Événements et partenariats de valeur pour une énergie plus consciente

Chaque jour, nous nous fixons l’objectif d’avoir un impact positif sur l’environnement et sur les communautés, également grâce à un usage plus conscient de l’énergie. Nous croyons à la transition énergétique et nous nous engageons à intégrer nos objectifs de durabilité dans notre modèle économique, en plaçant toujours les personnes et nos partenaires au centre.

C’est pourquoi nous soutenons des initiatives capables de créer de la valeur partagée : des événements sportifs, des festivals de musique et bien plus encore. Le sport et la musique sont un langage universel qui unit, inspire et engage, et tout au long de l’année nous collaborons avec des acteurs et des institutions, locaux et internationaux, qui partagent notre mission et notre engagement. Découvrez ci-dessous nos collaborations.