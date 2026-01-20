RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

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Nous croyons en la valeur de la transparence et nous nous engageons à une communication claire et complète sur notre stratégie, nos objectifs et nos résultats.

Plenitude : un modèle distinctif dans le monde de l’énergie

Nous opérons tout au long de la chaîne de valeur en intégrant la production d’électricité 100 % issue de sources renouvelables, la vente d’énergie et de services, ainsi qu’un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques.

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Plenitude : zéro émission nette d’ici 2040

Explorez notre stratégie de durabilité.

Plenitude: notations ESG

Chaque jour, nous nous engageons à respecter les normes ESG les plus élevées.

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