Chaque jour, nous inspirons de nouvelles façons de nous déplacer
Nous guidons l’avenir de la mobilité électrique vers des solutions toujours plus intégrées et capillaires.
Nous contribuons à accompagner le développement de la mobilité électrique en Italie et en Europe
Nous connaissons une forte croissance dans le secteur de la mobilité électrique. Avec les solutions On The Road de Plenitude, nous visons à devenir l’un des principaux acteurs dans le domaine de la recharge de véhicules électriques. Nous nous distinguons sur le marché grâce à notre couverture étendue et à l’intégration de nos services.
En Europe, nous disposons d’un réseau de recharge opérationnel, implanté à des emplacements stratégiques dans les grandes villes et sur des sites privés sélectionnés dans 8 pays : Italie, France, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Slovénie et Roumanie. Nous visons également à étendre notre réseau en Grèce, au Portugal, en Croatie et en Serbie.
Le développement de nos infrastructures repose non seulement sur la collaboration avec les stations Enilive, mais aussi sur des alliances commerciales avec des partenaires stratégiques, ainsi que sur notre participation à des appels d’offres d’envergure.
Environ 23 K
Bornes de recharge installées en décembre 2025.
33 K
Objectif de bornes de recharge installées d’ici 2028.
40 K
Objectif de bornes de recharge installées d’ici 2030.
Environ 160 K
Objectif de bornes de recharge installées d’ici 2050.
Avec Plenitude On The Road, nous nous consacrons aux solutions de mobilité électrique. Nous développons et gérons un réseau de recharge étendu à l’échelle nationale et internationale, accessible à tous, fiable et simple d’utilisation.
- Nous installons des bornes de recharge propriétaires, alimentées par de l’électricité certifiée d’origine européenne produite à partir de sources 100 % renouvelables et injectée dans le réseau.
Les bornes de recharge On The Road de Plenitude sont de type AC Quick (jusqu’à 22 kW) et DC Fast/Ultrafast (jusqu’à 300 kW).
- Grâce à l’application Plenitude On The Road, nous offrons un accès à un réseau de recharge propriétaire et interopérable avec les principaux fournisseurs italiens et européens, pour un total de environ 600K points de recharge accessibles via l’application.
- Nous offrons aux conducteurs de véhicules électriques et hybrides une expérience de recharge simple et fiable, grâce à notre application dédiée Plenitude On The Road, qui propose des services numériques supplémentaires liés à la mobilité et à la conduite électrique.
Nous souhaitons ainsi contribuer activement au développement d’un nouveau système de mobilité grâce à une gestion innovante des flux numériques.
Nous avançons constamment vers l’innovation technologique
Grâce à notre expertise dans le secteur, nous offrons un réseau de recharge à la pointe de la technologie, capable de garantir la fiabilité et la rapidité de charge dont les conducteurs de véhicules électriques ont besoin. C’est pourquoi, sur le plan technologique, nous nous engageons à développer un réseau toujours plus dense, avec des stations de recharge ultra-rapides (plus de 150 kW), afin de garantir des performances remarquables aujourd’hui et dans le futur.
Pour favoriser le développement de la mobilité électrique, nous avons signé, via Plenitude On The Road, de nombreux accords d’interopérabilité avec des fournisseurs de services de mobilité nationaux et internationaux.
Ensemble, nous avons une longueur d’avance
Pour apporter des bénéfices concrets et rendre le réseau de recharge plus efficace et accessible, il faut de bons partenaires. C’est pourquoi nous avons décidé de nouer des partenariats stratégiques pour une expérience de conduite électrique plus complète et satisfaisante. Voici quelques exemples de collaborations clés:
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C’est toujours le bon moment pour recharger chez Esselunga, Carrefour et Ikea
Quand la mobilité électrique rencontre la grande distribution, la commodité devient une évidence. Nous avons décidé d’installer un réseau de bornes de recharge sur les parkings de ces enseignes, afin de simplifier le quotidien des clients : pendant leurs courses, ils peuvent recharger leur véhicule et ainsi optimiser leur temps.
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La mobilité électrique prend vie avec Leolandia
En collaboration avec le parc d’attractions de Capriate San Gervasio, nous voulons introduire la mobilité électrique dans l’univers des enfants grâce à l’attraction "École de Conduite du Futur", qui permet aux plus jeunes d’expérimenter la conduite de véhicules électriques. Cette initiative inclut aussi l’installation d’un hub de 10 points de recharge dans les parkings du parc, ainsi que le lancement de programmes éducatifs pour les écoles et d’offres spéciales pour les visiteurs.