En 2021, Plenitude a mis à jour ses statuts pour devenir une Société à mission (Società benefit). Ce modèle économique, introduit en Italie par la loi n° 208 du 28 décembre 2015[1], prévoit que, dans l'exercice de leur activité économique, les sociétés d'utilité publique poursuivent un double objectif : générer des bénéfices et atteindre un ou plusieurs objectifs d'intérêt général pour les personnes, les communautés, les territoires et l'environnement, les biens et les activités culturels et sociaux, les institutions et associations et autres parties prenantes. En particulier, en vertu de son statut de Société à mission, Plenitude s'est engagée à poursuivre les quatre objectifs d'intérêt général spécifiques suivants.