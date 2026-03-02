Acreditamos no valor das colaborações como motor de mudança. Por isso, estabelecemos parcerias com organizações e instituições locais e internacionais que partilham o nosso compromisso de apoiar a transição energética.
Um dos festivais mais importantes da Europa regressou a Barcelona e nós fomos, mais uma vez, Energy Partner.SAIBA MAIS
A Plenitude é o patrocinador principal do Armani Olimpia Milano nos jogos da Euroliga da temporada 2025-2026.SAIBA MAIS
Percursos, iniciativas e colaborações que transformam ideias em resultados concretos para a Plenitude, gerando novas oportunidades de crescimento e acelerando a inovação, com um impacto cada vez mais concreto e distintivo.
Explore o projeto em colaboração com a LePub, que procura unir criatividade e tecnologia para contribuir para a redução do consumo energético na comunicação publicitária em painéis LED outdoor.SAIBA MAIS
A energia das parcerias e dos eventos nunca para: mantenha-se sempre atualizado.