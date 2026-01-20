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Plenitude promeut et privilégie la transparence, en mettant à disposition les documents relatifs aux activités de la Société.

Présentation Institutionnelle

Dans sa présentation institutionnelle, Plenitude propose une vue d’ensemble de son modèle intégré, de sa stratégie et de ses principaux résultats opérationnels et financiers. Accédez à la page dédiée

Plenitude Corporate Presentation 2025

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Plenitude Corporate Presentation 2024

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Plenitude Corporate Presentation 2023

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Plenitude Corporate Presentation 2022

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Plenitude Capital Market Day 2021

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Résultats trimestriels

Dans ses résultats trimestriels, Plenitude met en avant sa performance économique et financière. Accédez à la page dédiée

Plenitude FY25 results Overview

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Plenitude 9M25 Results Overview

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Plenitude 1H25 Results Overview

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Plenitude 1Q25 Results Overview

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Plenitude FY24 Results Overview

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Plenitude 9M24 Results Overview

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Plenitude 1H24 Results Overview

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Bilans

Dans ses bilans annuels, Plenitude présente une analyse détaillée de l’évolution de l’entreprise, des principaux développements de ses lignes de métier et des résultats obtenus au cours de l’année. Accédez à la page dédiée

Rapport de Durabilité et Rapport d’Impact

Dans le Rapport de Durabilité et le Rapport d’Impact, Plenitude rend compte de son engagement en faveur de la durabilité environnementale et sociale. Accédez à la page dédiée

Rapport de Durabilité et Rapport d’Impact 2024

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Rapport de Durabilité et Rapport d’Impact 2023

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Rapport de Durabilité 2022

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Rapport d’Impact 2022

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Rapport de Durabilité 2021

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Rapport d’Impact 2021

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Code Éthique

Le Code Éthique d’Eni, adopté par Plenitude, reflète la vision de la Société et définit les valeurs et les principes qui inspirent l’action de l’entreprise et de ses collaborateurs Accédez à la page dédiée

Déclaration sur l’esclavage moderne

La Déclaration sur l’esclavage moderne d’Eni, également adoptée par Plenitude, illustre l’engagement de la Société à protéger les droits humains à travers des politiques dédiées, des systèmes de contrôle et des mécanismes de signalement, afin de prévenir et de combattre toute forme de travail forcé ou de traite des êtres humains, notamment tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Accédez à la page dédiée

Modern Slavery Statement 2024

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Modèle Organisationnel conformément au D.lgs. 231/2001

Plenitude a adopté un Modèle d’Organisation, de Gestion et de Contrôle (« Modèle 231 », mis à jour en 2022), qui constitue un système structuré de règles de conduite, de procédures, de flux d’information et d’activités de contrôle, visant à prévenir la commission des infractions prévues par le D.lgs. 231/2001. Accédez à la page dédiée

Zero Tolerance et Respect des Droits Humains

À travers la politique Zero Tolerance d’Eni, Plenitude réaffirme son engagement à interdire toute forme de violence et de harcèlement sur le lieu de travail, en promouvant une culture d’entreprise fondée sur le respect, le professionnalisme et l’inclusion. Accédez à la page dédiée

ECG Policy "Zero Tolerance against violence and harassment in the workplace"

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ECG Policy "Respect for Human Rights"

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Anti-corruption

Plenitude adhère à la politique Zero Tolerance d’Eni, fondée sur dix principes fondamentaux, visant à diffuser une culture d’entreprise basée sur le respect, le professionnalisme et la non-discrimination, avec des canaux de signalement dédiés et une gestion rapide des cas signalés Accédez à la page dédiée

ECG Policy "ANTI-CORRUPTION"

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Documents mis en avant

Whistleblowing – Gestion des Signalements

Conformément à la Directive (UE) 2019/1937, au Sarbanes-Oxley Act de 2002, au Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle ex D.lgs. n° 231/2001 et aux instruments internes Anti-Corruption, Plenitude a adopté un système de gestion des signalements permettant de recevoir et de traiter des signalements, y compris anonymes, provenant d’Eni SpA et de ses sociétés contrôlées en Italie et à l’étranger.

Quel que soit le canal utilisé, la réception, l’analyse et le traitement des signalements sont garantis pour toutes les parties prenantes, les collaborateurs d’Eni et les tiers, dans le respect de la confidentialité et sans aucune forme de représailles.

Les signalements peuvent être transmis via une plateforme dédiée garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.

Dans les cas prévus par la loi, il est également possible d’effectuer un signalement auprès de l’autorité compétente (ANAC). Les données personnelles sont traitées conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.