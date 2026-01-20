Plenitude : zéro émission nette d’ici 2040
Explorez notre stratégie de durabilité.
Nous opérons tout au long de la chaîne de valeur en intégrant la production d’électricité 100 % issue de sources renouvelables, la vente d’énergie et de services, ainsi qu’un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques.
5.8 GW dans le monde
10 millions de clients en Europe
Environ 23 K points de recharge publics en Europe
Chaque jour, nous nous engageons à respecter les normes ESG les plus élevées.