y educativo, ofreciendo una visión completa de cómo operan las diferentes áreas de una organización deportiva. El 10 de abril de 2025, se premiaron a los mejores estudiantes de cada categoría y a la clase con la mayor puntuación global.

Con Armani Olimpia Milano compartimos también el valor de la equidad de género. Por eso, durante el Día Internacional de la Mujer 2024, los jugadores salieron al campo mostrando los números de la disparidad y la violencia de género en sus dorsales. Para ganar, debemos llegar a cero, con la conciencia de que para las mujeres la partida aún está abierta.

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Lee el comunicado de prensa sobre la iniciativa.

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