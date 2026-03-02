Creemos en el valor de la colaboración como motor de cambio. Por eso, establecemos alianzas con organizaciones e instituciones locales e internacionales que comparten nuestro compromiso de apoyar la transición energética.
Uno de los festivales más importantes de Europa volvió a Barcelona y nosotros fuimos, una vez más, Energy Partner.Descubre más
Plenitude es el patrocinador principal del Armani Olimpia Milano para los partidos de la Euroliga de la temporada 2025-2026.Descubre más
Trayectorias, iniciativas y colaboraciones que transforman las ideas en resultados concretos para Plenitude, generando nuevas oportunidades de crecimiento y acelerando la innovación, con un impacto cada vez más concreto y distintivo.
Explora el proyecto en colaboración con LePub, que busca unir creatividad y tecnología para contribuir a reducir el consumo energético en la comunicación publicitaria en paneles LED outdoor.Descubre más
Descubre nuestro cuento para dormir que solo puede leerse a oscuras. Diseñado para ayudar a los niños a enfrentarse a la oscuridad, promueve al mismo tiempo una mayor conciencia sobre el consumo energético.Descubre más
La energía de las colaboraciones y los eventos nunca se detiene, mantente siempre al día.