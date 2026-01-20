Whistleblowing – Gestion des Signalements

Conformément à la Directive (UE) 2019/1937, au Sarbanes-Oxley Act de 2002, au Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle ex D.lgs. n° 231/2001 et aux instruments internes Anti-Corruption, Plenitude a adopté un système de gestion des signalements permettant de recevoir et de traiter des signalements, y compris anonymes, provenant d’Eni SpA et de ses sociétés contrôlées en Italie et à l’étranger.

Quel que soit le canal utilisé, la réception, l’analyse et le traitement des signalements sont garantis pour toutes les parties prenantes, les collaborateurs d’Eni et les tiers, dans le respect de la confidentialité et sans aucune forme de représailles.

Les signalements peuvent être transmis via une plateforme dédiée garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.