Notre énergie commence par le talent

Faire partie de Plenitude signifie évoluer dans un environnement de travail où innovation et bien-être se conjuguent, créant un espace où chacun peut exprimer pleinement ses capacités et ses idées. Fidèle aux valeurs qui nous guident depuis toujours, Plenitude vous permet de développer des compétences distinctives à travers des parcours de croissance spécialisés ou transversaux, incluant la mobilité interfonctionnelle. Vous aurez également accès à des programmes de mentorat et de formation dédiés, avec une moyenne de 33 heures par an et par personne, dans le respect des aptitudes et des besoins individuels.

Nous avons également obtenu la certification UNI PdR 125:2022 pour l’égalité de genre, une reconnaissance qui témoigne de notre engagement concret en faveur de l’équité et de la parité.

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