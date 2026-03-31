Votre avenir professionnel avec Plenitude

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Pourquoi choisir Plenitude ?

Nous sommes une Société Benefit présente dans plus de 15 pays à travers le monde et nous croyons que seules des décisions éclairées nous permettront d’avancer ensemble vers une transition énergétique équitable et durable. Grâce à notre modèle économique distinctif, nous intégrons la production d’électricité à partir de sources renouvelables, la fourniture de solutions énergétiques efficaces pour nos clients et un vaste réseau de points de recharge pour véhicules électriques.

Notre énergie commence par le talent

Faire partie de Plenitude signifie évoluer dans un environnement de travail où innovation et bien-être se conjuguent, créant un espace où chacun peut exprimer pleinement ses capacités et ses idées. Fidèle aux valeurs qui nous guident depuis toujours, Plenitude vous permet de développer des compétences distinctives à travers des parcours de croissance spécialisés ou transversaux, incluant la mobilité interfonctionnelle. Vous aurez également accès à des programmes de mentorat et de formation dédiés, avec une moyenne de 33 heures par an et par personne, dans le respect des aptitudes et des besoins individuels.
Nous avons également obtenu la certification UNI PdR 125:2022 pour l’égalité de genre, une reconnaissance qui témoigne de notre engagement concret en faveur de l’équité et de la parité.

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Comment fonctionne le processus de recrutement ?

À chaque étape du processus, nous garantissons l’égalité des chances à tous les candidats, en favorisant la diversité et l’inclusion.

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  • 1

    Sélection des CV

    Grâce à notre système de recrutement en ligne, nous examinons les CV reçus aussi bien pour les postes ouverts que pour les candidatures spontanées.
  • 2

    Évaluation technico-professionnelle

    Pour évaluer les compétences spécifiques, nous organisons un premier entretien avec les responsables du service concerné.
  • 3

    Évaluation psycho-comportementale

    Pour analyser les compétences comportementales (soft skills), nous soumettons les candidats à des assessment centers, des mises en situation et des entretiens individuels et collectifs.
  • 4

    Dernière étape avec l’équipe People

    Les candidats ayant réussi ces étapes seront recontactés par l’équipe People pour des approfondissements complémentaires.
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Grandir ensemble

Bien-être et initiatives

Pilier de notre stratégie, nous nous engageons à favoriser et améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que le bien-être, à travers des actions concrètes telles que le télétravail, la flexibilité horaire, des dispositifs de soutien à la parentalité, des conventions médicales et bien plus encore.

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