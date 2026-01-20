Société à mission
En 2021, Plenitude a mis à jour ses statuts pour devenir une Société à mission (Società benefit). Ce modèle économique, introduit en Italie par la loi n° 208 du 28 décembre 2015[1], prévoit que, dans l'exercice de leur activité économique, les sociétés d'utilité publique poursuivent un double objectif : générer des bénéfices et atteindre un ou plusieurs objectifs d'intérêt général pour les personnes, les communautés, les territoires et l'environnement, les biens et les activités culturels et sociaux, les institutions et associations et autres parties prenantes. En particulier, en vertu de son statut de Société à mission, Plenitude s'est engagée à poursuivre les quatre objectifs d'intérêt général spécifiques suivants.
Diffuser la culture de l'utilisation durable de l'énergie
Contribuer à la création et à la diffusion de la culture de l'utilisation durable de l'énergie, promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et sensibiliser les citoyens à une consommation énergétique consciente et efficace, afin de contribuer activement à la transition énergétique en cours.
Solutions et technologies pour une utilisation responsable de l'énergie
Promouvoir, également en collaboration avec d’autres entités, le développement et la commercialisation de produits, de services et de technologies capables d’assurer une utilisation responsable de l’énergie, améliorant ainsi la qualité de vie.
Promouvoir la diversité et l'inclusion
Préserver, dans les relations avec les employés et les collaborateurs, la diversité et l’inclusion comme ressources précieuses, ainsi que créer des conditions favorables à l’acceptation et au travail flexible, en favorisant la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale.
Orientation client à travers une relation transparente et équitable
Aider les clients à mieux utiliser l'énergie et à les placer au centre de notre activité, en s'engageant avec eux avec équité et transparence, en leur proposant des produits et services de qualité adaptés à leurs besoins, afin de rendre le mode de vie et les habitudes des consommateurs plus durables.
Eni Plenitude SpA Benefit Corporation (ci-après « Plenitude », la « Société ») a publié le document unique intégré « Rapport de développement durable et rapport d'impact 2024 », joint aux états financiers de 2024, conformément à la loi italienne n° 208 de 2015 sur les sociétés d'intérêt général, en référence au rapport d'impact. Ce document est préparé conformément aux « Normes GRI de reporting de développement durable » (Normes GRI 2021) de la Global Reporting Initiative (GRI), qui constituent la « norme d'évaluation externe » utilisée pour mesurer les impacts générés, conformément aux dispositions des annexes 4 et 5 de la législation sur les sociétés d'intérêt général, aux fins de l'élaboration du rapport annuel requis. De plus, il a fait l'objet d'une assurance limitée volontaire par un cabinet d'audit indépendant.
[1]Pour plus d’informations sur la loi du 28 décembre 2015, n. 208, paragraphes 376-384, voir: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg.