Événements et partenariats de valeur pour une énergie plus consciente
Chaque jour, nous nous fixons l’objectif d’avoir un impact positif sur l’environnement et sur les communautés, également grâce à un usage plus conscient de l’énergie. Nous croyons à la transition énergétique et nous nous engageons à intégrer nos objectifs de durabilité dans notre modèle économique, en plaçant toujours les personnes et nos partenaires au centre.
C’est pourquoi nous soutenons des initiatives capables de créer de la valeur partagée : des événements sportifs, des festivals de musique et bien plus encore. Le sport et la musique sont un langage universel qui unit, inspire et engage, et tout au long de l’année nous collaborons avec des acteurs et des institutions, locaux et internationaux, qui partagent notre mission et notre engagement. Découvrez ci-dessous nos collaborations.
Red Bull
L’entreprise a choisi de collaborer avec Plenitude pour améliorer l’efficacité énergétique de ses événements, de son siège et de son centre logistique. l’énergie de Plenitude a accompagné en sprint les champions du cyclisme.
Olimpia Milano
Plenitude est le partenaire principal de l’Olimpia Milano pour les matchs d’EuroLeague de la saison 2024-2025. L’équipe de basket-ball, sacrée 31 fois championne d’Italie, s’engage aux côtés de Plenitude pour avoir ensemble un impact positif sur la société.DÉCOUVRIR PLUS
La Vuelta
Plenitude a été partenaire officiel et partenaire énergie officiel de La Vuelta 2025, la compétition cycliste la plus emblématique de la péninsule ibérique. Vous avez vécu chaque étape à nos côtés et découvrez comment l’énergie de Plenitude a accompagné en sprint les champions du cyclisme.
Primavera Sound
Pour la quatrième année consécutive, Plenitude est partenaire énergie officiel du festival le plus célèbre d’Europe. Plenitude accompagne Primera Sound dans sa démarche vers une durabilité renforcée.DÉCOUVRIR PLUS