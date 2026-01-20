Nous contribuons à accompagner le développement de la mobilité électrique en Italie et en Europe

Nous connaissons une forte croissance dans le secteur de la mobilité électrique. Avec les solutions On The Road de Plenitude, nous visons à devenir l’un des principaux acteurs dans le domaine de la recharge de véhicules électriques. Nous nous distinguons sur le marché grâce à notre couverture étendue et à l’intégration de nos services.

En Europe, nous disposons d’un réseau de recharge opérationnel, implanté à des emplacements stratégiques dans les grandes villes et sur des sites privés sélectionnés dans 8 pays : Italie, France, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Slovénie et Roumanie. Nous visons également à étendre notre réseau en Grèce, au Portugal, en Croatie et en Serbie.

Le développement de nos infrastructures repose non seulement sur la collaboration avec les stations Enilive, mais aussi sur des alliances commerciales avec des partenaires stratégiques, ainsi que sur notre participation à des appels d’offres d’envergure.