Toute l’énergie dont vous avez besoin grâce à nos solutions
Chaque jour, nous fournissons nos services et produits aux 10 millions de clients qui nous ont choisis.
Données mises à jour en décembre 2025
Un modèle économique distinctif
Nous travaillons constamment pour être le meilleur allié des personnes face au défi de la conscience énergétique. En tant que Société à mission (Società Benefit), nous opérons dans les secteurs de l’énergie, du gaz et des services, en offrant aux clients particuliers et aux entreprises la possibilité de participer au changement et de contribuer à la transition énergétique, en leur fournissant toute l’énergie nécessaire pour leur maison, leur ville et leurs projets.
Pour cela, nous avons créé un modèle économique distinctif qui combine:
Nous proposons de l’électricité certifiée par des garanties d’origine européenne et permettons à nos clients de souscrire à des contrats prévoyant la compensation des émissions de CO₂ de type "Scope 3". Nos solutions vont de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, au choix d’électroménagers à haute efficacité, jusqu’à une large gamme de services pour la maison, les collectivités et les entreprises. Nous accompagnons également ces dernières dans l’amélioration de leurs performances énergétiques, en diffusant les meilleures pratiques et en créant de la valeur partagée.
Toujours plus proches de vos besoins
Nous sommes présents dans 6 pays en Europe : Italie, France, Espagne, Portugal, Grèce et Slovénie. Nous nous occupons de l’achat et de la vente au détail d’électricité et de gaz pour les particuliers et les entreprises, et d’ici 2027, nous visons un portefeuille client de plus de 11 millions.
10 millions
Nombre total de clients en décembre 2025.
Plus de 11 millions
Nombre total de clients que nous souhaitons atteindre d’ici 2028.
15 millions
Nombre total de clients que nous souhaitons atteindre d’ici 2030.
20 MLN
Nombre total de clients que nous souhaitons atteindre d’ici 2050.
Ensemble, nous créons de la valeur pour un avenir résilient
Mettre nos clients au centre de nos priorités est fondamental pour nous. C’est pourquoi nous innovons constamment nos produits et services afin d’offrir la meilleure qualité et efficacité, et surtout répondre à leurs besoins pour rendre leur vie plus simple et confortable avec pour objectif:
Favoriser l’innovation
Notre offre propose des produits et services en constante évolution. Comme le photovoltaïque, qui permet aux consommateurs d’entrer dans une nouvelle ère de production énergétique : nous les accompagnons dans la création de leur propre installation directement chez eux. L’installation et la maintenance sont incluses pour certaines solutions. En Italie, avec le nouveau service Adoptez un Panneau, les clients peuvent bénéficier virtuellement de l’énergie solaire sans installer de panneaux photovoltaïques chez eux.
Améliorer la consommation
De la chaudière aux pompes à chaleur, en passant par les systèmes de stockage avec onduleur, les climatiseurs ou les thermostats intelligents, nous proposons des solutions innovantes pour le confort domestique afin d’améliorer la consommation dans une maison plus connectée. Pour cela, nous sélectionnons des produits de qualité avec des performances énergétiques élevées et des technologies avancées. Nous soutenons nos clients grâce à l’assistance de nos conseillers et à un réseau de partenaires locaux, ainsi qu’à l’utilisation de nos applications.
Créer de la proximité
Pour contribuer à la transition énergétique, nous promouvons de nouvelles formes de mobilité en accord avec les besoins de nos clients. Nous proposons un réseau de bornes de recharge accessible via l’application Plenitude On The Road, ainsi que des bornes domestiques pour recharger les véhicules électriques rapidement et facilement à domicile.
Nous collaborons avec des entreprises qui partagent notre vision à travers des partenariats stratégiques pour encourager des comportements plus responsables.
Nous avons conclu divers accords commerciaux avec des leaders du marché tels que Zurich, Ariston Thermo, Haier, Riello et Daikin, afin de rendre nos solutions encore plus complètes. En plus d’un réseau dense de points de vente en Italie, nous disposons de nombreux canaux de vente et d’assistance, à la fois téléphoniques et numériques, à disposition de nos clients au quotidien.
Nous encourageons une nouvelle manière de vivre l’energie grâce à l’innovation
Chaque jour, nous cherchons à améliorer nos produits et services en tenant compte des besoins d’une société en mutation, pour faire des villes des lieux où les nouvelles technologies peuvent se développer et générer des bénéfices pour la collectivité.
Découvrez quelques-uns de nos projets les plus importants:
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CER
Nous soutenons le développement des Communautés Énergétiques Renouvelables : des groupes d’acteurs comme des entreprises, des administrations publiques, des associations ou des citoyens, qui s’associent pour produire et partager localement de l’énergie issue de sources renouvelables. Un modèle collaboratif qui crée et distribue de la valeur sur le territoire.
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Smart district
Nous sommes impliqués dans des projets comme les smart districts : des quartiers où la digitalisation et l’efficacité énergétique créent de véritables écosystèmes résidentiels alimentés par des énergies renouvelables et connectés via des technologies intelligentes.
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Moins de gaspillage énergétique avec BEMS
Grâce aux systèmes intelligents Building Energy Management System, il est possible d’analyser en temps réel les données de consommation des entreprises, de réaliser des analyses prédictives pour optimiser les performances énergétiques et d’éviter les gaspillages.