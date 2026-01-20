Un modèle économique distinctif

Nous travaillons constamment pour être le meilleur allié des personnes face au défi de la conscience énergétique. En tant que Société à mission (Società Benefit), nous opérons dans les secteurs de l’énergie, du gaz et des services, en offrant aux clients particuliers et aux entreprises la possibilité de participer au changement et de contribuer à la transition énergétique, en leur fournissant toute l’énergie nécessaire pour leur maison, leur ville et leurs projets.

Pour cela, nous avons créé un modèle économique distinctif qui combine: