Documents
Plenitude promeut et privilégie la transparence, en mettant à disposition les documents relatifs aux activités de la Société.
Présentation Institutionnelle
Dans sa présentation institutionnelle, Plenitude propose une vue d’ensemble de son modèle intégré, de sa stratégie et de ses principaux résultats opérationnels et financiers. Accédez à la page dédiée
Plenitude Corporate Presentation 2025Télécharger le Document
Plenitude Corporate Presentation 2024Télécharger le Document
Plenitude Corporate Presentation 2023Télécharger le Document
Plenitude Corporate Presentation 2022Télécharger le Document
Plenitude Capital Market Day 2021Télécharger le Document
Résultats trimestriels
Dans ses résultats trimestriels, Plenitude met en avant sa performance économique et financière. Accédez à la page dédiée
Plenitude FY25 results OverviewTélécharger le Document
Plenitude 9M25 Results OverviewTélécharger le Document
Plenitude 1H25 Results OverviewTélécharger le Document
Plenitude 1Q25 Results OverviewTélécharger le Document
Plenitude FY24 Results OverviewTélécharger le Document
Plenitude 9M24 Results OverviewTélécharger le Document
Plenitude 1H24 Results OverviewTélécharger le Document
Bilans
Dans ses bilans annuels, Plenitude présente une analyse détaillée de l’évolution de l’entreprise, des principaux développements de ses lignes de métier et des résultats obtenus au cours de l’année. Accédez à la page dédiée
Bilan 2024Télécharger le Document
Bilan 2023Télécharger le Document
Bilan 2022Télécharger le Document
Bilan 2021Télécharger le Document
Rapport de Durabilité et Rapport d’Impact
Dans le Rapport de Durabilité et le Rapport d’Impact, Plenitude rend compte de son engagement en faveur de la durabilité environnementale et sociale. Accédez à la page dédiée
Rapport de Durabilité et Rapport d’Impact 2024Télécharge le Document
Rapport de Durabilité et Rapport d’Impact 2023Télécharge le Document
Rapport de Durabilité 2022Télécharge le Document
Rapport d’Impact 2022Télécharge le Document
Rapport de Durabilité 2021Télécharge le Document
Rapport d’Impact 2021Télécharge le Document
Code Éthique
Le Code Éthique d’Eni, adopté par Plenitude, reflète la vision de la Société et définit les valeurs et les principes qui inspirent l’action de l’entreprise et de ses collaborateurs Accédez à la page dédiée
Déclaration sur l’esclavage moderne
La Déclaration sur l’esclavage moderne d’Eni, également adoptée par Plenitude, illustre l’engagement de la Société à protéger les droits humains à travers des politiques dédiées, des systèmes de contrôle et des mécanismes de signalement, afin de prévenir et de combattre toute forme de travail forcé ou de traite des êtres humains, notamment tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Accédez à la page dédiée
Modèle Organisationnel conformément au D.lgs. 231/2001
Plenitude a adopté un Modèle d’Organisation, de Gestion et de Contrôle (« Modèle 231 », mis à jour en 2022), qui constitue un système structuré de règles de conduite, de procédures, de flux d’information et d’activités de contrôle, visant à prévenir la commission des infractions prévues par le D.lgs. 231/2001. Accédez à la page dédiée
Zero Tolerance et Respect des Droits Humains
À travers la politique Zero Tolerance d’Eni, Plenitude réaffirme son engagement à interdire toute forme de violence et de harcèlement sur le lieu de travail, en promouvant une culture d’entreprise fondée sur le respect, le professionnalisme et l’inclusion. Accédez à la page dédiée
ECG Policy "Zero Tolerance against violence and harassment in the workplace"Télécharger le Document
ECG Policy "Respect for Human Rights"Télécharger le Document
Anti-corruption
Plenitude adhère à la politique Zero Tolerance d’Eni, fondée sur dix principes fondamentaux, visant à diffuser une culture d’entreprise basée sur le respect, le professionnalisme et la non-discrimination, avec des canaux de signalement dédiés et une gestion rapide des cas signalés Accédez à la page dédiée
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Documents mis en avant
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Plenitude FY25 results Overview
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Bilan 2024
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Rapport de Durabilité et Rapport d’Impact
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Code Éthique
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Déclaration sur l’esclavage moderne
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Modèle Organisationnel conformément au D.lgs. 231/2001
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ECG Policy "Zero Tolerance et Respect des Droits Humains"
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Policy ECG "Anti-corruption"
Whistleblowing – Gestion des Signalements
Conformément à la Directive (UE) 2019/1937, au Sarbanes-Oxley Act de 2002, au Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle ex D.lgs. n° 231/2001 et aux instruments internes Anti-Corruption, Plenitude a adopté un système de gestion des signalements permettant de recevoir et de traiter des signalements, y compris anonymes, provenant d’Eni SpA et de ses sociétés contrôlées en Italie et à l’étranger.
Quel que soit le canal utilisé, la réception, l’analyse et le traitement des signalements sont garantis pour toutes les parties prenantes, les collaborateurs d’Eni et les tiers, dans le respect de la confidentialité et sans aucune forme de représailles.
Les signalements peuvent être transmis via une plateforme dédiée garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.
Dans les cas prévus par la loi, il est également possible d’effectuer un signalement auprès de l’autorité compétente (ANAC). Les données personnelles sont traitées conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.