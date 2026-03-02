Somos main partner da Armani Olimpia Milano para os jogos da Euroleague da temporada 2026-2027. A equipa de de basquetebol, 32 vezes campeã em Itália, compromete-se conosco a sensibilizar a comunidade para temas de interesse social.
No Dia Mundial pelo Fim da Violência contra as Mulheres, entramos em campo com a Armani Olimpia Milano com um projeto de sensibilização contra os muitos, demasiados estereótipos de género. 5 bolas, 5 ilustrações, 5 expressões que representam diferentes formas de violência: física, verbal, psicológica e económica. Para derrotá-las, começamos pelas palavras que usamos todos os dias.
No pré-jogo da Euroleague, dia 21 de novembro de 2024, os jogadores da Armani Olimpia Milano entraram em campo com as bolas Ballshit. Para levar esta mensagem de mudança além do Unipol Forum, as ilustrações das artistas transformaram-se em camisolas e as bolas foram expostas na Flagship Store Plenitude do Corso Buenos Aires de 25 a 30 de novembro de 2024.
Para fazermos cestos juntos, é preciso partir das comunidades: o desporto sempre contribuiu para melhorar a vida social de todos e transmite valores como paixão, respeito e inclusão. Por isso, junto à Armani Olimpia Milano entramos nas escolas com o projeto Olimpia@School, inaugurado a 7 de novembro de 2024 durante o jogo contra o Real Madrid.
Este projeto nasce da colaboração com a Armani Olimpia Milano, Comunità Nuova Onlus e GiGroup, que contribuem para a construção de uma cultura desportiva mais inclusiva e acompanham os jovens rumo ao seu futuro profissional. O objetivo é aproximar os participantes do mundo do desporto com uma abordagem técnica e educativa, numa visão orientada à organização dos diversos setores de uma sociedade desportiva. Em 10 de abril de 2025 foram premiados os mais empenhados de cada categoria e a turma que acumulou mais pontos.
Com a Armani Olimpia Milano, também compartilhamos o valor da equidade de género. Por isso, durante o Dia Internacional da Mulher 2024, os jogadores entraram em campo exibindo os números da disparidade e da violência de género nas suas camisolas. Para vencer, precisamos chegar a zero, com a consciência de que, para as mulheres, a partida ainda está aberta.