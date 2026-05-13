La tecnología: del intercambio a la flexibilidad

La estructura de una CACER se basa en la generación de energía renovable, confiada en la mayoría de los casos a instalaciones fotovoltaicas. El objetivo del modelo es el autoconsumo distribuido, cuyo beneficio económico se genera a través del mecanismo de la simultaneidad entre la energía vertida a la red por los productores y la energía retirada por los consumidores.

Para maximizar este resultado, el primer paso es el correcto diseño de la configuración, equilibrando de forma estratégica producción y consumo. A ello se suma el papel de la Digital Energy: aunque las plataformas de gestión complejas y los contadores inteligentes en cada punto de suministro no sean obligatorios —considerando los costes que, especialmente en las configuraciones AUC, no siempre son sostenibles—, el seguimiento de los flujos energéticos sigue siendo un elemento clave. Proporcionar a los miembros datos claros, por ejemplo a través de una aplicación, es importante para hacerlos conscientes e incentivar ese cambio de comportamiento (como programar los consumos en las franjas de máxima producción) que hace virtuosa a la comunidad.

Un capítulo aparte, lleno de potencial, es el de la flexibilidad. Para permitir que en el futuro las CACER puedan ofrecer verdaderos servicios a la red, serán centrales precisamente aquellas tecnologías hoy no indispensables, como los sistemas de almacenamiento (BESS) y las plataformas de gestión avanzadas. Baterías y flexibilidad son una combinación sobre la que se está construyendo el futuro del sistema energético, un espacio en el que las configuraciones de autoconsumo podrán evolucionar.