Iniciativas y eventos para promover una mayor concienciación energética

Creemos en el valor de la colaboración como motor de cambio. Por eso, establecemos alianzas con organizaciones e instituciones locales e internacionales que comparten nuestro compromiso de apoyar la transición energética.

Primavera Sound

Uno de los festivales más importantes de Europa volvió a Barcelona y nosotros fuimos, una vez más, Energy Partner.

Descubre más

Armani Olimpia Milano

Plenitude es el patrocinador principal del Armani Olimpia Milano para los partidos de la Euroliga de la temporada 2025-2026.

Descubre más

Proyectos que hacen evolucionar nuestra energía

Trayectorias, iniciativas y colaboraciones que transforman las ideas en resultados concretos para Plenitude, generando nuevas oportunidades de crecimiento y acelerando la innovación, con un impacto cada vez más concreto y distintivo.

Dark Mode Ads

Explora el proyecto en colaboración con LePub, que busca unir creatividad y tecnología para contribuir a reducir el consumo energético en la comunicación publicitaria en paneles LED outdoor.

Descubre más

Goodnight Light

Descubre nuestro cuento para dormir que solo puede leerse a oscuras. Diseñado para ayudar a los niños a enfrentarse a la oscuridad, promueve al mismo tiempo una mayor conciencia sobre el consumo energético.

Descubre más

¿Te has perdido algo? Descúbrelo aquí

La energía de las colaboraciones y los eventos nunca se detiene, mantente siempre al día.