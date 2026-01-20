Nous sommes partenaire principal d’Olimpia Milano pour les matchs d’Euroleague de la saison 2024-2025. L’équipe de basket-ball, 31 fois championne d’Italie, s’engage avec nous pour laisser un impact positif sur la société.
Ballshit. Les stéréotypes de genre, ce ne sont que des conneries.
À l’occasion de la Journée mondiale contre la violence faites aux femmes ,nous sommes descendus sur le terrain avec Olimpia Milano avec un projet de sensibilisation contre les nombreux stéréotypes de genre. 5 ballons, 5 illustrations, 5 expressions représentant différentes formes de violence : physique, verbale, psychologique et économique.Pour toutes les combattre, nous avons commencé par les mots que nous choisissons d’utiliser, chaque jour.
Lors du pré-match d’Euroleague du 21 novembre 2024, les joueurs d’Olimpia Milano sont entrés sur le terrain avec les ballons Ballshit. Pour porter ce message de changement au-delà de l’Unipol Forum, les illustrations des artistes sont devenues des t-shirts, et les ballons ont été exposés dans le Flagship Store Plenitude de Corso Buenos Aires du 25 au 30 novembre 2024.
Communauté
Pour marquer ensemble, il faut partir des communautés: le sport contribue depuis toujours à l’amélioration de la vie sociale de tous et transmet des valeurs telles que la passion, le respect et l’inclusion. C’est pourquoi, avec Olimpia Milano, nous sommes entrés dans les écoles avec le projet Olimpia@School inauguré le 7 novembre 2024 lors du match contre le Real Madrid.
Changement
Futur
Ce projet naît de la collaboration avec Olimpia Milano, Comunità Nuova Onlus et GiGroup, qui contribuent à la construction d’une culture sportive plus inclusive et accompagnent les jeunes vers leur avenir professionnel. L’objectif est d’approcher les participants au monde du sport avec une approche technique et éducative, dans une vision orientée vers l’organisation des différents domaines d’un club sportif. Le 10 avril 2025, les plus méritants dans chaque catégorie et la classe ayant accumulé le plus de points ont été récompensés.
Avec Olimpia Milano, nous partageons aussi la valeur de l’équité de genre. Pour cette raison, lors de la Journée internationale de la femme 2024, les joueurs sont entrés sur le terrain en affichant les chiffres des disparités et violences de genre sur leurs maillots. Pour gagner, nous devons arriver à zéro, avec la conscience que pour les femmes, la partie est encore ouverte.