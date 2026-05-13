Nuova Simplast
En colaboración con esta empresa especializada en el moldeo de materiales plásticos, Plenitude está construyendo en Montà d’Alba (CN) una instalación fotovoltaica de 758 kWp que compartirá de forma virtual la energía producida con cinco puntos de suministro de Nuova Simplast, permitiendo acceder a los incentivos estatales a veinte años previstos por la ley para las CACER, de los cuales una parte se destinará, según lo establecido por la normativa, al apoyo de iniciativas sociales en el territorio.