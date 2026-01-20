Ballshit. Les stéréotypes de genre, ce ne sont que des conneries.

À l’occasion de la Journée mondiale contre la violence faites aux femmes ,nous sommes descendus sur le terrain avec Olimpia Milano avec un projet de sensibilisation contre les nombreux stéréotypes de genre. 5 ballons, 5 illustrations, 5 expressions représentant différentes formes de violence : physique, verbale, psychologique et économique.Pour toutes les combattre, nous avons commencé par les mots que nous choisissons d’utiliser, chaque jour.

Lors du pré-match d’Euroleague du 21 novembre 2024, les joueurs d’Olimpia Milano sont entrés sur le terrain avec les ballons Ballshit. Pour porter ce message de changement au-delà de l’Unipol Forum, les illustrations des artistes sont devenues des t-shirts, et les ballons ont été exposés dans le Flagship Store Plenitude de Corso Buenos Aires du 25 au 30 novembre 2024.